Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе, - Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Во временно оккупированном Мелитополе техника, перевозившая систему ПВО, перевернулась посреди дороги.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.
Он также обнародовал фото последствий.
Ранее сообщалось, что в России под Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей.
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