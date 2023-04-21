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Мелитополь (596) оккупация (9509) Федоров Иван (388)

Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Во временно оккупированном Мелитополе техника, перевозившая систему ПВО, перевернулась посреди дороги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Он также обнародовал фото последствий.

Ранее сообщалось, что в России под Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей.

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Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе, - Федоров 01
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Топ комментарии
+15
ППО устал, ППО прільог...
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21.04.2023 15:36
+14
Падлюки асфальт пошкрябали.
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21.04.2023 15:38
+13
Ех, щас бы дроном добить ее чтобы уже и не встала
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21.04.2023 15:38
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ППО устал, ППО прільог...
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21.04.2023 15:36 Ответить
Ех, щас бы дроном добить ее чтобы уже и не встала
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21.04.2023 15:38 Ответить
Падлюки асфальт пошкрябали.
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21.04.2023 15:38 Ответить
Бубочка відремонтує за наш кошт.
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22.04.2023 13:01 Ответить
а ця скільки лярдів?
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21.04.2023 15:49 Ответить
"Тор-М1" - 24,1 млн.дол.
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21.04.2023 16:51 Ответить
радий за кацапів
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21.04.2023 20:54 Ответить
-1 перешкода для наших Воїнів.
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21.04.2023 15:58 Ответить
Хотілось би, але не факт. Судячи з фото, радар не пошкоджено. Значить, свою основну функцію (моніторити повітряний простір зможе). Ракети не здетонували , бо перевозили його скоріше всього, без бк
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21.04.2023 16:12 Ответить
Схоже, ТОР приліг відпочити
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21.04.2023 16:04 Ответить
назавжди
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21.04.2023 16:07 Ответить
чтоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
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21.04.2023 16:06 Ответить
Встигли ми з декомунізацією. Якби був проспект Лєніна, то той не проти, щоб шастали всілякі бякі. А Богдан Хмельницький проти!
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21.04.2023 16:18 Ответить
Тор створив затор
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21.04.2023 16:29 Ответить
бо в тора був запор
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21.04.2023 20:56 Ответить
схоже в кацапів повністю скасували ліміти на споживання горілки )
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21.04.2023 16:32 Ответить
світлофор працює ...
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21.04.2023 16:33 Ответить
Просто у кацапов проходит ребрендинг спецоперации - вместо "Z" у них теперь "N"
Ну, по нашему - на**й с пляжа !
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21.04.2023 16:34 Ответить
єто он по-пластунски к позиции добирается. в целях маскировки.
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21.04.2023 18:15 Ответить
Дрифтував?
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21.04.2023 18:51 Ответить
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22.04.2023 10:31 Ответить
 
 