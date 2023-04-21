Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе, - Федоров. ФОТО

Во временно оккупированном Мелитополе техника, перевозившая систему ПВО, перевернулась посреди дороги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Он также обнародовал фото последствий.

Ранее сообщалось, что в России под Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей.

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