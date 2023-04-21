Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, россияне обстреляли около 20 населенных пунктов в Пологовском и Васильевском районах, в частности Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Волшебное, Белогорье, Преображенку, Староукраинку, Малую Токмачку, Ольговское, Павловку, Степное, Плавни.

Войска государства-агрессора нанесли три удара по тактической авиации, применили четыре дрона, реактивные системы залпового огня и артиллерию против мирного населения.

"Вчера под вооруженным натиском оккупантов в очередной раз оказалась Малая Токмачка. Захватчики ударили по селу управляемыми авиабомбами, обстреляли из РСЗО и артиллерии. Повреждено жилье местных жителей. В результате атаки смертельно ранены два человека - 54-летний мужчина и 65-летняя женщина", - говорится в сообщении.















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Также сообщается, что враг не прекращает уничтожать другие населенные пункты Пологовщины. Жители Преображенки сообщили о доме, разбитом вражеской артиллерией. В Орехове кроме частных домов повреждено административное здание инфраструктурного объекта.

В Васильевском районе под огнем россиян оказались Полтавка, Каменское, Павловка, Степное, Плавни. Кроме того, вчера осколочные ранения получил еще один человек. 55-летняя жительница села Каменское раздавала хлеб местным жителям, когда начался очередной обстрел населенного пункта. Женщина госпитализирована в больницу.