СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам дела, этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эта "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило из РФ обстрелять аэродром", - говорится в сообщении.

В то же время глава СБУ Василий Малюк отметил: "СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по собственному усмотрению... Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание".

Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

В СБУ напомнили, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Позже СБУ против них начала производство.

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