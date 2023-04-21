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война (46795) Кировоградщина (556) СБУ (18682) Червинский (74)

СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

червінський

Сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам дела, этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эта "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило из РФ обстрелять аэродром", - говорится в сообщении.

В то же время глава СБУ Василий Малюк отметил: "СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по собственному усмотрению... Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание".

Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

В СБУ напомнили, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Позже СБУ против них начала производство.

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СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 01
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 02
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 03
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 04
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 05
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 06
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 07
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 08
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 09
СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома Канатово в Кировоградской области 10
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Топ комментарии
+62
Зелена мразота хоче "закрити" одного із учасників операції по вагнерівцям, щоб прикрити дупу Бубону і завхозу. Схоже в сбу іще дуже-дуже багато агентів фсб і просто "ркзґє"- громадян України.
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21.04.2023 15:58
+58
кацапи обстрілювали й багато інших аеродромів, а ще казарми та навчальні центри в яких загинуло дуже багато військових й було пошкоджено дуже багато техніки..., а хто за це понесе відповідальність..., мабуть, теж є винні..., в нас є вже багато "винних", наприклад, Тетяна Чорновол, на неї теж можна багато чого повісити, а ще інші люди, які теж щось планували, робили, але ворог виявився підступніший..., ці заказні арешти вже дістали, при цьому головні винуватці як завжди лишаються чомусь у тіні...
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21.04.2023 16:06
+41
"Нещодавно в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» полковник запасу ЗСУ Роман Червінський заявив, що зі структури Служби безпеки України звільнили керівництво розвідувального розділу, який розслідував агентурну діяльність Росії у тимчасово окупованому Донецьку. Наразі робота в цьому напрямі зупинена."
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21.04.2023 16:14
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а что вы сделали для государства с вашим Баклановым?
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21.04.2023 18:44 Ответить
Перший раз по вагнерівцям Гнусавий з гофмаршалом відпетляли, прикриваючись політичною доцільністю. А тепер, коли взнали що ЦРУ вся робота Організації Сівковича була відома ще до вторгнення, в них починаються конвульсії. Малюка прикривають, що саме він "розробляв" зама Сівковича по опервопросам Кулініча, а по сумісництву першого радника ванюші літінанта. Курям на сміх. Всіх Гнусавий не пересаджає.
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21.04.2023 18:48 Ответить
За матеріалами справи, цей фігурант разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію. Ця "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів .У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу зс рф обстріляти летовище", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3413609

Тоб-то в СБУ та інші відповідні органи заперечували проти операції, але знали про неї і чому аеродром був без прикриття що привело до тяжких наслідків? питання риторичне - провтикали.

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21.04.2023 18:50 Ответить
....
Не помиляється той - хто нічого не робить..
...
Видно ці хлопці давно вже були " під ковпаком" і потрібен був привід щоб з ними розправится...
Привід знайшовся...
...
Смішно...
Зараз зі спутника можна прочитати заголовок газети що лежить на землі
або прочитати номер автомобіля..
Підкреслюю з космосу прочитати газету..
...
А москалі літовище , побудоване за часів СРСР не побачили ...
Поки розвідники до них не прийшли по літак..
....
А давайте нацькуємо прокуратуру на танкістів - за те що нищать сільськогосподарські угіддя...Скоро посівна а вони поля попортили гусеницями..
...
А артелеристи ! !
Ви бачили що вони з посадок поробили ?
Ні одного вцілілого деревця..._!!!
Оголосіть їм підозру...
....
Гірко і боляче читати про то...
А москалі тільки руки поторають та тішаться...
.....
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21.04.2023 19:01 Ответить
В кацапів немає супутників
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21.04.2023 20:44 Ответить
Все ціна приколу.
Прикол,який так поширений на форумах,як це не дивно,мав місце і на виборах.
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22.04.2023 07:26 Ответить
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24.04.2023 01:13 Ответить
сбу не може розібратись як їх всіх очільників назначило фсб і тепер ця контора займається військовими?
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21.04.2023 19:03 Ответить
Люди, не шукайте зради.

Не можна недооцінювати ворога. На УП була куди більш докладна інфа про те, як Червінський з товаришами опрацьовували 3-х пілотів, відсіюють через підозрілі деталі у їх біографіях і поведінці. І на останнього пілота теж був «червоний прапорець», після якого потрібно було дати відбій усій операції - було ясно, що з тієї сторони теж йде гра.

Але я розумію, надто багато зусиль пішло і шкода було обривати, тому наша група вирішила продовжувати. Це, вочевидь, була помилка.
Хоча це не є доказом, що руйнація аеродрому стала наслідком цієї невдалої операції.
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21.04.2023 19:15 Ответить
зелені уйобки, та за один оман зеленого підара з дєрьмаком треба розстріляти... дєрьмак працює, аби позатикати рота свідкам зради (злиття вагнергергейту!!)...
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21.04.2023 19:20 Ответить
разве во время войны спецслужба может делать такие заявления через свою пресс-службу ?

Даже если бы фигурант дела оказался самым опасным врагом Украины....

Похоже у блогера Буданова появился конкурент в сбу....
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21.04.2023 19:31 Ответить
А санкції проти Портнова так і не ввели. Америка вже давно. Дивно?
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21.04.2023 19:53 Ответить
Зірвана ОП, операція із захоплення вагнерівців.
Від страху, коли злетять, що їм пред'являт по всій зраді.
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21.04.2023 20:49 Ответить
баканов, наумов, кулинич, єрмак, арахамия, демченко, татаров, таран, портнов, гетманцев.
опзж, рпц.
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21.04.2023 21:11 Ответить
А де справа проти зеленського, дермака, баканова із-зі них стіки погібших, втраченої техніки, разрушенного житла це вже зелений безпредел. СБУ хлопці в вас багато гарних справ не марайтесь цими гнидами не пятнайте свою честь !
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21.04.2023 21:19 Ответить
Хто його знає...А як бути з розбитою технікою,хто в цьому винен? До речі,Малюк,якого так хвалять на Цензорі ,звинуватив Червінського ,що він дезертир,8 міс не з"являється на службі,переховується. Спочатку Кірєєв,тепер Червінський....мєня тєрзают смутниє сомнєнія...Щось дивне відбувається між СБУ і ГУР,може їм не відомо,що йде війна?
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22.04.2023 09:25 Ответить
невідомо
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23.04.2023 01:18 Ответить
До речі,чому Малюк мовчить про обставини перших днів війни: оборони Гостомеля,здачу Півдня,розмінування Чонгару тощо? І раптом такий інтерес до обстрілу Кропивницького?
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22.04.2023 09:27 Ответить
Вам же з усіх медія оруть що то все "не на часі".
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23.04.2023 10:50 Ответить
Може бути,що розвідники доклали про операцію начальнику розвідки Буданову,а той все виклав в оп. Тоді питань нема-далі діло техніки.
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22.04.2023 10:38 Ответить
А " негідник" по вині якого загинули десятки тисяч громадян України - також понесе покарання ?
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22.04.2023 11:49 Ответить
Був негідник, а став "найвеличнішим творцем перемоги".
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23.04.2023 10:48 Ответить
Цей кадр можливо причетний до вбивства Сашка Білого...
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22.04.2023 11:50 Ответить
хочу повторить - пока ВСУ не возьмут власть - в Украине будет бардак, организованный обосравшимися, спрятавшимися от войны и сейчас резко возбудившиеся дерьмаками, порьновыми и прочей вонючей свинотой... только власть военных не только приблизит Украину к победе, но и приведет к победе с борьбе с кацапскими оккупанатами...
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22.04.2023 20:42 Ответить
А у ВСУ бардака немає?
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23.04.2023 07:43 Ответить
Щось тут не грає.
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22.04.2023 23:38 Ответить
Не там ви ворогів шукаєте пане Малюк! Сходіть знову на день народження до Татарова і озирніться
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23.04.2023 09:03 Ответить
У перемоги безліч батьків, а поразка завжди сирота.
Так і тут, якби операція завершилася вдало, то той же Малюк біг би попереду і всім казав що це все робилось під його чутливим керівництвом. Ну а раз провалились, то й відповідайте за самоуправство.
Та й Бубочці буде приємно...
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23.04.2023 10:45 Ответить
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Який брєд
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23.04.2023 12:09 Ответить
З появою підозри Червінському тепер і до Малюка є питання... І ти, Брут?
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23.04.2023 21:17 Ответить
Сітуація просто викликає огиду до нашого СБУ .Чимось нагадує сітуацію з "ванеровцями", коли здали все що .було напрацьовано нашими розумними людьми та ще й звинуватили їх.
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24.04.2023 07:50 Ответить
Вы хотели, чтобы фсб там выставила нас террористами?Ради чего?Операция в пассажирском самолёте вообще бред. и разрабатывалась скорее всего фсб.Учитывая последствия операции с летчиками,то этого товарища надо хорошенько "потрусить".
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18.07.2023 20:47 Ответить
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