СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам дела, этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эта "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило из РФ обстрелять аэродром", - говорится в сообщении.
В то же время глава СБУ Василий Малюк отметил: "СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по собственному усмотрению... Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание".
Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
В СБУ напомнили, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.
Расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Позже СБУ против них начала производство.
Пожалуйста, подождите...
Тоб-то в СБУ та інші відповідні органи заперечували проти операції, але знали про неї і чому аеродром був без прикриття що привело до тяжких наслідків? питання риторичне - провтикали.
Не помиляється той - хто нічого не робить..
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Видно ці хлопці давно вже були " під ковпаком" і потрібен був привід щоб з ними розправится...
Привід знайшовся...
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Смішно...
Зараз зі спутника можна прочитати заголовок газети що лежить на землі
або прочитати номер автомобіля..
Підкреслюю з космосу прочитати газету..
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А москалі літовище , побудоване за часів СРСР не побачили ...
Поки розвідники до них не прийшли по літак..
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А давайте нацькуємо прокуратуру на танкістів - за те що нищать сільськогосподарські угіддя...Скоро посівна а вони поля попортили гусеницями..
...
А артелеристи ! !
Ви бачили що вони з посадок поробили ?
Ні одного вцілілого деревця..._!!!
Оголосіть їм підозру...
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Гірко і боляче читати про то...
А москалі тільки руки поторають та тішаться...
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Прикол,який так поширений на форумах,як це не дивно,мав місце і на виборах.
Не можна недооцінювати ворога. На УП була куди більш докладна інфа про те, як Червінський з товаришами опрацьовували 3-х пілотів, відсіюють через підозрілі деталі у їх біографіях і поведінці. І на останнього пілота теж був «червоний прапорець», після якого потрібно було дати відбій усій операції - було ясно, що з тієї сторони теж йде гра.
Але я розумію, надто багато зусиль пішло і шкода було обривати, тому наша група вирішила продовжувати. Це, вочевидь, була помилка.
Хоча це не є доказом, що руйнація аеродрому стала наслідком цієї невдалої операції.
Даже если бы фигурант дела оказался самым опасным врагом Украины....
Похоже у блогера Буданова появился конкурент в сбу....
Від страху, коли злетять, що їм пред'являт по всій зраді.
опзж, рпц.
Так і тут, якби операція завершилася вдало, то той же Малюк біг би попереду і всім казав що це все робилось під його чутливим керівництвом. Ну а раз провалились, то й відповідайте за самоуправство.
Та й Бубочці буде приємно...