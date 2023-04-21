75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе. ФОТОрепортаж

В Харькове 75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл бесплатное кафе, где готовят горячие обеды и пекут пирожки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"По крайней мере, раз в день я могу обеспечить людей едой", - сказал волонтер.

Кафе расположено на Салтовке, недалеко от станции метро "Героев труда", где несколько месяцев люди вынуждены были скрываться от обстрелов. Фуминори арендовал помещение на рынке, нашел поваров. Бесплатное кафе поддерживают финансово благотворители, неравнодушные соотечественники японца.

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В меню – супы, борщ, каши, макароны, мясо, а еще выпечка, пирожки, булочки, пончики с чесноком, чай.

Приходят в FuMi Caffe знакомые Фуминори, работники соседних торговых павильонов и их покупатели, люди ожидающие транспорт и случайные прохожие. Больше японец радуется маленьким посетителям, для которых есть игрушки и конфеты.

"Хочу, чтобы люди улыбались", – говорит он.

Фуминори намерен оставаться в Украине и помогать людям победить.

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Цучико впервые приехал в Украину в январе 2022 как турист. Он посещал места, связанные со Второй мировой войной, ездил в Польшу, чтобы увидеть нацистские концлагеря. В Киев приехал, чтобы увидеть Бабий Яр.

24 февраля 2022 года Фуминори был в Варшаве и на вокзале он увидел тысячи беженцев из Украины. Впечатленный японец решил тоже поддержать украинцев. Он вернулся в Киев, а в мае отправился в Харьков, где увидел, что люди до сих пор скрываются от обстрелов в метро. Одно время жил на станции метро, тратя на продукты и нужные вещи для харьковчан собственную пенсию. Со временем организовал сбор в социальных сетях.

Фото "Укринформа"





















