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75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Харькове 75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл бесплатное кафе, где готовят горячие обеды и пекут пирожки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"По крайней мере, раз в день я могу обеспечить людей едой", - сказал волонтер.

Кафе расположено на Салтовке, недалеко от станции метро "Героев труда", где несколько месяцев люди вынуждены были скрываться от обстрелов. Фуминори арендовал помещение на рынке, нашел поваров. Бесплатное кафе поддерживают финансово благотворители, неравнодушные соотечественники японца.

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В меню – супы, борщ, каши, макароны, мясо, а еще выпечка, пирожки, булочки, пончики с чесноком, чай.

Приходят в FuMi Caffe знакомые Фуминори, работники соседних торговых павильонов и их покупатели, люди ожидающие транспорт и случайные прохожие. Больше японец радуется маленьким посетителям, для которых есть игрушки и конфеты.

"Хочу, чтобы люди улыбались", – говорит он.

Фуминори намерен оставаться в Украине и помогать людям победить.

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Цучико впервые приехал в Украину в январе 2022 как турист. Он посещал места, связанные со Второй мировой войной, ездил в Польшу, чтобы увидеть нацистские концлагеря. В Киев приехал, чтобы увидеть Бабий Яр.

24 февраля 2022 года Фуминори был в Варшаве и на вокзале он увидел тысячи беженцев из Украины. Впечатленный японец решил тоже поддержать украинцев. Он вернулся в Киев, а в мае отправился в Харьков, где увидел, что люди до сих пор скрываются от обстрелов в метро. Одно время жил на станции метро, тратя на продукты и нужные вещи для харьковчан собственную пенсию. Со временем организовал сбор в социальных сетях.

Фото "Укринформа"

75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 01
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 02
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 03
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 04
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 05
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 06
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 07
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 08
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 09
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 10
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико открыл в Харькове бесплатное кафе 11
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Топ комментарии
+54
Тебе же никто не мешает?А дядя старый уже по фронтам ездить.
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21.04.2023 16:11
+40
краще б, ти закрив рота .Кто тебе мешает открыть кафе и помогать людям.?
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21.04.2023 16:16
+39
Справжній козак-самурай! Молодець.
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21.04.2023 16:09
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Правила форума Совет форумчан
Краще б цей волонтер відкрив польову кухню на фронті
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21.04.2023 16:08 Ответить
Тебе же никто не мешает?А дядя старый уже по фронтам ездить.
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21.04.2023 16:11 Ответить
краще б, ти закрив рота .Кто тебе мешает открыть кафе и помогать людям.?
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21.04.2023 16:16 Ответить
Ti na etot raz čota ņeto tut naskrebal ......
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21.04.2023 16:16 Ответить
відкривай сам
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21.04.2023 16:23 Ответить
ну ти i п@ц!
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21.04.2023 17:40 Ответить
Щось малувато буде ПНХ у твоїй назві.
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21.04.2023 22:32 Ответить
Там має Зєрмак з Маляр відкривати
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22.04.2023 00:54 Ответить
дед реально красава,но таких бойцов волонтеров иностраных реально мало....может один на 1000.
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21.04.2023 16:08 Ответить
вот реально ему дать гражданство украины,а у таких швалей как кохановская то мпшное ****** забрать,это было бы справедливо и польза для страны.
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21.04.2023 16:09 Ответить
А зачем ему гражданство Украины? У него свое отличнейшее гражданство есть. Променять японское гражданство на украинское - нужно быть полным дятлом. Какие плюшки может дать украинское гражданство
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21.04.2023 17:01 Ответить
Ему не гражданство надо давать (оно ему нафиг не надо), а памятник при жизни поставить, в центре города. И еще один, поменьше - в Киеве.
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21.04.2023 23:33 Ответить
и улицу назвать в его честь
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22.04.2023 01:26 Ответить
Справжній козак-самурай! Молодець.
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21.04.2023 16:09 Ответить
Дякую справжній людині за людяність...
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21.04.2023 16:09 Ответить
Так, а наші прикордонники не випускал його до Польщі недавно, через порушення строків перебування, і здається оштрафували. Він збирався виїхати відпочити на кілька днів до ЄС. Затримали автобус, через це йому було прикро, і він просив відпустити його, мовляв «ну його той відпочинок» з такими «пригодами».
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21.04.2023 16:48 Ответить
Це тому що він не "слуга народа"
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21.04.2023 17:21 Ответить
які ж вони класні ці прості небайдужі люди, дай боже їм здоров'я..., особливо на фоні деяких наших можновладців та багатіїв...
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21.04.2023 16:09 Ответить
Просто сравните этого японца с любим из слуг народа и голоса.
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21.04.2023 16:09 Ответить
Вибачаюсь,),але-по перше-Японца,),треба з великої літери писати,у зрівнянні з "любими",),а по друге,хто ж цих "любих",до влади привів ?,,інопланетянє ??,,), і ті що привели,також нічим не відрізняються,від своїх "любих",,),так що,це ваше порівняння,є порівнянням Людянності, та чогось не дуже хорошего,,десь так,
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21.04.2023 16:24 Ответить
+++++
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21.04.2023 17:22 Ответить
І зверніть увагу на фото, у цього прекрасного японського дідуся у цій їдальні до того ж , всі написи українською мовою (!) на відміну від місцевого руского РЫНКА.
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22.04.2023 00:33 Ответить
наши "слуги" могут только закрыть это кафе "за грубi хвiнансовi порушення". "не потерплю, разорю"(с)
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21.04.2023 16:30 Ответить
Щиро дякуємо, пане Фумінорі Цучіко.
Разом до перемоги!
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21.04.2023 16:10 Ответить
Який добрий самурай!
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21.04.2023 16:52 Ответить
Япона мать...
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21.04.2023 16:12 Ответить
Didys´ ne darma prozyv svoe zyttja 🧡
Djakuvaty Bogy , taki Ljudy isnujut´ u sviti 💛💙🙏
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21.04.2023 16:17 Ответить
Абырва́лг
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21.04.2023 16:21 Ответить
Цучико - какой он японец , он Украинец судя по фамилии
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21.04.2023 16:19 Ответить
Вы, гражданин Сидоров, видимо очень слабо разбираетесь в украинских и японских фамилиях.
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21.04.2023 17:02 Ответить
Такими мають бути народні обранці, а не то шо ми маємо.
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21.04.2023 16:22 Ответить
Дякуємо!
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21.04.2023 16:23 Ответить
а що там українці з батальйону "Монако" та батальйону "Закарпаття" не хочуть до японця приєднатися?
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21.04.2023 16:28 Ответить
Ні, не хочуть. І не захочуть. Треба у цих "бійців" награбоване майно націоналізувати.
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21.04.2023 16:53 Ответить
Я в шоці.
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21.04.2023 16:44 Ответить
ありがとう！
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21.04.2023 16:45 Ответить
ごもっともです
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21.04.2023 17:09 Ответить
Людина з великою щирою душею. Дякуємо.
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21.04.2023 17:02 Ответить
Дуже Вам дякуємо за підтримку!
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21.04.2023 17:02 Ответить
Японцю наша влада має видати негайно посвідчення на право постійного мешкання на території України, а ще краще за домовленістю з Японією визначити його почесним дипломатичним працівником, або ще якимось представником Японії в Харкові. На Сході ******* і цінують повагу держави.
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21.04.2023 17:16 Ответить
Харьков барыжное место. Там по любому случаю дерут три шкуры. Даже если угощаешь коллег по работе , то спрашивают что я тебе должен. Я долго не могла к этому привыкнуть. Ну вот пусть поучатся у японцев , как нужно и можно относиться к людям.
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21.04.2023 17:48 Ответить
То в тебе або такі колєги були, або щось повязане з тобою.
Харків класне місто і гарних людей там вистачає.
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22.04.2023 23:57 Ответить
був би депутатом то прийшов до цього діда і сказав - діду, ти заслуговуєш більше представляти людей, тож краще ти будеш нашим депутатом.

чому як чуєш що людина депутат то відразу негатив, хороші та порядні люди не йдуть у владу...
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21.04.2023 18:04 Ответить
це той самий, якому заборонили в'їзд до України?
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21.04.2023 19:10 Ответить
Если еда бесплатная, то и налоговой там делать нечего.
Японское ноу-хау.
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21.04.2023 19:57 Ответить
Что значит делать нечего?
Японец должен за каждого оплатить НДФЛ 18% + военный сбор 1,5% и подать форму 1-ДФ...
т. к. каждый посетитель получил доход в виде борща
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21.04.2023 21:15 Ответить
чому ця Людина з золотим серцем арендує!!!!приміщення,невже не можна безкоштовно надали його для благих намірів
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21.04.2023 20:22 Ответить
Норм чувак.
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21.04.2023 21:24 Ответить
Яка добра людина. Дуже добра і світла.
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22.04.2023 13:29 Ответить
Благослови Боже цього японця.
Хай живе Японія.
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22.04.2023 23:54 Ответить
Діду - сан віджигає
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22.04.2023 23:58 Ответить
Є ще святі люди.
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23.04.2023 10:55 Ответить
 
 