На встрече "танковой коалиции" подписан протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2, - Резников. ФОТО
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Участники "танковой коалиции" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялась встреча "танковой коалиции". Благодарен немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания основных боевых танков Украины Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашей возможностей украинских защитников", - отметил он.
По словам Резникова, сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира.
"Украинские военные умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем раньше это произойдет, тем скорее наступит мир", - подытожил он.
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