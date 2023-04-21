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На встрече "танковой коалиции" подписан протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2, - Резников. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Участники "танковой коалиции" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась встреча "танковой коалиции". Благодарен немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания основных боевых танков Украины Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашей возможностей украинских защитников", - отметил он.

По словам Резникова, сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира.

"Украинские военные умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем раньше это произойдет, тем скорее наступит мир", - подытожил он.

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На встрече танковой коалиции подписан протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2, - Резников 01
На встрече танковой коалиции подписан протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2, - Резников 02
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всі касаби розбіглися від страху-ПРОТОКОЛ!!! може краще меморандум??
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21.04.2023 16:23 Ответить
їбуче яйце по 17, а може на тетиторії нашої країни варто було б принаймні спробувати створити такий центр? й дати роботу нашим людіям? чи у ваші ублюдочні бошки таки ідеї не доходять? чи вам цілком комфортно торгувати за безцінь збіжжям?
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21.04.2023 17:21 Ответить
 
 