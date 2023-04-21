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Группа врачей в Хмельницкой области "заработала" 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную схему, организованную председателем врачебной комиссии одного из медучреждений региона. Врачи и их сообщники изготавливали документы и медицинские справки для лиц, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации. По результатам обысков у фигурантов изъяли более 7 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 01

В преступную группу вошли председатель комиссии, руководство больницы, разные врачи по специальности - анестезиолог, онколог, хирург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра и шесть доверенных лиц. Согласно разработанному плану, фигуранты за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, в том числе и оформление фиктивных историй болезней для установления групп инвалидности, что позволяло уклониться от военной службы и уехать за границу.

"Суммы вознаграждения колебались от 2 000 до 10 000 долларов в зависимости от пакета документов. Фигуранты предлагали "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй заболеваний и содействию в получении групп инвалидности", - сообщили в полиции.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 02
Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 03

Шесть доверенных лиц медработников подыскивали "клиентов" и собирали их личные документы для дальнейшей передачи "в работу". Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. За 100 долларов в день она регистрировала полученные документы, отвечала за получение и передачу денег организатору незаконной схемы.

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В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 04
Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 05

20 апреля полицейские разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц сразу после получения и распределения 4 600 долларов взятки за изготовление медицинских документов и оформление фиктивной истории болезни для установления 2-й группы инвалидности. Такой пакет документов в дальнейшем дал возможность беспрепятственно уехать за границу лицу призывного возраста. Все задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту проживания фигурантов и их авто изъяли деньги в национальной и иностранной валюте общей суммой более 7 млн грн.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 06

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Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 07

Решается вопрос о сообщении, задержанным и другим участникам преступной группы, о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+28
В нас до речі мільйони людей поробили собі групи інвалідності.В тому числі і військові,які жили за рахунок держави,а тепер реально на війну кидають цивільних з хворобами.
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21.04.2023 19:52
+17
В нас, в колишньому вже районі, практично неможливо оформити інвалідність "безплатно", незважаючи на хворобу. Наскільки мені відомо останнього "жадібного" півроку ганяли по лікарнях, стаціонарах та здачі аналізів (платному до речі, бо безкоштовно пишуть результати "з потолка" - в них "немає" реактивів). В результаті сказали - цитата "принеси хоч ящик паперу А4". Як потім сказав мені цей чоловік, враховуючи витрати на пальне, аналізи та втрачений час, вигідніше було б купити інвалідність. Зате в поліцейських інвалідність на наступний день після виходу на пенсію, в чиновників в половини є... А з початком війни, так у МСЕК просто джек-пот зірвали.
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21.04.2023 20:05
+15
Нарешті медсестри почали заробляти по 2.500 $ в місяць )))
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21.04.2023 20:48
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Правила форума Совет форумчан
Ці гроші мають йти в офіс президента!
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21.04.2023 19:50 Ответить
Вони туди йдуть
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21.04.2023 19:56 Ответить
Не всі.Он скільки осіло на руках.А це не правильно і не по-людськи.
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21.04.2023 20:03 Ответить
В нас до речі мільйони людей поробили собі групи інвалідності.В тому числі і військові,які жили за рахунок держави,а тепер реально на війну кидають цивільних з хворобами.
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21.04.2023 19:52 Ответить
Найбільше за минулий рік поставали інвалідами чи поробили жінок молоді пенсіонери з МВС.
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21.04.2023 20:04 Ответить
100 млн.
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21.04.2023 20:08 Ответить
Не сто,а за останні 20 років інвалідами стали мільйони.
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21.04.2023 20:10 Ответить
Аби ляпнути. Прізвища?
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21.04.2023 20:12 Ответить
Не можна розголошувати інформацію,без згоди людини.І що це вам би дало?
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21.04.2023 20:22 Ответить
не прикидайся наївним.ця схема стара як воєнкомати.в нас кілька років назад взяли воєнкома на хабарі. так він ті долари пробував зїсти. через пару років вернувся туди ж і знову бере хабарі.якби не заносив наверх то його з таким шлейфом нікуди не взяли. ні пацан трудиться в поті морди
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21.04.2023 20:23 Ответить
це правда,пам'ятаю на якийсь нараді за участі януковича той що втік, то йому озвучили кількість інвалідів то він окуівав від цифр)
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21.04.2023 21:10 Ответить
Станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю.
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21.04.2023 20:15 Ответить
Не факт,що ця цифра реально.А навіть якщо і так.Ну не мільйони,а мільйон куплених інвалідів.Я маю не одного знайомого з групою інвалідності і це тільки я і в маленькому містечку.
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21.04.2023 20:21 Ответить
В Умані меркиня свому ******** группу купила.
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21.04.2023 19:55 Ответить
Може на мавіки збирали?
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21.04.2023 19:56 Ответить
На їх місце прийдуть інші і робитимуть те саме, бо завжди буде попит на їх послуги, адже якщо люди панічно бояться армії, вони підуть на все, аби туди не потрапити навіть в мирний час і тим паче, у військовий.
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21.04.2023 19:58 Ответить
100% впевнений що це просто зайдуть свої люди на їх місце
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21.04.2023 20:18 Ответить
Всіх за грати паравозіком з конфіскацією майна.
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21.04.2023 19:58 Ответить
це якщо судді непродажні ...нічого їм не буде
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21.04.2023 21:12 Ответить
Одні другии рік в окопах а ці виіхали нахер
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21.04.2023 20:00 Ответить
В нас, в колишньому вже районі, практично неможливо оформити інвалідність "безплатно", незважаючи на хворобу. Наскільки мені відомо останнього "жадібного" півроку ганяли по лікарнях, стаціонарах та здачі аналізів (платному до речі, бо безкоштовно пишуть результати "з потолка" - в них "немає" реактивів). В результаті сказали - цитата "принеси хоч ящик паперу А4". Як потім сказав мені цей чоловік, враховуючи витрати на пальне, аналізи та втрачений час, вигідніше було б купити інвалідність. Зате в поліцейських інвалідність на наступний день після виходу на пенсію, в чиновників в половини є... А з початком війни, так у МСЕК просто джек-пот зірвали.
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21.04.2023 20:05 Ответить
багато донецьких "шахтарів" собі поробили інвалідність як профзахворювання. Пенсії там немалі, давно відбили витрати на підкуп лікарів. Один переселенець звідти хвалився нещодавно, що отримує двадцять тисяч. Може бреше...
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21.04.2023 23:53 Ответить
Це не "антипиар страны". Це правда про негідників у країні під час війни.
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21.04.2023 20:14 Ответить
Ну вообще я не про врачей, а про купивших справки.
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21.04.2023 20:18 Ответить
Врачи не причем.
Как говорят менты...у них работа такая.
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22.04.2023 11:05 Ответить
Не існує такої нації чи країни у якій всі готові і можуть воювати. Навіть в дитячих садочках та школах у кожному класі є одна-дві дитини, які слабкі та всього бояться і покірно терплять знущання однолітків. Такі не підуть у армію і тим паче, не воюватимуть за жодних обставин.
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21.04.2023 20:21 Ответить
Вот-вот. И я про то что раз врачи накосили 300 к, значит проблема есть и стране нужно искать пути ее решения. Не только поимкой врачей.
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21.04.2023 23:01 Ответить
Если государство проявляет заботу о фиктивных больных, то лица, усраивающие фикцию, то есть врачи, их родственники, должны реально занять место в окопах тех лиц, которых они освобождают от этой миссии.
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22.04.2023 11:08 Ответить
Есть такая нация= еврейская,в израильский армии нет уклонистов
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23.04.2023 09:54 Ответить
10 +6 - лікарню можна закривати
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21.04.2023 20:08 Ответить
"Золота доба"
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21.04.2023 20:08 Ответить
Такі самі пафосні розкриття були за ковід сертефікати,які нічого не дали в принципі.
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21.04.2023 20:12 Ответить
Тут подделка медицинских документов, и оформление пенсий по инвалидности. Залезли государству в карман.
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22.04.2023 01:59 Ответить
Там також була кишеня.
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22.04.2023 21:35 Ответить
Нарешті медсестри почали заробляти по 2.500 $ в місяць )))
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21.04.2023 20:48 Ответить
А може українського громадянства лишати таких людей?
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21.04.2023 21:09 Ответить
Ну і що? Позбавите на отримання притулку це ніяк не вплине...
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21.04.2023 21:12 Ответить
А чого ви хочете? Люди дивляться не лише в телевізор... Бачать що відбувається навколо, спілкуються з тими кого мобілізували. І роблять висновки. У багатьох жінки та діти за кордоном

Такі розлуки у двох третинах випадків - розлучення.
Вийхало різними шляхами (незаконними)мінімум 100 000 чоловіків.
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21.04.2023 21:11 Ответить
А сколько заработали в других областях ?
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21.04.2023 21:48 Ответить
тю
а як же ці лікарі у ЄС будуть жити на зарплату?
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21.04.2023 22:31 Ответить
Таких лікарів потрібно вішати 😡
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22.04.2023 00:11 Ответить
Шо, не поделились ? ай яй яй
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22.04.2023 00:59 Ответить
Хай беруть "за зябра" Завроцького Олександра Івановича. Цей жучара знає забагато. Як кажуть "і в тємє, і в доле".
А так - це спортивна ловля головастиків для розваг зєлєбобіків та пуски "димової завіси".
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23.04.2023 16:10 Ответить
Честь і добре ім"я - фундамент суспільства в мирний і воєнний час. Брудна жижа хабарів-відкатів зараз роз"їда країну, віддаляє перемогу над ворогами! Безчесні, продажні люди мають бути покарані, кожен! Один час на Майдані тітушок зеленкою мазали. Може й зараз проводити по вулицям, з написом "хабарник"?! Совість, про яку вони забули, має сказати і іншим "НІ"!
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23.04.2023 18:46 Ответить
 
 