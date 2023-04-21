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Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования четверо подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля.

Напомним, что на днях на территории Киево-Печерской лавры в Печерском районе столицы правоохранители задержали четырех человек, которые сломали ролеты и вошли внутрь помещения, опечатанного комиссией Министерства культуры. Нарушителями оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

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По данному факту следователями было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и по согласованию с окружной прокуратурой фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Сегодня, 21 апреля, Печерский районный суд избрал четырем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19.06.2023, еще один - до 19.05.2023.

Как сообщалось, 19 апреля 2023 года подозреваемые (двое мужчин и две женщины), действуя согласованно между собой, противоправно проникли в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", сломав защитные роллеты и двери указанного здания", - добавили в прокуратуре.

Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП 01
Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП 02
Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП 03
Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП 04
Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП 05
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Топ комментарии
+17
Які ж вони агресивні ці віруни.
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21.04.2023 22:35
+17
Вже навіть не "віруни", а просто сектанти-розкольники. Ще з грудня 2018-го
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21.04.2023 22:39
+12
зарплатна гундяєвська провокаторша кохановська в білому
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21.04.2023 22:43
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Які ж вони агресивні ці віруни.
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21.04.2023 22:35 Ответить
За опіумом для народу лізли.

Цікаво, що там з результатами ревізії
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21.04.2023 22:39 Ответить
Вже навіть не "віруни", а просто сектанти-розкольники. Ще з грудня 2018-го
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21.04.2023 22:39 Ответить
За законом, немає УПЦ МП. Є тільки РПЦ - російська ПЦ.
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22.04.2023 00:15 Ответить
З хустками на головах (сама смиренність та скрепність) і з гамериканськимибездуховними айфонами!
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22.04.2023 07:32 Ответить
отака вона,-******* роосійська пропаганда))))) а тут у відео,як з нею боротися https://youtu.be/m4JkaSoHSNc
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21.04.2023 22:40 Ответить
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21.04.2023 22:40 Ответить
а чого писки в тих кацапів заблюрені? треба щоб усі їх знали та при нагоді товкли їхні кацапськи писки
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21.04.2023 22:42 Ответить
І серед цих чотирьох та горлопанна курва, яка на всі доводи та посилання на закони України репетувала про притиснення, гоніння та незаконність дій влади. Така собі ********** місцевого розливу...
І це добре!
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21.04.2023 22:42 Ответить
зарплатна гундяєвська провокаторша кохановська в білому
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21.04.2023 22:43 Ответить
Це якісь біснуваті клоуни,а може й проплачені.
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21.04.2023 22:43 Ответить
Агресивні сектанти вірять, що піп (мп) відпустить їм гріхи або ж Янукович повернеться.
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21.04.2023 22:44 Ответить
Це як у "Догмі" 1999 року, де католицька церква запровадила нову традицію, типу хто пройде через вхід у одну конкретну церкву в Нью-Джерсі, тому усі гріхи простяться і він потрапить в рай.
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21.04.2023 22:58 Ответить
Агресивні, бо непогані гроші заробляють...3000 грн за день стояння, але не всі.
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21.04.2023 22:59 Ответить
Віра там ні до чого. Кидаются вони за шалені гроші, які в них відбирають. Сатаністи чортові.
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21.04.2023 22:59 Ответить
злочин вчинено групою осіб,тому покарання має бути адекватним
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21.04.2023 23:02 Ответить
Головне, щоб не заважали їх прикрому самогубству!!
Толку з цих московитів ***** для України, небуде уже ніякого!!!
Такого московськага лайна в Україні, ригоАнали під контролем сівковичів, табачників, папієвих, льоовочкиних, клюєвих, лавриновичів, підрахуї та ФСБ, наплодили доволі багато…
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21.04.2023 23:12 Ответить
Россияне отправляют на 20 лет.
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22.04.2023 06:57 Ответить
Войовнича секта. Після надання ПЦУ томосу упц стала неканонічною. Головне, щоб суд не проявив до них надмірної лояльності
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02.06.2023 11:26 Ответить
 
 