Хулиганство в Лавре: Суд отправил под домашний арест четырех сторонников УПЦ МП. ФОТОрепортаж

В Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования четверо подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля.

Напомним, что на днях на территории Киево-Печерской лавры в Печерском районе столицы правоохранители задержали четырех человек, которые сломали ролеты и вошли внутрь помещения, опечатанного комиссией Министерства культуры. Нарушителями оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

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По данному факту следователями было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и по согласованию с окружной прокуратурой фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Сегодня, 21 апреля, Печерский районный суд избрал четырем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19.06.2023, еще один - до 19.05.2023.

Как сообщалось, 19 апреля 2023 года подозреваемые (двое мужчин и две женщины), действуя согласованно между собой, противоправно проникли в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", сломав защитные роллеты и двери указанного здания", - добавили в прокуратуре.









