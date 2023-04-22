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Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,дпсу

Двое молодых людей в возрасте 20 и 21 лет пытались пересечь границу с Венгрией по чужим свидетельствам о рождении, выдавая себя за детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево в Береговском районе. Махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в свидетельствах о рождении.

Горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу, отмечают в ГПСУ.

Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ 01

Смотрите: Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники. ФОТО

Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ 02

Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу.
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Топ комментарии
+17
А коли перестануть блюрити морди?
Я розумію, коли наших поранених чи загиблих.
Але ж **** - всіх шпигунів, кацапів, попів - непотрібно.
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22.04.2023 01:39
+13
пузатый подросток с кулачищами как у механизатора - это который себя выдавал за тринадатилетнего?
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22.04.2023 01:56
+11
Поражает степень безпалевности))) 20 летний широкоплечий, пузатый чел прикидывающийся 13-летним подростком... Я блин не могу 😂🤣 Это ж надо такими шлемазлами быть!
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22.04.2023 05:52
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фото - агінь ! редактори сайта - куколди .
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22.04.2023 01:26 Ответить
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22.04.2023 01:27 Ответить
Вони хотя б груди поголили, підлітки.
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22.04.2023 09:23 Ответить
А коли перестануть блюрити морди?
Я розумію, коли наших поранених чи загиблих.
Але ж **** - всіх шпигунів, кацапів, попів - непотрібно.
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22.04.2023 01:39 Ответить
Кстати, это не приведет к тому, что перед призывным возрастом молодежь будет уезжать из страны?
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22.04.2023 01:55 Ответить
приведёт. Но властипохуй, подростки для них бесполезны, потому что пока не избиратели.
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22.04.2023 01:59 Ответить
Ну ти ж виїхало із страни.
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22.04.2023 05:45 Ответить
Не треба звинувачувати того хто не захотів з зєбілами жити в одній країні
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22.04.2023 10:00 Ответить
пузатый подросток с кулачищами как у механизатора - это который себя выдавал за тринадатилетнего?
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22.04.2023 01:56 Ответить
и с волосатой грудью
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22.04.2023 02:39 Ответить
Якщо на таке наважилось - мозку там як у ракушки. До підлітка ще років 200.
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22.04.2023 07:03 Ответить
та ні, це йому мамо підказала
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22.04.2023 08:56 Ответить
Та ні. Це був договорняк за гроші, але щось пішло не так.
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22.04.2023 10:01 Ответить
Дитина - по пуп щетина.
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22.04.2023 09:24 Ответить
МОБИЛИЗАЦИЯ и ПРАВА
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22.04.2023 03:25 Ответить
Цигани.
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22.04.2023 03:39 Ответить
Поражает степень безпалевности))) 20 летний широкоплечий, пузатый чел прикидывающийся 13-летним подростком... Я блин не могу 😂🤣 Это ж надо такими шлемазлами быть!
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22.04.2023 05:52 Ответить
Вовочка спрашивает у мамы:
- Мама, а почему у всех мальчиков во дворе пися висит вниз, а у меня торчит вверх?
- Потому что тебе, дураку, уже 34 года. )))
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22.04.2023 07:05 Ответить
На днях одне чучєло в дівку перевдягнулось, думало що проканає.
Непроканало - дівчина вночі в темних очьочках, з широкими плечима та тухликами 45-го розміру чомусь викликала підозру...
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22.04.2023 07:09 Ответить
Топали на колінах -- два безневинних карлики .
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22.04.2023 07:42 Ответить
На вокзале в темном зале двух подкидышей нашли, одному лишь 18, а другому 43.
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22.04.2023 07:44 Ответить
А може прийшов час змінити адмін покарання на РЕАЛЬНІ строки?Влада загралась у демократію.Якщо така безкарність до уклоністів,аферистів буде продовжуватись то ми програємо війну .Чому одні воюють та гинуть а інші сидять в генделиках та пивасик посасують?Отаких вже спійманих уклоністів та тих хто їм допомогає в ДІСБАТИ за шматок хліба а не "вулиці підмитати".
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22.04.2023 08:14 Ответить
суд - це комерційна установа, як усьо інше
судді приймають рфшення за бабки виключно, тому і безкарність
спонсріів малувато
нема кому золотіти ручку
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22.04.2023 09:00 Ответить
Ті хто по генделям сидить нічого не загрожує. Одні кончені алканавти а другі різні блатиші (кум,сват брат депутата мусора і.т.д.)
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22.04.2023 10:34 Ответить
Діти лейтенанта Шмідта 😂
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22.04.2023 11:56 Ответить
У другого хлопчика на грудях таке волосся, хоч коси плети.

Треба було епіляцію зробити , може і проскочив би.
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22.04.2023 12:05 Ответить
Гарний план, але погоріли на дрібниці = потрібно було робити документи на 3 роки і 5...
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22.04.2023 21:43 Ответить
 
 