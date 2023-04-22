Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО

Двое молодых людей в возрасте 20 и 21 лет пытались пересечь границу с Венгрией по чужим свидетельствам о рождении, выдавая себя за детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево в Береговском районе. Махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в свидетельствах о рождении.

Горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу, отмечают в ГПСУ.

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Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу.