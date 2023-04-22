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Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Также читайте: Путин понимает, что дела для России идут так себе, - Белый дом

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

А вдруг "внештатное восхождение"?

Читайте: "Гибридный трибунал": в ЕС склоняются к суду над Путиным в "смешанной" юрисдикции

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Возраст сказывается...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет, чтобы государственная детская организация РФ называлась "Пионеры"

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Немедленно!

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ничего, Воронеж в другой раз

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть и такая версия вспышки над Киевом

Также смотрите: "Британия уйдет на морское дно от волны, созданной новейшим российским оружием!" - Совет безопасности России

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Через час после происшествия

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...разлетались здесь

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Мирный план Путина

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Наверное, не будет...

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Халявщики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко встретился с террористом Пушилиным: "Чем Беларусь может помочь Донецку?"

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Приключение на фронте

Смотрите: Путин посетил не военные позиции на Запорожье и Луганщине, а базу отдыха на Арабатской стрелке в 150 км от фронта, - BBC

Также читайте: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина, - Данилов

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Какой царь, такая и икона

Больше фотошопов смотрите здесь
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Британія піде на дно чи ні, а "Курськ" вже там як і казала баба Ванга.
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22.04.2023 08:16 Ответить
Як і "Масква". Нажаль поки що не та...
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22.04.2023 08:41 Ответить
Слова "мир" и "путин" не могут употребляться в одном предложении !
От слова "совсем" !!!
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22.04.2023 08:25 Ответить
Весь цивилизованный мир презирает путина.
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22.04.2023 09:14 Ответить
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22.04.2023 08:40 Ответить
Это смешно? И это все, на что Вы способны?
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22.04.2023 16:46 Ответить
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22.04.2023 17:08 Ответить
проста какаята русская птіца...
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22.04.2023 09:22 Ответить
 
 