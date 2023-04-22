Из Вены в Чоп будет курсировать беспересадочный вагон, - "Укрзализныця". ФОТО

24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

Беспересадочный вагон будет отправляться из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28. После прохождения погранично-таможенного контроля, продолжайте свое путешествие на поезде №750 Ужгород - Киев, прибывающий в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18 :30.



Обратно с Киева начинайте свой путь на поезде №749 Киев – Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, прибытие в Чоп в 01:10. После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие по новому беспересадочному вагону Чоп - Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келете 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.



Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 грн, билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци". А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

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