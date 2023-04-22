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Из Вены в Чоп будет курсировать беспересадочный вагон, - "Укрзализныця". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

Беспересадочный вагон будет отправляться из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28. После прохождения погранично-таможенного контроля, продолжайте свое путешествие на поезде №750 Ужгород - Киев, прибывающий в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18 :30.

Обратно с Киева начинайте свой путь на поезде №749 Киев – Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, прибытие в Чоп в 01:10. После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие по новому беспересадочному вагону Чоп - Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келете 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 грн, билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци". А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Смотрите: Задержан проводник поезда, перевозивший уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона. ВИДЕО

Из Вены в Чоп будет курсировать беспересадочный вагон, - Укрзализныця 01

Из Вены в Чоп будет курсировать беспересадочный вагон, - Укрзализныця 02
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Топ комментарии
+4
Ми ж тепер живемо в зеленій епохі і можемо собі дозволити.
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22.04.2023 09:27
+2
Це що, батальйон ''відень'' планує розширятися?
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22.04.2023 09:45
+1
ага...на всю пенсію
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22.04.2023 09:19
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Мона буде поїхати до Відня щоб попити кави.
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22.04.2023 09:06 Ответить
ага...на всю пенсію
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22.04.2023 09:19 Ответить
Ми ж тепер живемо в зеленій епохі і можемо собі дозволити.
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22.04.2023 09:27 Ответить
С Фирташем? Похоже, что вагон заказан для обслуживающего персонала героев "Венского штурмового батальона"...
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22.04.2023 09:56 Ответить
Олігархи літають туди на власних літаках, а ми вже по скромному поїздом.
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22.04.2023 09:59 Ответить
это будет самое дорогое кофе почти за 5 тыс. гривен
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22.04.2023 18:46 Ответить
Це що, батальйон ''відень'' планує розширятися?
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22.04.2023 09:45 Ответить
Заскучали по киевской котлете с пылу-жарув ресторане "Вельвет"! Доставка в Вену курьером уже приелась...
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22.04.2023 09:58 Ответить
Кажуть Каклєта тримає фронт десь на Закарпатті.
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22.04.2023 10:02 Ответить
Ага, обеспеивает и охраняет логистику в Чопе и Мукачево! Самые важные батальоны в Австрии, Швейцарии, Франции и Италии снабжаются через ЧОП и Берегово...
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22.04.2023 10:06 Ответить
Мені здається,що трохи далі.
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22.04.2023 10:15 Ответить
Може вже і за бугром рятує Європу від кацапів. ХЗ.
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22.04.2023 10:17 Ответить
О-о-о.....
Венский шницель, кава по-венски....
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22.04.2023 09:48 Ответить
Тобто, потрібно придбати два квитки, які хрен синхронізовані між собою.
Оригінально.
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22.04.2023 10:39 Ответить
Давай будемо чесними: купуючи квиток захонь-будапешт (там 2 обо 3 пересадки), хєр тобі хтось поверне гроші або дасть місце з резервацією, якщо хоч один потяг запізниться на пересадку.
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22.04.2023 13:31 Ответить
 
 