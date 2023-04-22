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Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении 1 человек погиб в Очеретино. В Марьинской громаде повреждены 3 частных дома: в Красногоровке, Максимилиановке и Звездном. Утром произошел артобстрел Курахово вблизи государственного предприятия.

"На Горловском направлении россияне ударили по меньшей мере четырьмя ракетами по Константиновке - повреждены 3 двухэтажки, 5 частных домов, 2 здания на территории социального учреждения и админздание. В Нью-Йорке ранены 2 человека, среди них - ребенок. Родители были предупреждены об опасности, но пренебрегли ею. В городе повреждены 6 домов и инфраструктурный объект. В Бахмуте зафиксированы повреждения еще 5 многоэтажек", - говорится в сообщении.

Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 01
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 02
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 03
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 04
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 05
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 06
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 07
Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке, - ОВА 08

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

На Лисичанском направлении под обстрелами окраины Лиманской громады – без жертв.

Кириленко также информирует, что всего за сутки россияне убили 1 жителя Донетчины, ранили еще 2.
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22.04.2023 10:21 Ответить
Этих безумцев остановит только смерть.
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22.04.2023 11:04 Ответить
Мучитєльная і долгая.
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22.04.2023 12:01 Ответить
 
 