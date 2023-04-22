В Подмосковье большой пожар: горит цех по утилизации отходов. ФОТО

В Московской области утром 22 апреля вспыхнул пожар в цехе по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщили в российском министерстве по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", – говорится в сообщении.

Пламя охватило при пожаре 1500 кв. м, отметили в МЧС РФ. К тушению привлекли 11 машин и 38 пожарных.

Также смотрите: В России загорелся склад с автомаслами и химпродукцией. ВИДЕО

Впоследствии в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

По данным российских СМИ, речь идет о цехе по утилизации пластика и резины.



