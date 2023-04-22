РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5238 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
4 425 7
Москва (3006) пожар (5566) Россия (91269)

В Подмосковье большой пожар: горит цех по утилизации отходов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Московской области утром 22 апреля вспыхнул пожар в цехе по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщили в российском министерстве по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", – говорится в сообщении.

Пламя охватило при пожаре 1500 кв. м, отметили в МЧС РФ. К тушению привлекли 11 машин и 38 пожарных.

Также смотрите: В России загорелся склад с автомаслами и химпродукцией. ВИДЕО

Впоследствии в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

По данным российских СМИ, речь идет о цехе по утилизации пластика и резины.

В Подмосковье большой пожар: горит цех по утилизации отходов 01
В Подмосковье большой пожар: горит цех по утилизации отходов 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація тилового цеху по утилізації тиловиків...
показать весь комментарий
22.04.2023 11:09 Ответить
Кацапів туди побільше накидайте, для чого їх везти в Україну-зразу там утилізуйте .
показать весь комментарий
22.04.2023 11:11 Ответить
То есть морг?
показать весь комментарий
22.04.2023 11:13 Ответить
Может тренирутся эффекивно применять шины?
показать весь комментарий
22.04.2023 11:26 Ответить
тат ти шо! Це ж стратегічний об'єкт...
показать весь комментарий
22.04.2023 11:37 Ответить
Дихайте глибше, вам це корисно
показать весь комментарий
22.04.2023 12:54 Ответить
Не там палять шини. Треба під крьємльом палити та ***** викурювати
показать весь комментарий
22.04.2023 13:01 Ответить
 
 