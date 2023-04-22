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В Подмосковье большой пожар: горит цех по утилизации отходов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Московской области утром 22 апреля вспыхнул пожар в цехе по утилизации пластика и резины.
Об этом сообщили в российском министерстве по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", – говорится в сообщении.
Пламя охватило при пожаре 1500 кв. м, отметили в МЧС РФ. К тушению привлекли 11 машин и 38 пожарных.
Впоследствии в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
По данным российских СМИ, речь идет о цехе по утилизации пластика и резины.
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