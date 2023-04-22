Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял жилые кварталы правобережья Херсонщины, повреждены дома, полиция фиксирует последствия атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вражеская армия в очередной раз обстреляла населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. По жилым кварталам оккупанты наносили удары с реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и БПЛА. Зафиксированы сообщения о значительных повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества граждан.

В Херсоне обстрелами побиты здания на территории завода в микрорайоне Корабел, дома в прибрежной зоне и пригородах, которые войска РФ накрывали огнем с левого берега Днепра.

Также читайте: Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА, - ОВА













"Поступило сообщение из временно оккупированного Скадовского района, что в марте прошлого года российские военные похитили 30-летнего местного жителя, которого вывезли на неподконтрольную Украине территорию и подвергают пыткам. Сейчас судьба мужчины неизвестна", - говорится в сообщении.