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Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Враг обстрелял жилые кварталы правобережья Херсонщины, повреждены дома, полиция фиксирует последствия атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вражеская армия в очередной раз обстреляла населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. По жилым кварталам оккупанты наносили удары с реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и БПЛА. Зафиксированы сообщения о значительных повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества граждан.

В Херсоне обстрелами побиты здания на территории завода в микрорайоне Корабел, дома в прибрежной зоне и пригородах, которые войска РФ накрывали огнем с левого берега Днепра.

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Последствия вражеских обстрелов Херсона 01
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Последствия вражеских обстрелов Херсона 03
Последствия вражеских обстрелов Херсона 04
Последствия вражеских обстрелов Херсона 05
Последствия вражеских обстрелов Херсона 06

"Поступило сообщение из временно оккупированного Скадовского района, что в марте прошлого года российские военные похитили 30-летнего местного жителя, которого вывезли на неподконтрольную Украине территорию и подвергают пыткам. Сейчас судьба мужчины неизвестна", - говорится в сообщении.
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