Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба. ФОТО

Во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отдела "Вилок" заметил как двое мужчин на резиновой лодке гребли веслами в сторону Венгрии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие быстро догнали нарушителей и вернули их на украинский берег. Один из задержанных рассказал, что прибыл из Волыни, другой из Тячевского района Закарпатья", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы мужчины привлечены к административной ответственности.

Также оперативные сотрудники Госпогранслужбы устанавливают круг лиц, причастных к сделке.

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