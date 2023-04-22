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Госпогранслужба (5406) лодка (10)

Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отдела "Вилок" заметил как двое мужчин на резиновой лодке гребли веслами в сторону Венгрии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие быстро догнали нарушителей и вернули их на украинский берег. Один из задержанных рассказал, что прибыл из Волыни, другой из Тячевского района Закарпатья", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы мужчины привлечены к административной ответственности.

Также оперативные сотрудники Госпогранслужбы устанавливают круг лиц, причастных к сделке.

Также читайте: Пограничник, за 3 тыс дол. помогавший переправлять уклонистов, задержан на Закарпатье

Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба 01
Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба 02
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Топ комментарии
+14
Михаил Дужик 7acbc3a9 і Олег Гнатенко, хлопці, не сварітеся. У нас є ******* резерви у вигляді: поліцаїв, сбвушників, плокулолів, суддів, і іншої усілякої силової сволоти яка вишла на пенсію в 45 років і яку ми з вами, платники податків, усі роки незалежності цих підорів кормили. Тому хай всі ці мужні хлопи, беру рукі в ногі і ******** захищать країну, а не прості роботяги які ледь тянуть цю нещасну Україну з її убитою економікою!!!
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22.04.2023 12:20
+11
У нас купа силенна силовиків шоби що? Щоб зачістіть гражданскіх в случає чаго когда рускій гаспадін прійдет? Нахіра ментов в місті більше чим цивільних? Що би що? Хай ідуть під Бахмут курва, їх для цього вчили і їм за це заплочено, но рибакам із тцк і сп проще нагнуть якогось хлопа з заводу, бо силовик ще ******** відвішає якщо на нього криво глянеш?
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22.04.2023 12:24
+6
Примусово заставляти виконувати обов'язок, це вже покарання. І особисто я не хочу таких "захисників", вони такого "навоюють"....
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22.04.2023 12:12
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Рисковые парни. Даже пограничники в спасательных жилетах
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22.04.2023 12:03 Ответить
У них "надувний" Адідас.
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22.04.2023 12:06 Ответить
Погода в этом году хай Бог мылуе. Попавши в холодную воду не будучи в гидрокостюме очень быстро начнется гипотермия. На дворе же не май месяц. Выходит если попадешь в реку и не выплывешь, то смерть наступит очень быстро.
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22.04.2023 12:09 Ответить
Таких одразу до Центру Комплектаці..ВЛК і до війска
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22.04.2023 12:04 Ответить
А тих офіцерів шо били солдатів теж треба під Бахмут? на Тернопільщині, Волині і Житомирщині теж ?
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22.04.2023 12:06 Ответить
Для таких є штрафбат чи щось на кшталт.
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22.04.2023 12:08 Ответить
каротше тра на мінне поле тих хлопів. завіщо цих лежнів кормити 12 років просто так ні за хір собачий
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22.04.2023 12:10 Ответить
Чому б і ні? Дужі хлопці. Тренувались.Інтенсивно гребли. Тепер хай трохи траншеї покопають. Щоб фізичну форму підтримати.
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22.04.2023 12:07 Ответить
ну зачем так строго? Тамбыл анонс про мемориальное кладбище на 50 000 тысяч человек. Не окопы, так пусть могилы лопатой копают, шоб гсм не тратить
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22.04.2023 12:15 Ответить
Може й так.
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22.04.2023 12:17 Ответить
Та які вони там дужі? Навіть від заградотряда втекти не змогли
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22.04.2023 12:34 Ответить
і де ж ти таке слово вгледів: заградотряда? прикордонний наряд відділу "Вилок" Джерело: https://censor.net/ua/p3413780
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22.04.2023 13:16 Ответить
Я вгледів не слово, а декілька здорових бичків з автоматами.
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22.04.2023 14:52 Ответить
хочеш ще взнати значення слова декілька?
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22.04.2023 15:26 Ответить
Тобто, вважаєш що служба в армії є покаранням для громадян? Що далі? З тюрем примусово набирати і в Бахмут? Нічого не нагадує?
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22.04.2023 12:08 Ответить
Не покаранням, а обов'язком. То чому б їм той обов'язок не почати виконувати хоч і примусово.
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22.04.2023 12:10 Ответить
Примусово заставляти виконувати обов'язок, це вже покарання. І особисто я не хочу таких "захисників", вони такого "навоюють"....
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22.04.2023 12:12 Ответить
Я вище написав про траншеї. Комусь їх треба копати. То чому б цім хлопцям не дозволити робити цю послугу для бійців. Під охороною.
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22.04.2023 12:15 Ответить
А чому вони повинні копати, якщо вони не хочуть?
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22.04.2023 12:36 Ответить
Та я багато чого не хочу, але ж мушу.
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22.04.2023 13:18 Ответить
Ви мусите, чи вас примушують?
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22.04.2023 14:51 Ответить
Михаил Дужик 7acbc3a9 і Олег Гнатенко, хлопці, не сварітеся. У нас є ******* резерви у вигляді: поліцаїв, сбвушників, плокулолів, суддів, і іншої усілякої силової сволоти яка вишла на пенсію в 45 років і яку ми з вами, платники податків, усі роки незалежності цих підорів кормили. Тому хай всі ці мужні хлопи, беру рукі в ногі і ******** захищать країну, а не прості роботяги які ледь тянуть цю нещасну Україну з її убитою економікою!!!
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22.04.2023 12:20 Ответить
У нас купа силенна силовиків шоби що? Щоб зачістіть гражданскіх в случає чаго когда рускій гаспадін прійдет? Нахіра ментов в місті більше чим цивільних? Що би що? Хай ідуть під Бахмут курва, їх для цього вчили і їм за це заплочено, но рибакам із тцк і сп проще нагнуть якогось хлопа з заводу, бо силовик ще ******** відвішає якщо на нього криво глянеш?
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22.04.2023 12:24 Ответить
Підлога Маккартні згодна повністю, окрім самих мусорів, прокурорів та ін. гидоти іхні діти та родичи також не спішать на війну в одних бронь, інші раптово стали інвалідами
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22.04.2023 13:18 Ответить
Якщо поліцаї загинуть на фронті хто буде пакувати на фронт простих работяг?
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22.04.2023 15:00 Ответить
Якщо виписують за ухилянство реальні терміни, то так. це, нажаль, покарання. Такі так...
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22.04.2023 12:11 Ответить
Зацените масштаб иронии: рыбаки поймали рыбаков Но, ****, тем кто рыбачит в нерест я бы руки рубал. Ненавижу браконьеров
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22.04.2023 12:04 Ответить
Країна рабів, країна панів а шо подєлать? за кошового з пікаловим же має хтось тащіть?
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22.04.2023 12:13 Ответить
Отакоі -- ловити не переловити -- немає вже черг біля віиськоматів .
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22.04.2023 12:09 Ответить
Всі черги давно поховані під Бахмутом, як кажуть зелені - Мєньшє народу, больше кіслороду!
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22.04.2023 12:21 Ответить
То скоро прийдуть кацапи і заберуть в тебе клаву?
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22.04.2023 12:31 Ответить
А чому обличчя замалювали? Може це сини Данілова, чи Пікалов з Кошевим, цікаво ж.
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22.04.2023 12:10 Ответить
Проте як вчора була новина про військового, якому відрізали голову, то ось дивіться і без блюру
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22.04.2023 12:17 Ответить
Безнадійний мрійник
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22.04.2023 12:41 Ответить
Які зухвалі кріпаки!А гектари Поворознюка хто захищати буде?
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22.04.2023 12:22 Ответить
кріпаків чморять, а опрічнікам як з гуся вода
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22.04.2023 12:25 Ответить
Дивне у нас законодавство - за незаконний перетин кордону, та ще й військовий час, лише адміністративне покарання.
Я б взагалі такі човни топив, разом із тими хто в них.
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22.04.2023 12:45 Ответить
Так повертайтесь в Україну і топіть такі човни. В чому проблема?
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22.04.2023 12:47 Ответить
Який ти грізний воїн,такі як раз в Бахмуті потрібні )
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22.04.2023 13:53 Ответить
А якщо чесно - чоловік не бажає, чи не вміє служити - який з нього буде воїн?
Різні ж люди. Різні просто. Можливо буде там обузою?
То чому їх так за барки хватають - поліція чи кнурі з військкомату.
Де людина може альтернативно бути корисним?
Скільки тих чахликів - які стріляли тільки в комп'ютерних іграшках.
А з тих чахликів - толкові оператори БПЛА...
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22.04.2023 12:49 Ответить
Там научят Якшо ти не можеш принести користь в тилу, ну наприклад як я, то що тоді? Хоча на 100% я згоден. кожна людина хазяїн свого життя. і ніяка держава не має права це життя у людини забрати. далі кожен діє по свої совісті, імхо
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22.04.2023 12:59 Ответить
Хоча - ці на чахликів не схожі.
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22.04.2023 12:59 Ответить
Але вже прогрес. В заголовку вже "чоловіки", а не "ухилянти"...
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22.04.2023 13:16 Ответить
Вони поспілкувались зі своїми родичами та знайомими які вже служать та вирішили тікати...
Це до речі це зовсім не рідкість . Коли ті хто служать відмовляють тих хто ще на волі.
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22.04.2023 19:56 Ответить
 
 