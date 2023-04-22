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Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отдела "Вилок" заметил как двое мужчин на резиновой лодке гребли веслами в сторону Венгрии.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие быстро догнали нарушителей и вернули их на украинский берег. Один из задержанных рассказал, что прибыл из Волыни, другой из Тячевского района Закарпатья", - говорится в сообщении.
За попытку незаконного пересечения границы мужчины привлечены к административной ответственности.
Также оперативные сотрудники Госпогранслужбы устанавливают круг лиц, причастных к сделке.
Топ комментарии
+14 Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.04.2023 12:20
+11 Підлога Маккартні
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+6 Олег Гнатенко
показать весь комментарий22.04.2023 12:12
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Пожалуйста, подождите...
Я б взагалі такі човни топив, разом із тими хто в них.
Різні ж люди. Різні просто. Можливо буде там обузою?
То чому їх так за барки хватають - поліція чи кнурі з військкомату.
Де людина може альтернативно бути корисним?
Скільки тих чахликів - які стріляли тільки в комп'ютерних іграшках.
А з тих чахликів - толкові оператори БПЛА...
Це до речі це зовсім не рідкість . Коли ті хто служать відмовляють тих хто ще на волі.