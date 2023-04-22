Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские активисты вышли на акцию протеста к посольству Бразилии в Лиссабоне. Они возмущены недавними высказываниями бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне РФ против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Участники акции держали плакаты с надписями "Россия – террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".
Украинская беженка Яна Коломиец, которая уже четыре месяца находится в Португалии, принимала участие в акции протеста в Лиссабоне и сказала, что чувствует себя "ужасно", когда слышит заявления Лулы.
"В Украине каждый день гибнут люди, и нам нужна международная поддержка", - заявил глава Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав "странным" то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь оказался на стороне тоталитаризма".
Ассоциация украинцев передала письмо в бразильское посольство, в котором выразила свое недовольство послу Бразилии Раймундо Каррейро и правительственному министру Марсио Маседо.
"Бразилия и президент Лула преданы миру, и президент будет работать над тем, чтобы объединить другие страны для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – сказал Маседо журналистам после получения письма.
Напомним, 16 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, что войну РФ против Украины повлекли за собой "решения, принятые двумя странами". Он считает, что Путин выступает с такими же инициативами по унижению войны, что президент Украины Владимир Зеленский.
Слова Лула да Силвы подвергли критике МИД Украины и Белый дом. По данным Reuters, он продолжает воздерживаться от резких высказываний и критики помощи Украине, чтобы не ссориться с Западом.
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новий бразильський порнографічний телесеріал 😂
Всі теж думали що то солоденька Сільва та ще й із подружкою Лулу, а воно виявилось дідом з бородою 😂
вони на днях сому сильві крашанки прищемили, нехай подвоять зусилля.
это некорректно, тем более, Португалия принимает наших беженцев, поэтому мы должны быть ей
благодарны и толерантно относится к её внешней политике. Время всё расставит по своим
местам, война в Украине обозначит на сто лет вперёд, кто есть кто.
химию.
"Українці влаштували в Португалії протест через візит президента Бразилії Лули да Сілви ".
Как вы думаете, визит куда, в Корею, в Сомали, в ЮАР?
На кАком ізикє ти тут нас повчаєш? У нас за руzzкій язик б'ють по іплу, а у вас?
идиоту и дегенерату, вне зависимости от того, на каком языке он говорит, или нiт?
Шо ти тут забув, лапоть ликовий? Це український сайт, де українці обговорюють свої новини та життя під час війни, і тут заходить якийсь рускагаварящій п*ц під німецьким vpn та починає нам робити зауваження.
https://www.youtube.com/watch?v=WW8qfs7Q0gU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
с украиноязычными украинцами сражаются с рашистами .
Слава Украине !
Коли кацапи кричать Слава Україні - це гасло не робить їх українцями.
А те шо ти влізла в розмову з провокацією, а потім настукала на раду форумчан - це і підтверджує твою кацапячу сутність.