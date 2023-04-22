Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы. ФОТО

Украинские активисты вышли на акцию протеста к посольству Бразилии в Лиссабоне. Они возмущены недавними высказываниями бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне РФ против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Участники акции держали плакаты с надписями "Россия – террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилии Лула да Силва больше не будет критиковать помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом, - Reuters

Украинская беженка Яна Коломиец, которая уже четыре месяца находится в Португалии, принимала участие в акции протеста в Лиссабоне и сказала, что чувствует себя "ужасно", когда слышит заявления Лулы.

"В Украине каждый день гибнут люди, и нам нужна международная поддержка", - заявил глава Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав "странным" то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь оказался на стороне тоталитаризма".

Также читайте: Президент Бразилии повторяет пропаганду Китая и России, - Белый дом

Ассоциация украинцев передала письмо в бразильское посольство, в котором выразила свое недовольство послу Бразилии Раймундо Каррейро и правительственному министру Марсио Маседо.

"Бразилия и президент Лула преданы миру, и президент будет работать над тем, чтобы объединить другие страны для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – сказал Маседо журналистам после получения письма.

Напомним, 16 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, что войну РФ против Украины повлекли за собой "решения, принятые двумя странами". Он считает, что Путин выступает с такими же инициативами по унижению войны, что президент Украины Владимир Зеленский.

Слова Лула да Силвы подвергли критике МИД Украины и Белый дом. По данным Reuters, он продолжает воздерживаться от резких высказываний и критики помощи Украине, чтобы не ссориться с Западом.





