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Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинские активисты вышли на акцию протеста к посольству Бразилии в Лиссабоне. Они возмущены недавними высказываниями бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне РФ против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Участники акции держали плакаты с надписями "Россия – террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилии Лула да Силва больше не будет критиковать помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом, - Reuters

Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы 01

Украинская беженка Яна Коломиец, которая уже четыре месяца находится в Португалии, принимала участие в акции протеста в Лиссабоне и сказала, что чувствует себя "ужасно", когда слышит заявления Лулы.

"В Украине каждый день гибнут люди, и нам нужна международная поддержка", - заявил глава Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав "странным" то, что "президент, всю жизнь боровшийся за демократию, теперь оказался на стороне тоталитаризма".

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Ассоциация украинцев передала письмо в бразильское посольство, в котором выразила свое недовольство послу Бразилии Раймундо Каррейро и правительственному министру Марсио Маседо.

Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы 02

"Бразилия и президент Лула преданы миру, и президент будет работать над тем, чтобы объединить другие страны для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – сказал Маседо журналистам после получения письма.

Напомним, 16 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, что войну РФ против Украины повлекли за собой "решения, принятые двумя странами". Он считает, что Путин выступает с такими же инициативами по унижению войны, что президент Украины Владимир Зеленский.

Слова Лула да Силвы подвергли критике МИД Украины и Белый дом. По данным Reuters, он продолжает воздерживаться от резких высказываний и критики помощи Украине, чтобы не ссориться с Западом.
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Топ комментарии
+7
Сільва робить демократію у своїй країні, взоруючи Іспанію.
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22.04.2023 12:11
+6
І чому президенти з жіночими іменами такими як Сільва чи Емануєль такі підараси?
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22.04.2023 12:40
+5
У «вас» - це де?

Шо ти тут забув, лапоть ликовий? Це український сайт, де українці обговорюють свої новини та життя під час війни, і тут заходить якийсь рускагаварящій п*ц під німецьким vpn та починає нам робити зауваження.
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22.04.2023 14:17
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Сліва! - Геть з Нашої Європи!
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22.04.2023 12:06 Ответить
"Яка ж ти курва, Сільва !"

новий бразильський порнографічний телесеріал 😂
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22.04.2023 12:07 Ответить
Сільва робить демократію у своїй країні, взоруючи Іспанію.
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22.04.2023 12:11 Ответить
Ото ж!

Всі теж думали що то солоденька Сільва та ще й із подружкою Лулу, а воно виявилось дідом з бородою 😂
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22.04.2023 12:18 Ответить
І чому президенти з жіночими іменами такими як Сільва чи Емануєль такі підараси?
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22.04.2023 12:40 Ответить
листа не за адресою передали, треба було американцям.

вони на днях сому сильві крашанки прищемили, нехай подвоять зусилля.
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22.04.2023 12:45 Ответить
Украинцы не могут и не должны диктовать другим странам как вести свою внешнюю политику,

это некорректно, тем более, Португалия принимает наших беженцев, поэтому мы должны быть ей

благодарны и толерантно относится к её внешней политике. Время всё расставит по своим

местам, война в Украине обозначит на сто лет вперёд, кто есть кто.
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22.04.2023 13:07 Ответить
Бразилія та Португалія то різні країни.. Подивіться глобус.
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22.04.2023 13:23 Ответить
Вы не правы, Португалия находится на северном глобусе, а Бразилия на южном, учите

химию.
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22.04.2023 13:30 Ответить
Не умничай. Внимательно читай. Не твоё право указывать, что украинцы могут диктовать а что нет.
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22.04.2023 13:37 Ответить
С вашего позволения я ещё разок поумничаю, внимательно читайте:

"Українці влаштували в Португалії протест через візит президента Бразилії Лули да Сілви ".

Как вы думаете, визит куда, в Корею, в Сомали, в ЮАР?
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22.04.2023 13:50 Ответить
Вам, кацапам, можна влаштовувати шабаші у Німеччині, а українцям ніт?
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22.04.2023 13:55 Ответить
Прошу прощения, а нiт, это на каком языке, на узбекском?
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22.04.2023 13:56 Ответить
Лапоть! От ти і спалив контору!

На кАком ізикє ти тут нас повчаєш? У нас за руzzкій язик б'ють по іплу, а у вас?
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22.04.2023 13:59 Ответить
Другого ответа я и не ожидал, тут всё понятно, а вот у нас, дают по физиономии любому

идиоту и дегенерату, вне зависимости от того, на каком языке он говорит, или нiт?
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22.04.2023 14:08 Ответить
У «вас» - це де?

Шо ти тут забув, лапоть ликовий? Це український сайт, де українці обговорюють свої новини та життя під час війни, і тут заходить якийсь рускагаварящій п*ц під німецьким vpn та починає нам робити зауваження.
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22.04.2023 14:17 Ответить
не наезжайте. Он вроде за нас.
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22.04.2023 18:23 Ответить
Кацап не може бути за нас, просто він вже проти своєї засраши, яка позбавила його майбутнього. Але пихатість , яку вони нам завжди демонструють нікуди не поділась.
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22.04.2023 19:35 Ответить
"Ніт !" - это старый украинский мэм :

https://www.youtube.com/watch?v=WW8qfs7Q0gU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
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22.04.2023 14:29 Ответить
У нас ,в Украине ,русскоязычные украинцы плечом к плечу
с украиноязычными украинцами сражаются с рашистами .
Слава Украине !
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22.04.2023 15:16 Ответить
Не погоджуюсь з терміном «російськомовний українець», бо це рашистський наратив, який вам чомусь до вподоби. Є громадяни України для яких російська мова рідна. Але вони не українці за походженням. Чех, поляк, грузин, українець і т.д. це люди відповідної національності. Національність формується на основі спільної мови, історії, культури, традицій і т.п. Для прикладу італієць, який отримав українське громадянство, не став від цього українцем, а лише громадянином України. Україну боронять люди різних національностей та громадяни різних країн за що їм велика подяка.
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22.04.2023 17:40 Ответить
Так це на війні, а не в інтернетах. Захисникам можна розмовляти хоч одними матюками, їм можна усе, вони ризикують життям та віддають його за те, щоб якийсь кацап з Хєрманіі робив зауваження тим, хто нагадує всьму світу у Португалії , що ворог ще не в них, бо ми його не пускаємо.

Коли кацапи кричать Слава Україні - це гасло не робить їх українцями.

А те шо ти влізла в розмову з провокацією, а потім настукала на раду форумчан - це і підтверджує твою кацапячу сутність.
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22.04.2023 22:08 Ответить
Влаштували протест біля посольства Бразилії в Португалії. Проти Португалії нічого не мали. Всі розумні зрозуміли. Так українці показали, що не згодні з президентом Бразилії.
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22.04.2023 15:54 Ответить
 
 