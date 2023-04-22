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СБУ (18682) Херсонщина (3501) коллаборационизм (681)

Идентифицированы еще 12 предателей с оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области, которые фабриковали дела против украинцев, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины установила личности еще двенадцати предателей, вступивших в созданное агрессором "главное управление МВД РФ Херсонской области".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления на временно захваченной части региона.

Среди идентифицированных предателей 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" псевдоучреждения. Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, сопротивлявшихся оккупантам. Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области.

Также она причастна к ограблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах.

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Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов.

Их назначили в созданном захватчиками "экспертно-криминалистическом центре", который ответственен за подделку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им и другим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах нахождения вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

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Идентифицированы еще 12 предателей с оккупационного МВД РФ в Херсонской области, которые фабриковали дела против украинцев, - СБУ 01
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Топ комментарии
+14
як завжди в поліції в основній масі працюють мусора...
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22.04.2023 12:18
+13
Якась дивина. Фото не заблюрені.
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22.04.2023 12:27
+10
Мусорня клята 😠
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22.04.2023 12:23
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як завжди в поліції в основній масі працюють мусора...
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22.04.2023 12:18 Ответить
Мусорня клята 😠
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22.04.2023 12:23 Ответить
главное посмотришь и видишь лица то одухотворённо обезображены тупостью дебильностью вот кричали Министра освиты прямо из окопов взяли и что а ничего в Миносвиты готовят Приказ выбросить из Программы школы 10-11 класс физику математику точные науки тригонометрию заменим просто математика.. короче какой ц нас ********** тупой чувырло такие и под стать нужны слугам господа еще тупее быдло ското база.. скоро пилять примут программу а нафиг вообще та школа родился и с роддома прямо в ТЦК за лядив воевать.. типа...на Облэнерго Ахметова вот с 1 мая тариф надо поднять под соусом Путин бамбил а вы быдло платите... потом еще удивляемся откуда предатели и ***** то берутся у нас как откуда мы же с вами их плодим с момента зачатия... и имеем в сухом остатке 10% это власть 20 процентов это мусарская свора прислужных 40 процентов бежит из страны оставшиеся как прибор между двух мягких половинок нижнего мозга у людей перед ногами...
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22.04.2023 13:16 Ответить
Якась дивина. Фото не заблюрені.
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22.04.2023 12:27 Ответить
Це ж добре , що можна розгледіти зрадників 😠
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22.04.2023 12:29 Ответить
СБУ, що пропонує пограти у вікторину "Вгадай, хто...", і яка тут пика формально жіночого роду є тією 30-ти-річною істотою, про яку йдеться у повідомленні?
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22.04.2023 12:40 Ответить
Молодые это результат реформы Авакова?
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22.04.2023 13:08 Ответить
Мусора, це термін поза національну свідомість. Кожній владі потрібні мусора. І кожна влада їх знаходить.
Мусора, це поза часом навіть Древньому Єгипті і Вавілоні були мусора
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22.04.2023 14:58 Ответить
У світі цих подій згадайте Донецьк та Луганськ у 2014, бо там співробітники міліції та СБУ повинні були придушити понаєхавших з рашки та місцевих колоборантів (за спільним планом ГШ ЗСУ, СБУ,МВС- основна сила МВС, внутрішні війська, СБУ), а вони перейшли на їх сторону і зрадили Україну.
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22.04.2023 15:22 Ответить
Не має нічого гіршого за ЯНИЧАР !
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22.04.2023 17:00 Ответить
сбу треба показувати не їхні фотоморди,а тіло в поліетіленовому мішку,а так це фотовистива.
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22.04.2023 17:22 Ответить
Процент предателей из СБУ и мусоров в херсонской области просто впечатляет.
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22.04.2023 22:31 Ответить
Когось змусили, хтось добровільно, великий процент 'зрадників' допомогав людям уникати свавілля кацапів.
А от розміновані напередодні вторгнення перекоп і чонгар (і не тільки), які призвели до парадного маршу, рано чи пізно стануть предметом детального розгляду органами правосуддя ролі хамовито-гугнявого кремлівського крота-ріпоїда.
Кажуть ріпоїд-баканов вже розказує.
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23.04.2023 07:18 Ответить
 
 