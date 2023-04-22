РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5248 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
8 110 44
мошенничество (1129) Нацполиция (15734) Тернопольщина (671) гуманитарная помощь (1202)

Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчины должны были доставить одежду, лекарства и продукты из Польши в объединенную территориальную громаду, но доставили это все в собственные гаражи.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что у мужчин были доверительные отношения с украинкой, которая проживает в Польше и занимается там сбором гуманитарной помощи.

"Фигуранты заверили ее, что полученную помощь передадут в ОТГ для нужд населения. Получив продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства, доставили их не в ОТГ, а в собственные гаражи. В результате чего завладели имуществом на 368 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Также читайте: Выманивали деньги у родственников погибших украинских защитников: СБУ в Одесской области ликвидировала мошенническую схему. ФОТОрепортаж

Кроме того, часть полученных из Польши лекарств содержат наркотические вещества, оборот, которых в Украине ограничено. Эти таблетки мужчины отобрали и тщательно спрятали.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве и хранении наркотических средств. Сейчас решается, отправят ли их в СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена масштабная мошенническая схема на почти 40 млн долларов - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция 01
Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция 02
Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция 03
Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция 04
Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
Лохи....безпечно тільки вагонами красти...в Запоріжжі не дадуть збрехати...
показать весь комментарий
22.04.2023 13:41
+14
В Хмельницькому значна кількість гуманітарки змокла та зіпсувалася в місці зберігання. Мабуть, не мали як розікрасти і замість роздати людям, більшість її просто викинули. Люди в багатьох країнах витрачають час та кошти, аби нам допомогти, а тут як не вкрадуть, то викинуть - аби лиш не віддати нужденним.
показать весь комментарий
22.04.2023 14:09
+13
А вагонними мірками значить можна красти безнаказано
показать весь комментарий
22.04.2023 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Троха промахнулись .
показать весь комментарий
22.04.2023 13:40 Ответить
Це машінально скоїлося, хотів поставити авто у гараж, і забув що воно під завязку забито гуманітаркою, пон"ять і простіть.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:58 Ответить
Лохи....безпечно тільки вагонами красти...в Запоріжжі не дадуть збрехати...
показать весь комментарий
22.04.2023 13:41 Ответить
А що там з Куртєвим так і мовчать, а він і далі працюйє
показать весь комментарий
22.04.2023 13:56 Ответить
Не сидить і не буде.....а губата орденоноска знімає відосики, в яких звинувачує інших у розкраданні.....
показать весь комментарий
22.04.2023 13:59 Ответить
Який ЗЕ така і вся ЗЕкоМанда.
показать весь комментарий
22.04.2023 14:02 Ответить
Ну так,винен зе і зе команда!А всі інші 90%дорослого населення України які завжди давали,дають і будуть давати хабарі для своєї вигоди і вирішення своїх питань ні в чому не винні,бо система винна і ЗЕЛЕНІ...КОЖЕН МАЄ ПОЧАТИ З СЕБЕ І ТОДІ ЯКЩО НІХТО НЕ БУДЕ ДАВАТИ ХАБАР ТО І НІХТО НЕ БУДЕ МАТИ МОЖЛИВОСТІ БРАТИ...Я думаю якщо не виходить побороти корупцію з голови,попробувати з хвоста,щоб пропало бажання давати,щоб той хто дає усвідомив що він ЛОШАРА!!!
показать весь комментарий
22.04.2023 14:15 Ответить
причому тут ДАВАННЯ хабарів???? якшо іх вже давно - ТУПО ВИМАГАЮТЬ!!!!!! 😡😡😡😡
показать весь комментарий
22.04.2023 17:34 Ответить
Злата Нєкрасова.
показать весь комментарий
22.04.2023 14:06 Ответить
Сотнями фур, морськими контейнерами та цілими потягами- тоді отримаєш ОПонедоторканість...
показать весь комментарий
22.04.2023 13:57 Ответить
З от цих можна і почати,впаяти їм по повній з конфіскацією ,створити прецедент. Показати як потрібно ставитись до мародерів ,і по трохи братись за кожного депутата,чиновника ,"військового",всіх хто краде в воюючій країні,і тоді можливо щось зміниться...
показать весь комментарий
22.04.2023 13:52 Ответить
А вагонними мірками значить можна красти безнаказано
показать весь комментарий
22.04.2023 13:53 Ответить
В Хмельницькому значна кількість гуманітарки змокла та зіпсувалася в місці зберігання. Мабуть, не мали як розікрасти і замість роздати людям, більшість її просто викинули. Люди в багатьох країнах витрачають час та кошти, аби нам допомогти, а тут як не вкрадуть, то викинуть - аби лиш не віддати нужденним.
показать весь комментарий
22.04.2023 14:09 Ответить
Але ж потім висохла в магазині?
Звісно - курі подзьобали та миші перетрубили.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:53 Ответить
Фермер чи магазінер - ніколи не віддасть бесплатно те, що він хоче викинути.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:55 Ответить
Щось мало конкретики.
Ще з 2014 року при Свободі діє якийсь фонд Криївка.
Так ці волонтери відкрили у Тернопілі і Дніпрі комісійні магазини, де торгували тою допомогою аж поки люди не признали в тих магазинах свої речі, які жертвували.
Фвгня, нікому нічого не було, а голові того фонду Володимиру яворському повішали меморіальну табличку на школі, де він навчався, після смерті внаслідок серцевого нападу.
Але, справу продовжують донька з дочкою та іншою ріднею.
Щось там СБУ їх трохи тягало...
показать весь комментарий
22.04.2023 14:09 Ответить
Жінка, т9 чудить.
показать весь комментарий
22.04.2023 14:11 Ответить
Живцем закопати. Діти колядують,малюнки малюють,а гроші передають на ЗСУ.А ця падаль краде.Зв'язати і під бульдозер,а пізніше закопати
показать весь комментарий
22.04.2023 14:15 Ответить
Тернопіль?!. ОТже ще раз стверджую - не має різниці область чи регілн. МАютьь значення тільки дії і вчинки
показать весь комментарий
22.04.2023 14:39 Ответить
Жвава ж молодичка - якогож...
показать весь комментарий
22.04.2023 15:56 Ответить
Нормально трамадола заныкали.
показать весь комментарий
22.04.2023 14:39 Ответить
Судя по фоткам там трамадол вилучили, можна ще впаяти зберігання й розпозповсюдження наркотичних засобів чи як там - незаконний обіг наркотичних засобів. Не морфін, але..
показать весь комментарий
22.04.2023 14:43 Ответить
Когда нибудь вылезет много, но не все по гуманитарке. И близко народ не догадывается. По первому полугодию 22 г особо. Мелкая бытовая техника, новая, оливковое масло много, консервы западных стран особо, постельное, одеяла даже японские, медпрепараты включая Швейцарию, все для спинальников---трости, костыли, коляски современные итд. Настоящий чай, кофе, средства гигиены отличные включая мед- спирт, спец- обувь, аптечки в сумках отличных, армейских, по 3-5 кг комплектация и много чего много. Подменялось пшеничной, перловой, макаронами, килькой, и прочей туфтой.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:27 Ответить
Юрій Ан , від совка не зустрічав комісійних магазинів . А тут 2014 рік ! Секонхенди , стокові - так, то мабуть ти брешеш !
показать весь комментарий
22.04.2023 15:50 Ответить
Пішов на хер!
Цілий колишній тернопільський базар в тих гадючниках.
А що вивісок на них нема, так всі знають, що то таке.
Там навіть намародерені в Бучі та Ірпені холодильники та пральні машини того року були.
Не все кацапи вивезли, волонтери теж *********.
А, коли знайдеш на фейсбуці ту Христину яворську - люди прямо їй пишуть, хто вона, у відповідь відгавкується, тільки все містечко знає тих злодіів.
показать весь комментарий
22.04.2023 16:06 Ответить
Вы всьо врьоте, то тока маларосы роблять😂
показать весь комментарий
22.04.2023 16:53 Ответить
Ты ж рассказывал шо сам киевлянин!
показать весь комментарий
22.04.2023 22:08 Ответить
__бо треба умовою та головним доказом -фото фїксацїю робити. !!!! __
показать весь комментарий
22.04.2023 16:10 Ответить
....
Діточки на вулицях співають щоб зібрати на бронік чи два для ЗСУ..
....
Жінки та родичі скидаються на тепловізори..а ці падлюки ось так..
...
Дати довічно і забрати все навіть те що записано на родичів
.....
показать весь комментарий
22.04.2023 16:24 Ответить
Це виборці боневтіка,впевненний
показать весь комментарий
22.04.2023 16:35 Ответить
Вибийте їм всі зуби,дайте в "рот" ну і маляву в СІЗО.
Гарантую вам, що ці ************, самі будуть проситися до слідчого, щоб в усьому зізнатися.
Як можна бути таким чучелом???Куй його знає. Але цмх двох пітарасів-покарать. Як найжорсткіше. Це буде правильно
Да і зеки,їм трохи руки "виправлять"
показать весь комментарий
22.04.2023 16:59 Ответить
В нас як був злодійський нарід,так їм і зостався.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:09 Ответить
Юрій Ан , обережніше з висловами , по перше - хер не цвях ,усіх не пересаджаєш , а по друге - мова йшла про комісійні магазини , які зникли разом із совком , а не про усілякі МАФи і базари.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:56 Ответить
Якщо магазин торгує не новими речами, люди звуть його комісійним.
І заткни свій смердючий рот.
Чи з тої злодійської Свободи, чи родич того злодія яворського.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:05 Ответить
Бггг.. ящик трамадола як гуманітарка??? ))
показать весь комментарий
22.04.2023 18:00 Ответить
Юрій Ан, ну що ж , я намагався бути з тобою ввічливим , але ти виявився вилупком і мразотою . А за "злодійську Свободу " , на моє глибоке переконання ,тобі усе ж таки прийдеться відповісти . Думаю , що тебе вже вираховують .
показать весь комментарий
22.04.2023 19:51 Ответить
Це про яку "свободу" мова? Про ту що патріоти аж страшно, але обісрались по самі вуха?
показать весь комментарий
22.04.2023 20:29 Ответить
То може тобі разом з Тягнибоком і його бандюком-круатором від ********* Пупсом усе ж таки прийдеться відповісти? Де цей ********, який ртом і жопой жрав бабло від Ригів і розписувався за отриманий нал в Межигір'ї від Януоквича?
Десь на янтарних копанках воює? Де його патріотичне ***** заховалося?
показать весь комментарий
22.04.2023 22:11 Ответить
Просто дятлы не поделились с кем надо и вот последствия.
показать весь комментарий
22.04.2023 22:40 Ответить
Ого! То я добряче кубло розворушив ! Максе , мені разом з Кузиком , Сиротюком і такими, як вони .
показать весь комментарий
22.04.2023 23:22 Ответить
Яким Кузиком і Сиротюком?! Я тебе конкретно про Тягнибока і Пупса питаю! Згинь разом зі своїм псевдо-патріотичним кублом!
показать весь комментарий
22.04.2023 23:38 Ответить
О ! Дякую , що не забарився відповісти у такий пізній час . Я не вважаю тебе недолугим , але неуважним , то напевно . Ти запитав з ким мені разом , то я тобі і відповів з ким . Ба , більше того , мені разом з тими тисячами хлопців і дівчат із Легіону " Свобода ", які воюють на найважчих ділянках фронту , які проливають кров і несуть важкі втрати за мене , за тебе , за Україну і яких ти назвав "псевдо - патріотичним кублом ". Далі , з приводу покарання , як що Тягнибок винний у тому що ти описав , то звісно , що він буде відповідати за це , як будуть відповідати і ті , хто зрадив Майдан ,завівши зрадників - регіоналів у парламент , продавав зброю і бк , а потім підривав артсклади , хотів завести у Конституцію України ОРДЛО і вчинив страшну провокацію 31 серпня 2015 року , ті хто знищував українську освіту , призначаючи міністрами освіти Гриневич та Квіта ,ті хто розширив наркотрафік , який дістався у спадок від Януковича та багато інших і це не рахуючи зелену потерть , яка переплюнула Кучму , Януковича і Порошенка разом узятих . Слава Україні! Слава Нації !
показать весь комментарий
23.04.2023 16:06 Ответить
 
 