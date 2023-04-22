Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчины должны были доставить одежду, лекарства и продукты из Польши в объединенную территориальную громаду, но доставили это все в собственные гаражи.
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что у мужчин были доверительные отношения с украинкой, которая проживает в Польше и занимается там сбором гуманитарной помощи.
"Фигуранты заверили ее, что полученную помощь передадут в ОТГ для нужд населения. Получив продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства, доставили их не в ОТГ, а в собственные гаражи. В результате чего завладели имуществом на 368 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Кроме того, часть полученных из Польши лекарств содержат наркотические вещества, оборот, которых в Украине ограничено. Эти таблетки мужчины отобрали и тщательно спрятали.
Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве и хранении наркотических средств. Сейчас решается, отправят ли их в СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Звісно - курі подзьобали та миші перетрубили.
Ще з 2014 року при Свободі діє якийсь фонд Криївка.
Так ці волонтери відкрили у Тернопілі і Дніпрі комісійні магазини, де торгували тою допомогою аж поки люди не признали в тих магазинах свої речі, які жертвували.
Фвгня, нікому нічого не було, а голові того фонду Володимиру яворському повішали меморіальну табличку на школі, де він навчався, після смерті внаслідок серцевого нападу.
Але, справу продовжують донька з дочкою та іншою ріднею.
Щось там СБУ їх трохи тягало...
Цілий колишній тернопільський базар в тих гадючниках.
А що вивісок на них нема, так всі знають, що то таке.
Там навіть намародерені в Бучі та Ірпені холодильники та пральні машини того року були.
Не все кацапи вивезли, волонтери теж *********.
А, коли знайдеш на фейсбуці ту Христину яворську - люди прямо їй пишуть, хто вона, у відповідь відгавкується, тільки все містечко знає тих злодіів.
Діточки на вулицях співають щоб зібрати на бронік чи два для ЗСУ..
....
Жінки та родичі скидаються на тепловізори..а ці падлюки ось так..
...
Дати довічно і забрати все навіть те що записано на родичів
.....
Гарантую вам, що ці ************, самі будуть проситися до слідчого, щоб в усьому зізнатися.
Як можна бути таким чучелом???Куй його знає. Але цмх двох пітарасів-покарать. Як найжорсткіше. Це буде правильно
Да і зеки,їм трохи руки "виправлять"
І заткни свій смердючий рот.
Чи з тої злодійської Свободи, чи родич того злодія яворського.
По перше, при ломбардах, по друге - до хера:
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Десь на янтарних копанках воює? Де його патріотичне ***** заховалося?