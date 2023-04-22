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Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время оккупации села Каменка Харьковской области россияне массово убивали и людей, и животных. Расстреляли собак и уничтожили весь скот.

Об этом рассказали местные жители, которые понемногу возвращаются в родное село даже несмотря на тотальный расчет и сложную гуманитарную ситуацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Український Свідок".

На опубликованном видео село Каменка неподалеку Изюма на Харьковщине. Эта местность находилась под российской оккупацией 5 месяцев – с апреля по сентябрь 2022 года, и была уволена во время контрнаступления ВСУ. В настоящее время весной 2023 года в Каменку съезжаются местные: из 1200 жителей пока вернулось около 40.

"Многие люди приезжают, но негде жить, - рассказывает один из каменчан. - Есть такие дома, которые восстановлению не подлежат". По словам одной из местных жительниц, во время оккупации россияне убили 32 ее односельчанина. Одного расстреляли и раскатали танком; двоим братьям, скрывавшимся в погребе, бросили взрывчатку. "От них остались сами кости", - говорит женщина и плачет.

Местного жителя по имени Николай россияне вывезли в Изюм. Зачем – он не знает. Чтобы найти продукты, 18 км до Каменки мужчина прошел пешком. Его здание сильно пострадало во время одного из российских авианалетов. Пока родная деревня была под оккупацией, он смог эвакуироваться в одну из стран Балтии. Теперь вернулся в Изюм, занимается ремонтами и возится на огороде. В селе не живет, потому что здесь нет ни света (ЛЭП уничтожено полностью), ни воды. Но мужчина уверяет: в ближайшее время все равно планирует возвращаться.

Россиян в селе нет уже давно, однако по себе они оставили руины и бесчисленное количество мин-лепестков. К сожалению, бывает такое, что на них взрываются местные жители. Саперы это место еще не разминировали.

Кроме изуродованных и разбитых домов, россияне оставили арматуру и ящики от БК (боекомплекты). Все это практичные жители Каменки используют для ремонта и восстановления.

Смотрите: Во время оккупации Балаклеи военными РФ руководил комендант Калининградского гарнизона Буслов, - Reuters. ФОТОрепортаж

"Вроде бы все не так, как должно быть, - рассказывает жительница села со слезами на глазах. - Все разбито, как его отстраивать, я не знаю. Душ разбили, туалет разбили, кровати даже забрали. Разграбили все".

Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 01
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 02
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 03
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 04
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 05
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 06
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 07
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 08
Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком 09

Как и всюду, где были, россияне воровали все, что попадалось под руку. Поили весь скот в деревне: из нескольких сотен коров уцелела только одна. Также во время оккупации они массово убивали собак. Зачем? – не понятно. Но есть и хорошие новости: псы, успевшие скрыться во время оккупации, уже возвращаются к своим хозяевам. Местным жителям выжить в разрушенной деревне помогают волонтеры: привозят продукты и стройматериалы.
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Чому не дають дозвіл на носіння зброї ? Путлер не згодився?
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22.04.2023 14:29 Ответить
..дермак не дозволяє Найвеличнівшивому, як і усі президенти, які боялися вільного, незалежного Українського народу, від них та їх продажних ментів, псиловиків..
кров і долі тисяч Українців на руках влад усіх часів...
якби у кожного десятого Українця була достУпна, некорупційна зброя кацапи сюди ніколи б не сунулися
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22.04.2023 14:48 Ответить
Сто раз печатал с 14 г здесь. Пора брать самим. Война спишет. Кстати право это конституционное--- обсуждению не подлежит. В Молдове давно, с 1993 г. И конечно с правом ношения--- короткоствола конечно. Охотничье и спортивное не путать--- это узкая специализация. Пора к арсеналам--- Родина в опасности!!!
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22.04.2023 15:00 Ответить
Права не дають - їх беруть.
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22.04.2023 15:20 Ответить
ціна голосування "па-приколу"
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22.04.2023 14:34 Ответить
Росіяни облажались зі своїм міром...
Тепер їх всім миром треба карати..
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22.04.2023 14:37 Ответить
Ось що несе з собою "русский мир".
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22.04.2023 14:39 Ответить
Ось що несе з собою безмозглість під час голосування. На жаль, причинно-наслідкового зв'язку кам'янчани, як і решта виборців Зьо не розуміють досі.
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22.04.2023 15:51 Ответить
Вони ж там комусь брати і це лише ***** винен, а також вони теж люди.
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22.04.2023 16:06 Ответить
 
 