Жители обживаются в уничтоженном селе под Изюмом: россияне массово убивали и людей, и животных. Односельчанина расстреляли и давили танком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время оккупации села Каменка Харьковской области россияне массово убивали и людей, и животных. Расстреляли собак и уничтожили весь скот.

Об этом рассказали местные жители, которые понемногу возвращаются в родное село даже несмотря на тотальный расчет и сложную гуманитарную ситуацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Український Свідок".

На опубликованном видео село Каменка неподалеку Изюма на Харьковщине. Эта местность находилась под российской оккупацией 5 месяцев – с апреля по сентябрь 2022 года, и была уволена во время контрнаступления ВСУ. В настоящее время весной 2023 года в Каменку съезжаются местные: из 1200 жителей пока вернулось около 40.

"Многие люди приезжают, но негде жить, - рассказывает один из каменчан. - Есть такие дома, которые восстановлению не подлежат". По словам одной из местных жительниц, во время оккупации россияне убили 32 ее односельчанина. Одного расстреляли и раскатали танком; двоим братьям, скрывавшимся в погребе, бросили взрывчатку. "От них остались сами кости", - говорит женщина и плачет.

Местного жителя по имени Николай россияне вывезли в Изюм. Зачем – он не знает. Чтобы найти продукты, 18 км до Каменки мужчина прошел пешком. Его здание сильно пострадало во время одного из российских авианалетов. Пока родная деревня была под оккупацией, он смог эвакуироваться в одну из стран Балтии. Теперь вернулся в Изюм, занимается ремонтами и возится на огороде. В селе не живет, потому что здесь нет ни света (ЛЭП уничтожено полностью), ни воды. Но мужчина уверяет: в ближайшее время все равно планирует возвращаться.

Россиян в селе нет уже давно, однако по себе они оставили руины и бесчисленное количество мин-лепестков. К сожалению, бывает такое, что на них взрываются местные жители. Саперы это место еще не разминировали.

Кроме изуродованных и разбитых домов, россияне оставили арматуру и ящики от БК (боекомплекты). Все это практичные жители Каменки используют для ремонта и восстановления.

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"Вроде бы все не так, как должно быть, - рассказывает жительница села со слезами на глазах. - Все разбито, как его отстраивать, я не знаю. Душ разбили, туалет разбили, кровати даже забрали. Разграбили все".



















Как и всюду, где были, россияне воровали все, что попадалось под руку. Поили весь скот в деревне: из нескольких сотен коров уцелела только одна. Также во время оккупации они массово убивали собак. Зачем? – не понятно. Но есть и хорошие новости: псы, успевшие скрыться во время оккупации, уже возвращаются к своим хозяевам. Местным жителям выжить в разрушенной деревне помогают волонтеры: привозят продукты и стройматериалы.