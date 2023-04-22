В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В России решили заявить, что сын пресс-секретаря Путина Пескова – Николай Песков - якобы воевал против Украины. Историю решили проиллюстрировать фотографией якобы присяги Пескова. Однако на фото оказалась присяга сына Порошенко и сам Порошенко.
Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова - Николая Пескова. Сначала Пригожин рассказал, что сын Пескова воевал у него в ЧВК "Вагнер" (что является неправдой). А затем эту информацию решил подтвердить алкополитолог Сергей Марков.
Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда, если посмотреть ближе, сын Пескова оказался сыном Порошенко, который дает присягу ВСУ. При этом рядом с ним на фото оказался даже сам Порошенко.
Фото вызвало фурор. Когда Марков протрезвел, то удалил его и пообещал во всем разобраться", – рассказал Казанский.
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то треба виправдатися, чому це так
В интервью российскому пропагандисту и «военкору» Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил «забрать его сына простым артиллеристом». По версии олигарха, сын Пескова, который «часть жизни прожил в Америке или в Англии», якобы «отработал по колено в грязи и г***е на Урагане».
Вcі деграданти з iq=60, обожнюють ліпити собі нових кумирів з собачого лайна.
Якось пранкери зателефонували шмаркачеві піськова, відрекомендувавшись співробітниками військомату, та запросивши новоспеченого «героя».
І ця шмаркля відповіла, що татусь розбереться!
Року не минуло, а вже забули про цей епізод.
який "руський" ? Русь - це прадавня Україна. руськi люди- це стара самоназва українцiв, до середини-кiнця XIX ст. кацапи-росiяни тут до чого?
росiя-паРаша - тому росiйський, росiянський, росiяни-*********.
"Большинство пропагандистов в России не стремятся отправлять своих отпрысков на фронт даже после объявления частичной мобилизации. Дети самого известного кремлевского рупора Владимира Соловьева живут максимально типичной жизнью для этого социального слоя. Пока их отец на федеральном телевидении призывает к всеобщей мобилизации, 34-летний Александр и 21-летний Даниил занимаются своими делами. Старший отучился в Лондоне и сейчас занимается сценариями для рекламы крупных компаний вроде "Сбера". Младший, Даниил недавно также связал свою жизнь с британской столицей, работает там моделью".