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Песков (1738) Порошенко_Алексей (29)

В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В России решили заявить, что сын пресс-секретаря Путина Пескова – Николай Песков - якобы воевал против Украины. Историю решили проиллюстрировать фотографией якобы присяги Пескова. Однако на фото оказалась присяга сына Порошенко и сам Порошенко.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова - Николая Пескова. Сначала Пригожин рассказал, что сын Пескова воевал у него в ЧВК "Вагнер" (что является неправдой). А затем эту информацию решил подтвердить алкополитолог Сергей Марков.

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Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда, если посмотреть ближе, сын Пескова оказался сыном Порошенко, который дает присягу ВСУ. При этом рядом с ним на фото оказался даже сам Порошенко.

Фото вызвало фурор. Когда Марков протрезвел, то удалил его и пообещал во всем разобраться", – рассказал Казанский.

В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский 01
В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский 02
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Топ комментарии
+101
схоже, Порошенко не тільки вбив свого брата на ліпецькій фабриці, а ще й виїбав там дружину пєскова
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22.04.2023 21:41
+79
Отцом сына Пескова оказался Порошенко... Ай да Петро Алексеич, ай да s.o.b.
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22.04.2023 21:37
+60
до маркова дотянулись длиннные руки Порошенко
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22.04.2023 21:28
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Там дебіл на дебілі,і дебілом поганяє,чого тут дивуватись???
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22.04.2023 22:08 Ответить
Горілка очі залила просто...
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23.04.2023 00:02 Ответить
скрєпостан тріщить по швам)
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22.04.2023 22:13 Ответить
а на фоні сам пєсков, коли він був ще кучерявий
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22.04.2023 22:14 Ответить
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22.04.2023 22:22 Ответить
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22.04.2023 22:24 Ответить
Взагалі-то , син трахаря нафкі схожий на хачіка. Його всі бачили та знають. Невже хтось повірив у це, навіть коли на задньому плані стоїть Порох?
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22.04.2023 22:22 Ответить
в нього два сина...
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22.04.2023 22:27 Ответить
Так мова ж про Миколу, а саме він і схожий на хачіка.
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22.04.2023 22:29 Ответить
Ми дивуємось тупості лаптєй.А чого дивуватись,коли такі як цей довбо...б марков викладають у ВНЗ.Чому воно начить?Логіці маркова?😁
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22.04.2023 22:32 Ответить
Шкода шо нема фоток з присяги зеленского - от би був політичний резонанс. ****, повістки просто не дійшли до адресата. А то б було б просто страшне.
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22.04.2023 22:35 Ответить
син піськова гей і живе в страшній наті,
то треба виправдатися, чому це так
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22.04.2023 22:41 Ответить
Хтось добряче потролив тупих кацапопропагандонів
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22.04.2023 22:59 Ответить
Ну форма солдата відразу питання викликала)
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22.04.2023 23:10 Ответить
Та й тризуб на присязі теж викликає питання.
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23.04.2023 12:39 Ответить
То зайва хромосома бешкетує
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22.04.2023 23:12 Ответить
И как же после этого письков-младший будет в ненавистную "гейропу" ездить?
В интервью российскому пропагандисту и «военкору» Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил «забрать его сына простым артиллеристом». По версии олигарха, сын Пескова, который «часть жизни прожил в Америке или в Англии», якобы «отработал по колено в грязи и г***е на Урагане».
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22.04.2023 23:18 Ответить
Это какой-то позор
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22.04.2023 23:22 Ответить
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23.04.2023 09:59 Ответить
Нормально.
Вcі деграданти з iq=60, обожнюють ліпити собі нових кумирів з собачого лайна.
Якось пранкери зателефонували шмаркачеві піськова, відрекомендувавшись співробітниками військомату, та запросивши новоспеченого «героя».
І ця шмаркля відповіла, що татусь розбереться!
Року не минуло, а вже забули про цей епізод.
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22.04.2023 23:30 Ответить
Нє, а Ви як собі думали? Їм зкріпи так велять: ліпити з гівна й палок. Чи то півнів, чи то кумирів. Чи то півнів-кумирів.
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23.04.2023 02:15 Ответить
Давно так не сміявся з обдовбаних кацапів 😂😂😂
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23.04.2023 00:12 Ответить
Гадаєте, термін смєх-дєржава придумали просто так?
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23.04.2023 02:16 Ответить
І ні у кого не виникло питання в якому році зроблене це фото. Якщо не звертати увагу на форму (яка вже декілька років не використовується в ЗСУ), невже нікого не здивував Порошенко, який на фото виглядає молодше років на 10.)
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23.04.2023 00:16 Ответить
Лет 12 фото запросто. Там много видно. Но лохторату кацапскому, та и нашему сойдёт. Не такую туфту скармливали быдлу.
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23.04.2023 00:43 Ответить
Ще й тризуб на папці..
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23.04.2023 00:44 Ответить
В 2014р це було.
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23.04.2023 11:03 Ответить
А яка різниця ?
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23.04.2023 01:01 Ответить
Так обосраться могут лишь кацапы. Этот марков тупее кирпича, типичный кацап.
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23.04.2023 04:29 Ответить
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23.04.2023 09:57 Ответить
Источники сообщают, что сын Пескова "служил" в ЧВК "Вагнера" формально, "на бумаге". И что совсем удивительно и мерзко - получил... медаль "За отвагу". Короче, созрела почва для настоящего расследования правоохранительными органами гнусной истории. Бойцы РОД ТС, проходящие службу в подразделения Пригожина, по "сарафанному радио" выяснили у артиллеристов ЧВК, что если бы у них был сынок Пескова даже по подложным документам (под чужой фамилией, что кстати уже преступление), то об этом было бы известно. "Это война, детка". Здесь никто и ничего не скроет от боевых товарищей. Скандал разрастается. Ну вот зачем Песков-старший и Пригожин затеяли всю эту муть? Теперь спастись от уголовного преследования Песков-младший может только двумя способами. 1. Попросить папочку применить админресурс и "закрыть тему" в СМИ и в ТГ-каналах рабов-военкоров 2. "Вернуться" на передовую, реально отпахать там 3 месяца по контракту с выкладыванием видео с пушками, соратниками и прочее. Практически уверен, что мажор выберет первый путь.
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23.04.2023 05:38 Ответить
якщо син порошенка є насправді сином пєскова то у порошенка з його мариною буде серйозний шкандаль та ґвалт.))
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23.04.2023 07:38 Ответить
в вк я оставлял материал о юном рецидивисте болот мацковии,2 раза совершивший преступление,в стиле кремлевской подворотни..Если покопать более глубже,тн болотах мацковии, папа тоже принимал участие в устранении конкурентов ООО "Озеро"
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23.04.2023 08:00 Ответить
син піськова приймає присягу

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23.04.2023 08:01 Ответить
Син Піськова. Фото не пм'ять.
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23.04.2023 14:37 Ответить
Для тупоголовых кацапов покатит.
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23.04.2023 09:25 Ответить
Жінка Піськова Навка видать була коханкою Порошенка. Застругав їй дітятко. Буває, гульнув трохи, аби тільки Марина не взнала...
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23.04.2023 11:34 Ответить
Не захожу в твитер, чтобы время не прожигать там, но представлю какой треш и угар там щас происходит по этому поводу
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23.04.2023 13:17 Ответить
Ну що ж ? То син піськова виходить склав присягу на вірність ЗСУ..а вибачатись не варто руськи народ і так захаває
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23.04.2023 19:50 Ответить
.

який "руський" ? Русь - це прадавня Україна. руськi люди- це стара самоназва українцiв, до середини-кiнця XIX ст. кацапи-росiяни тут до чого?

росiя-паРаша - тому росiйський, росiянський, росiяни-*********.
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23.04.2023 21:08 Ответить
не "руські", а "русичи"! бо "русский" - це відповідь на запитання "ти чий?"! зазвичай це питання задавали здичалому рабу, який жив на болотах московії
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24.04.2023 14:14 Ответить
100 %.
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24.04.2023 14:29 Ответить
DW

"Большинство пропагандистов в России не стремятся отправлять своих отпрысков на фронт даже после объявления частичной мобилизации. Дети самого известного кремлевского рупора Владимира Соловьева живут максимально типичной жизнью для этого социального слоя. Пока их отец на федеральном телевидении призывает к всеобщей мобилизации, 34-летний Александр и 21-летний Даниил занимаются своими делами. Старший отучился в Лондоне и сейчас занимается сценариями для рекламы крупных компаний вроде "Сбера". Младший, Даниил недавно также связал свою жизнь с британской столицей, работает там моделью".
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24.04.2023 20:04 Ответить
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