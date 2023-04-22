В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский. ФОТО

В России решили заявить, что сын пресс-секретаря Путина Пескова – Николай Песков - якобы воевал против Украины. Историю решили проиллюстрировать фотографией якобы присяги Пескова. Однако на фото оказалась присяга сына Порошенко и сам Порошенко.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова - Николая Пескова. Сначала Пригожин рассказал, что сын Пескова воевал у него в ЧВК "Вагнер" (что является неправдой). А затем эту информацию решил подтвердить алкополитолог Сергей Марков.

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Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда, если посмотреть ближе, сын Пескова оказался сыном Порошенко, который дает присягу ВСУ. При этом рядом с ним на фото оказался даже сам Порошенко.

Фото вызвало фурор. Когда Марков протрезвел, то удалил его и пообещал во всем разобраться", – рассказал Казанский.



