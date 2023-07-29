Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 51-летнего киевлянина, который в своем загородном доме убил 49-летнего товарища и машиной вывез тело в Черниговскую область. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег тело недалеко от кладбища в Козелецкой громаде.

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

18 июля в 7 утра в полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой громады.

Женщина обнаружила у местного кладбища следы пепелища, в котором находились кости и человеческий череп.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции и криминалисты областной полиции.

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Полицейские обнаружили человеческие останки и ряд вещественных доказательств, в том числе следы обуви и автомобильных колес. Изъятое было направлено на проведение экспертных исследований.

"На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера. Это стало весомой зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составлять личность мужчины, сотрудники криминального анализа полиции Черниговщины отработали сообщение обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской, Полтавской областях. Это сотни людей", – говорит руководитель отдела криминального анализа областной полиции Иван Андрейченко.

Над расследованием обстоятельств убийства работала специализированная рабочая группа полиции, в которую вошли представители Департаментов уголовного розыска и уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции, полицейские Черниговщины и Киева.

Самые опытные сотрудники полиции провели кропотливую работу по установлению личности убитого и воссоздали события, предшествовавшие преступлению.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра. При поддержке коллег из Киева мы установили круг общения убитого. По специальности он банкир, последние несколько лет не работал. Раньше был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась", – рассказывает начальник криминальной полиции Черниговщины Александр Васильченко.

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Полицейские проанализировали огромный массив информации и собрали все зацепки, которые могли помочь в раскрытии дерзкого убийства. На поиски причастного к преступлению было ориентировано максимальное количество личного состава полиции Черниговщины.

28 июля при силовой поддержке спецпиздраздела КОРДа полицейские задержали причастного к убийству в его загородном доме. Полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

"В ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый – директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и избил им товарища до смерти.

Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он отправился в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т.д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничеговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища к местному кладбищу и сжег его. После чего вернулся домой", – сообщил детали преступления Александр Васильченко.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия.













