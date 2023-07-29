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Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские задержали 51-летнего киевлянина, который в своем загородном доме убил 49-летнего товарища и машиной вывез тело в Черниговскую область. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег тело недалеко от кладбища в Козелецкой громаде.

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

18 июля в 7 утра в полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой громады.

Женщина обнаружила у местного кладбища следы пепелища, в котором находились кости и человеческий череп.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции и криминалисты областной полиции.

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Полицейские обнаружили человеческие останки и ряд вещественных доказательств, в том числе следы обуви и автомобильных колес. Изъятое было направлено на проведение экспертных исследований.

"На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера. Это стало весомой зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составлять личность мужчины, сотрудники криминального анализа полиции Черниговщины отработали сообщение обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской, Полтавской областях. Это сотни людей", – говорит руководитель отдела криминального анализа областной полиции Иван Андрейченко.

Над расследованием обстоятельств убийства работала специализированная рабочая группа полиции, в которую вошли представители Департаментов уголовного розыска и уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции, полицейские Черниговщины и Киева.

Самые опытные сотрудники полиции провели кропотливую работу по установлению личности убитого и воссоздали события, предшествовавшие преступлению.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра. При поддержке коллег из Киева мы установили круг общения убитого. По специальности он банкир, последние несколько лет не работал. Раньше был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась", – рассказывает начальник криминальной полиции Черниговщины Александр Васильченко.

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Полицейские проанализировали огромный массив информации и собрали все зацепки, которые могли помочь в раскрытии дерзкого убийства. На поиски причастного к преступлению было ориентировано максимальное количество личного состава полиции Черниговщины.

28 июля при силовой поддержке спецпиздраздела КОРДа полицейские задержали причастного к убийству в его загородном доме. Полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

"В ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый – директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и избил им товарища до смерти.

Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он отправился в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т.д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничеговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища к местному кладбищу и сжег его. После чего вернулся домой", – сообщил детали преступления Александр Васильченко.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 01

Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 02
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 03
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 04
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 05
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 06
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 07
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего руководителя банка и сжег тело, - полиция 08
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Топ комментарии
+15
фонд виявився надійним - директор фонду пішов на крайні міри в процесі захисту вкладених у фонд грошей колишнього керівника банку. Хоча не не можно виключати, що ці гроші теж в свою чергу були вкрадені керівником банку.
Поки що у нас в країні така інвестиційна політика.
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29.07.2023 18:49
+14
Дядька во времени потерялся, поздновато он стартанул. Это в 90-е , кое-то такой рыжий, татарской национальности валил всех бизнесменов направо и налево, а теперь половиной энергетики страны и по совместительству футбольным клубом владеет.
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29.07.2023 18:59
+12
Операм респект! Не перевелися ще професіонали.
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29.07.2023 18:49
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Суровии директор -- мабуть гроші ділили
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29.07.2023 18:26 Ответить
ні, ексцес стався в процесі захисту інвестицій.
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29.07.2023 18:36 Ответить
Не туди вклав ?
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29.07.2023 18:38 Ответить
фонд виявився надійним - директор фонду пішов на крайні міри в процесі захисту вкладених у фонд грошей колишнього керівника банку. Хоча не не можно виключати, що ці гроші теж в свою чергу були вкрадені керівником банку.
Поки що у нас в країні така інвестиційна політика.
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29.07.2023 18:49 Ответить
Да -- сюжет виишов лихо закрученим -- мама не горюи
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29.07.2023 18:52 Ответить
інвестування в Україні зараз взагалі дуже небезпечна справа. Більш безпечніше зараз навіть піти добровольцем у ЗСУ. Там точно ніхто не стане тебе спалювати так, що одні мешта залишаться.
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29.07.2023 18:58 Ответить
Валентин Коваль 2a613f18Да -- сюжет виишов лихо закрученим -- мама не горюи
_________________________________________

Та, хіба це сюжет! Ось сюжет! https://reyestr.court.gov.ua/Review/28332361
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29.07.2023 20:46 Ответить
Інвест нянь
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29.07.2023 19:22 Ответить
занянчів до смерті.
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29.07.2023 20:05 Ответить
Або гроші, або женшчіна замішані.
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29.07.2023 20:05 Ответить
не кидай и буде все ок!
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29.07.2023 18:29 Ответить
Бухло вбиває і воно не зважає на обличчя чі посади чі статки...
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29.07.2023 18:29 Ответить
Русский мир - бессмысленный и беспощадный(
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29.07.2023 18:30 Ответить
Потому что армия - это не тюрьма. Хватит дискридетировать ЗСУ
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29.07.2023 18:36 Ответить
ДискрЕдитировать ( грамотєЄй) - по перше ,
а по-друге , вік вбивці позволяє брати участь на війні 😠
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29.07.2023 20:38 Ответить
Мабудь той спалений чувак цьому чуваку кредита не відкривав. Прямо так і казав - «яух тобі а не кредит!!!». А той слухав, слухав, а потім нерви не витримали, і підпалив…. От жалко пацанів!!!
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29.07.2023 18:31 Ответить
Лихі 90-ті.
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29.07.2023 18:38 Ответить
Алкоголь - вбиває, маріхуана - рятує, скільки років ще чекати закону? Люди вже з котушок злітають. Дайте хоч паліатив, якщо не можете дати миру.
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29.07.2023 18:47 Ответить
Операм респект! Не перевелися ще професіонали.
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29.07.2023 18:49 Ответить
"Брі-і-і-ґа-а-а-да"... (Вимовляється "умілітєльно", с прідихом").
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29.07.2023 18:49 Ответить
Дядька во времени потерялся, поздновато он стартанул. Это в 90-е , кое-то такой рыжий, татарской национальности валил всех бизнесменов направо и налево, а теперь половиной энергетики страны и по совместительству футбольным клубом владеет.
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29.07.2023 18:59 Ответить
З національністю помилка. Поцікавтеся детальніше.
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29.07.2023 22:04 Ответить
Коли сідаєш пити з другом, завжди май при собі зброю. (
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29.07.2023 18:59 Ответить
ну і друзі в тебе!
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29.07.2023 19:54 Ответить
Такий світ зараз: вороги стають друзями, а друзі ворогами.
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29.07.2023 20:04 Ответить
Пейте воду, она безопасна!
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29.07.2023 19:00 Ответить
багатиє тоже плачуть
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29.07.2023 19:05 Ответить
Звичайний прояв звірячої суті банкіра.
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29.07.2023 19:14 Ответить
Інвестор по-українському, або поліно надії.
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29.07.2023 19:29 Ответить
А хвамілія інвестиційного банкіра часом не Хвурса?
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29.07.2023 19:38 Ответить
От що роблять з людиною лінощі! А якби не лінувався і прикопав місце знищення тіла убієнного друга, то так би і залишився на волі, доки б "кондратій" його не покликав.
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29.07.2023 19:42 Ответить
translator



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к

to͞o

предлог

к

towards, toward, into

в

into, on, for

до

till, prior to, unto

на

in, for, by

для

for the sake of, on behalf of, towards

сокращение

телеграфная контора

to

телеграфное отделение

to

******-click

Select to translate
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29.07.2023 19:44 Ответить
мораль: вдягайте тухлі на 2 розміра менше
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29.07.2023 19:55 Ответить
і жіночі
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29.07.2023 20:18 Ответить
хм..яка Ви небезпечна
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29.07.2023 21:50 Ответить
"Тухлі" 45 розміру були на вбитому.
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29.07.2023 20:27 Ответить
Вот это называется «этическими правилами» у местных разводил, которые называют себя «инвесторами». Обычное колхозное быдло
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29.07.2023 20:13 Ответить
Після війни буде багато інвестицій.
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29.07.2023 20:27 Ответить
Если видите на кассе чувака с тележкой полной керосина, звоните в полицию.
100 %, валит на батькивщину палить тело.
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29.07.2023 21:01 Ответить
Никогда не экономьте бензин.
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30.07.2023 08:42 Ответить
 
 