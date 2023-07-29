У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания посольства России состоялась демонстрация к годовщине теракта в оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которой погибли пленные военнослужащие из полка "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

К акции присоединились около сотни человек. Организаторы акции принесли с собой двухъярусные кровати, подобные тем, что были установлены в помещении на территории колонии в Оленовке, где произошел теракт.

Организаторы акции возмущены тем, что международные органы не уделили достаточного внимания теракту, который устроили российские оккупанты.

"Мир показал, что можно убивать, что можно это делать, и за это ничего не будет. Все международные организации вообще остались безразличными к этому (теракту в Оленовке. — Ред.), они нам постоянно рассказывают о том, что они туда не могут попасть. Тогда для чего они в целом существуют?" - отметила соорганизатор демонстрации.

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На территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка российские захватчики удерживали военнопленных украинцев. В ночь на 29 июля 2022 года там произошел взрыв. Впоследствии стало известно, что россияне устроили взрыв в бараке, где находились пленные защитники "Азовстали".

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия. Спутниковые снимки компании Maxar Technologies демонстрировали, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

В Офисе Генпрокурора заявили, что точное количество погибших военнопленных в Оленовке до сих пор не известно.

Пресс-служба "Азова" в годовщину трагедии сообщает, что за несколько дней до теракта оккупанты намеренно, зная, что именно они готовятся сделать, перевели часть пленных в отдельное помещение.

"Около 2:00 29 июля этот ангар за секунду стал братской могилой для 53 азовцев. 130 получили ранения. В ту июльскую ночь они спали. Безоружные. В ожидании обменов, которые были обещаны и гарантировались третьими странами и международными организациями. Пройдя кровавые бои в Мариуполе, выполнив приказ и спасши Украину, они были коварно убиты во сне", - говорится в сообщении.

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