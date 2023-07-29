У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве возле здания посольства России состоялась демонстрация к годовщине теракта в оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которой погибли пленные военнослужащие из полка "Азов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
К акции присоединились около сотни человек. Организаторы акции принесли с собой двухъярусные кровати, подобные тем, что были установлены в помещении на территории колонии в Оленовке, где произошел теракт.
Организаторы акции возмущены тем, что международные органы не уделили достаточного внимания теракту, который устроили российские оккупанты.
"Мир показал, что можно убивать, что можно это делать, и за это ничего не будет. Все международные организации вообще остались безразличными к этому (теракту в Оленовке. — Ред.), они нам постоянно рассказывают о том, что они туда не могут попасть. Тогда для чего они в целом существуют?" - отметила соорганизатор демонстрации.
На территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка российские захватчики удерживали военнопленных украинцев. В ночь на 29 июля 2022 года там произошел взрыв. Впоследствии стало известно, что россияне устроили взрыв в бараке, где находились пленные защитники "Азовстали".
По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.
Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия. Спутниковые снимки компании Maxar Technologies демонстрировали, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри.
Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.
В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.
В Офисе Генпрокурора заявили, что точное количество погибших военнопленных в Оленовке до сих пор не известно.
Пресс-служба "Азова" в годовщину трагедии сообщает, что за несколько дней до теракта оккупанты намеренно, зная, что именно они готовятся сделать, перевели часть пленных в отдельное помещение.
"Около 2:00 29 июля этот ангар за секунду стал братской могилой для 53 азовцев. 130 получили ранения. В ту июльскую ночь они спали. Безоружные. В ожидании обменов, которые были обещаны и гарантировались третьими странами и международными организациями. Пройдя кровавые бои в Мариуполе, выполнив приказ и спасши Украину, они были коварно убиты во сне", - говорится в сообщении.
Читайте также: В ООН признали, что взрыв в Оленовке "не был вызван ракетой HIMARS"
Пожалуйста, подождите...
Цікаво, у чіїй власності будівля із землею. Якщо у кацапів, то чому не конфіскована? Якщо в оренді - чому договір не розірвано й територія не приведена до ладу? Чи знову не на часі...
Кажу ж поцікався скільком біженцям з України Й НА СЬОГОДНІ допомогає Червоний Хрест й зрозумієш що ти тупий бидло-пи#дабол.
P. S. Більше відповіді тобі не буде з тупим бидлом довго не спілкуюсь.
https://ukraine.mid.ru/informacia-o-konsul-skom-otdele
1) посольство не працює і кацапів там точно немає.
2) в Києві це місце хоч якось пов'язане з козлостаном. Хоча можна було б і біля опи провести цю акцію.Але їх би розігнали як вже було з жінками полонених або заарештували.
3) командири азову дуже добре пропіарили боневтіка(з гучними заявами ,обнімаючись і цілуючись зібравши багатотисячний мітинг у Львові).
4) може я щось пропустив, але де хоч якісь заяви цих командирів в річницю вбивства їх підопічних? Можна не таких пафосних як перед боневтіком, просто людські слова підтримки для рідних загиблих і тих хто ще в полоні.
1. Посольство тимчасово закрите. Працює "консульській атдєл". Для чого поацює? Наприклад, для цього:
Прием заявлений и выдача свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 9.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30) по телефону: +38-044-280-02-11.
Ще можна отримати "справку о несудимости" (актуально для музикантів з ан_сам_*** ім.Вагнера, як я розумію).
Також можна оформити "заграничний паспорт", "распісацца (бракосочєтацца)"...
І купа інших "услуґ" для "украінскіх русскіх", тобто власників російських паспортів, праживающіх "на Украінє".
А на сайті "пасольства рф на Украінє" можна прочитати "О деятельности ОУН-УПА", "Голод в ссср.1930 - 1934 гг." І багато іншої "правди, только правди і нічєво, кромє правди".
От така х-ня, малята © Дід Панас.
2. Біля ОПи - саме те місце для подібної акції. Втім, як і біля ВР. Але акцію розігнали б 100%.
3. У командирів Азову скоріш всього вибір був небагатий. Або участь у PR-акції, або...
4. див. п.3.
Это значит, что ещё не утрачен шанс посмотреть в глаза х**лу, да зеля ?