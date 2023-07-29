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посольство РФ (440) трагедия (238) Оленовка (3)

У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве возле здания посольства России состоялась демонстрация к годовщине теракта в оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которой погибли пленные военнослужащие из полка "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

К акции присоединились около сотни человек. Организаторы акции принесли с собой двухъярусные кровати, подобные тем, что были установлены в помещении на территории колонии в Оленовке, где произошел теракт.

Организаторы акции возмущены тем, что международные органы не уделили достаточного внимания теракту, который устроили российские оккупанты.

"Мир показал, что можно убивать, что можно это делать, и за это ничего не будет. Все международные организации вообще остались безразличными к этому (теракту в Оленовке. — Ред.), они нам постоянно рассказывают о том, что они туда не могут попасть. Тогда для чего они в целом существуют?" - отметила соорганизатор демонстрации.

Читайте также: Взрыв в исправительной колонии в Оленовке был вызван реактивным термобарическим гранатометом, - Офис генпрокурора

У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 01
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 02
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 03
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 04
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 05
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 06
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 07
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 08
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 09
У посольства РФ состоялась акция в годовщину российского теракта в Оленовке 10

На территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка российские захватчики удерживали военнопленных украинцев. В ночь на 29 июля 2022 года там произошел взрыв. Впоследствии стало известно, что россияне устроили взрыв в бараке, где находились пленные защитники "Азовстали".

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия. Спутниковые снимки компании Maxar Technologies демонстрировали, что здание колонии в оккупированной Оленовке взорвали изнутри.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

В Офисе Генпрокурора заявили, что точное количество погибших военнопленных в Оленовке до сих пор не известно.

Пресс-служба "Азова" в годовщину трагедии сообщает, что за несколько дней до теракта оккупанты намеренно, зная, что именно они готовятся сделать, перевели часть пленных в отдельное помещение.

"Около 2:00 29 июля этот ангар за секунду стал братской могилой для 53 азовцев. 130 получили ранения. В ту июльскую ночь они спали. Безоружные. В ожидании обменов, которые были обещаны и гарантировались третьими странами и международными организациями. Пройдя кровавые бои в Мариуполе, выполнив приказ и спасши Украину, они были коварно убиты во сне", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ООН признали, что взрыв в Оленовке "не был вызван ракетой HIMARS"
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Топ комментарии
+42
У нас ще до цього часу кацапське посольство працює?
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29.07.2023 22:46
+24
Сам у шоці... То зелені партнери й досі заглядає і бачить мир у очах пк..
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29.07.2023 22:52
+21
Кацапам до сраки ваша акція. Вони відморожені.
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29.07.2023 22:47
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У нас ще до цього часу кацапське посольство працює?
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29.07.2023 22:46 Ответить
Сам у шоці... То зелені партнери й досі заглядає і бачить мир у очах пк..
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29.07.2023 22:52 Ответить
Оно не работает, здание осталось. Акция возле здания
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29.07.2023 22:57 Ответить
Ні, звичайно. Проходив повз кілька місяців тому. Територія за парканом перетворилася у смітник. Або, навіть більше схожа на громадський туалет часів совка - двір закиданий пакетами з чимось дуже схожим на лайно.
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29.07.2023 23:00 Ответить
А прибрати неможемо, бо буде міжнародний шкандаль - бо амбасада - то земля раісі типа?

Цікаво, у чіїй власності будівля із землею. Якщо у кацапів, то чому не конфіскована? Якщо в оренді - чому договір не розірвано й територія не приведена до ладу? Чи знову не на часі...
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29.07.2023 23:05 Ответить
Та може вже і прибрали - я там був один раз. Будівля була в аренді. Договір розірвано у квітні цього року.
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29.07.2023 23:10 Ответить
Дивна акція..це теж саме, як на Інституцькій проводити акцію біля колишньої німецької комендатури
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29.07.2023 23:26 Ответить
Та ні не працює ООН, Червоний хрест та інші зайві контори від слова взагалі ...
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29.07.2023 23:30 Ответить
Алекс та Ви ШО.... перш ніж писати дурню Ви цікавтеся скільком біженцям з України допомогає Червоний Хрест. Бо стаєте схожим на брехливого Кацапа.
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30.07.2023 01:12 Ответить
Та ти і є кацап, якщо простих речей не розумієш ...хоча свої ольгинськи копійки заробив на бояру. Ти ще тут про гамнесті інтернешнл розкажи ...
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30.07.2023 01:27 Ответить
Так ти не просто тупий, ти тупе бидло.
Кажу ж поцікався скільком біженцям з України Й НА СЬОГОДНІ допомогає Червоний Хрест й зрозумієш що ти тупий бидло-пи#дабол.
P. S. Більше відповіді тобі не буде з тупим бидлом довго не спілкуюсь.
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30.07.2023 02:13 Ответить
З 2014 року так ніхто і не наважився розірвати ці відносення!
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30.07.2023 14:16 Ответить
Кацапам до сраки ваша акція. Вони відморожені.
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29.07.2023 22:47 Ответить
Ні. Вони нелюди, вони все чудово розуміють й отримують задоволення від вбивст та гвалтувань Українців.
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30.07.2023 02:14 Ответить
Посольство ще у Києві?
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29.07.2023 22:53 Ответить
Порожня будівля. Дипломатичні стосунки розірвано в 2022 році, там нікого нема вже півтора роки. Чого всі ці люди там влаштовують перформанси - тільки їм відомо.
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29.07.2023 22:59 Ответить
Добро пожаловать:

https://ukraine.mid.ru/informacia-o-konsul-skom-otdele
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29.07.2023 22:58 Ответить
Коли бачу - на Україні..реальне бажання фейсом об тейбл дубасити, поки не засвоять, що в Україні..
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29.07.2023 23:08 Ответить
До слова: в польській також "na". Всі інші "w"/"we".
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29.07.2023 23:25 Ответить
А якщо казати - на Польщі, або поляків пшеками назвати - образяться..але то таке. Цікаво, чому сайт той галімий ще не поклали?
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29.07.2023 23:29 Ответить
Чому сайт не поклали? "Нє вєлєно".
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30.07.2023 00:25 Ответить
кому то адресовано?, в кацаппосольстві пусто... ну, окрім щурів.
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29.07.2023 22:59 Ответить
Ну….Вместо вопросы ЗЕбанде ставить кто разминировал проходы и дал кацапам оккупировать территории…ЧТО ПРИВЕЛО К ЭТОЙ ТРАГЕДИИ…к пустому дому вопросы ставят.СЮР.Конечно хорошо что пришли..,но явно не по адресу.
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30.07.2023 08:55 Ответить
у Львові біля пустого посольства була акція в 2022 то поліція написала на людей протоколи за ***********
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29.07.2023 22:59 Ответить
Я певно сплю((І посольство ще є?І достукатися чи чого хотіли?((Якщо є посольство ,то краще було б його спалити,як вони спалили тоді українських героїв.
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29.07.2023 22:59 Ответить
Навіщо його палити? Ця будівля належить Києву. Персоналу там нема від початку війни. Документи були вивезені/спалені ще раніше.
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29.07.2023 23:03 Ответить
Ну,тоді навіщо там пікетували? для кого?
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29.07.2023 23:05 Ответить
Мабуть треба в них спитати? Я звідки знаю?
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29.07.2023 23:07 Ответить
Ти шо ********? Там же родичі вбитих.
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30.07.2023 01:39 Ответить
Судя по комментариям, на цезоре собираются российские боты, какие-то ненормальные, даже не читающие статью и комментарии выше, и обиженые Владою, в вышиванках, со своим асфальтом и шашлыками.
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30.07.2023 09:03 Ответить
що посольство кацапії досі робить в Києві?
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29.07.2023 23:06 Ответить
То будівля! Чи знести пропонуєте?
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29.07.2023 23:09 Ответить
так, на**р!
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29.07.2023 23:11 Ответить
Дебілізм зносити все! Он на Інстмтутській, 9 була німецька комендатура. Теж зносити???
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29.07.2023 23:31 Ответить
Відкрити там музей російської окупації. Хоча б 1709 року. Щоб 73% більше не казали - і хто б мог падумать, чьто рассія нападьот?!
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29.07.2023 23:16 Ответить
Забагато честі. Здати в оренду, більше користі буде. А для експозиції про цю війну місце є в музеї другої світової.
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29.07.2023 23:34 Ответить
Сюреалізм. Уявляю посольство Гітлера в Києві під час другої світової
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29.07.2023 23:11 Ответить
то не просто будівля, а шпигунсько-диверсійне гніздо!
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29.07.2023 23:12 Ответить
Так по фактам :
1) посольство не працює і кацапів там точно немає.
2) в Києві це місце хоч якось пов'язане з козлостаном. Хоча можна було б і біля опи провести цю акцію.Але їх би розігнали як вже було з жінками полонених або заарештували.
3) командири азову дуже добре пропіарили боневтіка(з гучними заявами ,обнімаючись і цілуючись зібравши багатотисячний мітинг у Львові).
4) може я щось пропустив, але де хоч якісь заяви цих командирів в річницю вбивства їх підопічних? Можна не таких пафосних як перед боневтіком, просто людські слова підтримки для рідних загиблих і тих хто ще в полоні.
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29.07.2023 23:23 Ответить
По пунктах:
1. Посольство тимчасово закрите. Працює "консульській атдєл". Для чого поацює? Наприклад, для цього:
Прием заявлений и выдача свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 9.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30) по телефону: +38-044-280-02-11.


Ще можна отримати "справку о несудимости" (актуально для музикантів з ан_сам_*** ім.Вагнера, як я розумію).
Також можна оформити "заграничний паспорт", "распісацца (бракосочєтацца)"...
І купа інших "услуґ" для "украінскіх русскіх", тобто власників російських паспортів, праживающіх "на Украінє".
А на сайті "пасольства рф на Украінє" можна прочитати "О деятельности ОУН-УПА", "Голод в ссср.1930 - 1934 гг." І багато іншої "правди, только правди і нічєво, кромє правди".
От така х-ня, малята © Дід Панас.
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29.07.2023 23:55 Ответить
Далі по пунктах:
2. Біля ОПи - саме те місце для подібної акції. Втім, як і біля ВР. Але акцію розігнали б 100%.
3. У командирів Азову скоріш всього вибір був небагатий. Або участь у PR-акції, або...
4. див. п.3.
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30.07.2023 00:04 Ответить
Або що? Далі жити в турецькому готелі?
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30.07.2023 01:41 Ответить
а який зиск біля того сараю з бур'янами шось проводити...
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30.07.2023 00:09 Ответить
У нас ще досі є цей фашистський гадюшник??? Ну добре, влада у нас суцільна кремлівська кротівня, а кияни чого до цих пір не закидають "бенгальськими вогнями" в пляшках? Пляшки ж можна і з дронів скидати.
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30.07.2023 00:22 Ответить
Интересная заметочка....Как бы между прочим на 10-м году войны и на втором году навалы оказывается, что не посланы нах рашские послы и не прерваны дип отношения ?

Это значит, что ещё не утрачен шанс посмотреть в глаза х**лу, да зеля ?
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30.07.2023 01:31 Ответить
Шок.. Ще досі існує посольство росії ??? В Києві, де ще??? В нього не вцілили ракетою ? Немає кому? Що твориться? Ви кончені, чи що? у депутатів бізнес і родичі на росії, в уряду те саме, якого біса наші помирають? За посольство і бізнес на росії? уряд на війну, депутатів. всіх їхніх друзів і родичів!!!!! - і війни не стане за 10 секунд. Виродки собачі. Слів немає.
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30.07.2023 06:33 Ответить
У них ще досі працює посольство України на росії!!!!! Та що з цим урядом не так??? Геть на війну. Всі пішли на фронт, падаль собача!
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30.07.2023 06:37 Ответить
Ніколи не чув,щоби в часи 2 світової війни у Німеччині було московсько-совєцке посольство.
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30.07.2023 07:59 Ответить
Люди,Вы сами поняли,недострана террорист развязавшая 3 мировую войну..Имеет посольство в Ukraine ..Нонсенс....
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30.07.2023 08:00 Ответить
Замість того, щоб підтримати акцію, більшість почали ганьбити наших громадян, які нагадали всьому світу про величезну трагедію, що відбулася на очах всього світу. Пусте посольство, не пусте, камери все зафіксували і світ бачить про цю акцію. Ще доцільніше було провести акцію біля ОП, бо там сидить той, що здав їх в полон,здав більше 3-х тисяч найкращих, коли на своємсу відосіку сказав, що організував контрольовану евакуацію, коли сам створив якраз цю ситуацію, розмінувавши Чонгар і всі мінні поля біля Маріуполя допоміг рашистам це зробити. Ще непогано такі акції проводити біля російського логово - російських церков в Україні, де спокійно собі живуть і жирують московські санітінстіи під охороною цього ж ОП, бо часу і приводів було вже тисячу, щоб цю секту заборонити одним законом, де монобільшість у нього. Але як тоді нарід, мільйони ніріду, що ходить до цієї секти буде голосувати? Ось вся то і проблема в ОП. А командири "Азову"? Все стане на свої місця після закінчення війни, і їх буде соромно і тій "Пташці", що лізли в обійми і вихваляли Боневтіка, того Боневтіка, що першим створив цю ситувцію.
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30.07.2023 08:36 Ответить
А наіщо нам посольство Московії ? Заради кварталу95 ?
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30.07.2023 08:41 Ответить
В чому сенс акції? Вони до бездушних кацапів звертаються?
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30.07.2023 18:19 Ответить
 
 