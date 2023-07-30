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Днепропетровщина (2875) обстрел (20073) Никополь (433)

Ночью россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии, Криворожский район подвергся атаке шахедов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики ночью 4 раза обстреляли из артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина. Ночью агрессор обстрелял ее четыре раза. Обстелял Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

А на Криворожский район противник направил два шахеда. Их сбили защитники неба из ПВК "Юг", говорится в сообщении.

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Отмечается, что обломки беспилотника упали на территорию частной агрофирмы. Спасатели оперативно потушили пожар. Повреждено складское помещение.

Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.

Ночью россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии, Криворожский район подвергся атаке шахедов 01
Ночью россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии, Криворожский район подвергся атаке шахедов 02
Ночью россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии, Криворожский район подвергся атаке шахедов 03
Ночью россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии, Криворожский район подвергся атаке шахедов 04

Автор: Анастасія Потіха
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