Ночью россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии, Криворожский район подвергся атаке шахедов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики ночью 4 раза обстреляли из артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Снова под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина. Ночью агрессор обстрелял ее четыре раза. Обстелял Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.
А на Криворожский район противник направил два шахеда. Их сбили защитники неба из ПВК "Юг", говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки беспилотника упали на территорию частной агрофирмы. Спасатели оперативно потушили пожар. Повреждено складское помещение.
Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.
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