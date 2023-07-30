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За что сражается Легион "Свобода России"? Премьера документального фильма "Крах диктатуры слова". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

27 июля состоялась премьера документального фильма о Легионе "Свобода России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал online.ua.

Команда online.ua представила документальный фильм "Легион "Свобода России". Крах диктатуры слова". В ленте можно найти ответы на вопрос, за что воюет "Легион Свобода" и какой стране присягнул? Когда придет конец тирании Путина? Верят ли украинцы в "хороших россиян" и стоит ли гражданам России бояться прихода ЛСР?

Как отмечают авторы проекта, они проехали более 2000 км, чтобы пообщаться с легионерами на разных позициях на передовой, посмотреть, чем они живут, узнать их ближайшие планы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легион "Свобода России" планирует еще один рейд на территорию России, - Цезарь

За что сражается Легион Свобода России? Премьера документального фильма Крах диктатуры слова 01

За что сражается Легион Свобода России? Премьера документального фильма Крах диктатуры слова 02

За что сражается Легион Свобода России? Премьера документального фильма Крах диктатуры слова 03

Также читайте: Легион "Свобода России" обратился к жителям оккупированного Крыма: Обязаны вернуть Украине то, что ей по праву принадлежит

За что сражается Легион Свобода России? Премьера документального фильма Крах диктатуры слова 04

За что сражается Легион Свобода России? Премьера документального фильма Крах диктатуры слова 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Аж коробить від такої нездорової фантазії... яка ще "свобода раССеї "??? "пистець раССеї " - так правильніше і справедливо..
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30.07.2023 10:33
+7
Ліплять ''харошіх руZZкіх''
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30.07.2023 10:39
+7
100%, падло буду! Ми вже збиралися вдруге колонізувати Африку і усіх негрів зробити рабами! Але тут на їхній захист стали кацапські антирасисти!
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30.07.2023 12:48
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Аж коробить від такої нездорової фантазії... яка ще "свобода раССеї "??? "пистець раССеї " - так правильніше і справедливо..
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30.07.2023 10:33 Ответить
ruskaia propoganda v Ukraine rulit , ia v shoci ....hatia net , pri zevladi taki norm
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30.07.2023 10:34 Ответить
Ліплять ''харошіх руZZкіх''
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30.07.2023 10:39 Ответить
Еще одна "цель" СВО...

Мария Захарова: наши ребята на СВО отдают жизни за то, чтобы африканцы и остальные люди были свободными, они [российские военные] своими жизнями отстаивают право африканского континента и всех людей на нашей планете быть свободными.
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30.07.2023 10:40 Ответить
100%, падло буду! Ми вже збиралися вдруге колонізувати Африку і усіх негрів зробити рабами! Але тут на їхній захист стали кацапські антирасисти!
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30.07.2023 12:48 Ответить
А давайте когось з цих хлопів оберемо в парламент?
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30.07.2023 10:42 Ответить
Куда росию не целуй, везде у неё ЖОПА !!!
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30.07.2023 10:46 Ответить
Не так. Куди не бий попадеш по сраці.
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30.07.2023 11:02 Ответить
Не вірю я цьому легіону. Всеодно зайва хромосома у них стирчить з сраки.
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30.07.2023 11:00 Ответить
Все правильно. Треба створювати альтернативний уряд нової Росії, нові структури альтернативні путінським. Вони роблять свою корисну роботу в справі оборони України.
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30.07.2023 11:10 Ответить
Цирк на дроте - этот "легион свободы"
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30.07.2023 11:31 Ответить
ГДЕ ОНИ ВОЕВАЛИ?
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30.07.2023 11:35 Ответить
Кстати, все эти рейды в белгородскую область уже закончились? Можно узнать, какие цели были?
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30.07.2023 11:46 Ответить
Та зря они воюют. Точка пройдена всех невозвратов там. Общества, морали, права, веры, духа, целей высоких, культуры нет там.
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30.07.2023 12:02 Ответить
Про це абсолютно правильно пише американський письменник з українським корінням Юрій Нестеренко. Жорстка істина як вона є.
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30.07.2023 12:52 Ответить
За кошти США,знімати сюжети в Україні про хароших рускіх,та поширювати цю пропаганду по світу -😍🤩💪👍
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30.07.2023 12:48 Ответить
Юрий Нестеренко

Русская зима

Нет более унылого пейзажа,

Чем снегом занесенная равнина

Придавленная низким серым небом

До горизонта; чахлые кусты,

Торчащие пучками голых прутьев

Из снега, что спускаются по склону

В глубокий, нескончаемый овраг;

Свистящий ветер, гонящий поземку

Меж мертвыми засохшими ********;

Левее - комья смерзшейся земли,

Невыносимо долгими рядами

Чернеющие из-под снега: поле;

За ним - два ряда кособоких изб,

Увязшие в снегу почти по крыши,

Жилые, нет ли - кто их разберет;

Правее, по ту сторону оврага -

Убогая осиновая роща,

Переплетенье тонких серых веток,

Дрожащих и шуршащих на ветру,

Но не способных ни согреть, ни спрятать;

И вдалеке, на самом горизонте,

Оплывшей погребальною свечою

Торчащая над рощей колокольня

Спасокакого-то монастыря...

Оставим на минуту в стороне

Политику, ворье, вранье, дороги,

Опричников, чиновников, попов,

Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,

Нужду, вражду, рекрутчину, войну,

"Там наших нет", "мы вас не посылали",

"Вы там держитесь", яхты и дворцы,

Оброк, заём, дефолты, заморозки,

Бульдозеры, давящие еду,

Часы-"брегеты", нищих инвалидов,

Сортиры во дворе et cetera -

Но просто каждодневно видеть ЭТО

(Сиречь пейзаж, что был описан выше)

И не повеситься?!

Не понимаю, нет.

2016
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30.07.2023 12:56 Ответить
РДК как-то тихонько задвинули потому что Западу не нравится их наци-идеология.
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30.07.2023 13:46 Ответить
Я їм співчуваю, вони такі наївні
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30.07.2023 15:14 Ответить
Дай Бог їм наснаги та удачі !
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30.07.2023 15:27 Ответить
 
 