За что сражается Легион "Свобода России"? Премьера документального фильма "Крах диктатуры слова". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 июля состоялась премьера документального фильма о Легионе "Свобода России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал online.ua.

Команда online.ua представила документальный фильм "Легион "Свобода России". Крах диктатуры слова". В ленте можно найти ответы на вопрос, за что воюет "Легион Свобода" и какой стране присягнул? Когда придет конец тирании Путина? Верят ли украинцы в "хороших россиян" и стоит ли гражданам России бояться прихода ЛСР?

Как отмечают авторы проекта, они проехали более 2000 км, чтобы пообщаться с легионерами на разных позициях на передовой, посмотреть, чем они живут, узнать их ближайшие планы.

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