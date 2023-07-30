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обстрел (20073) Донецкая область (7113) Авдеевка (2190)

За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В течение суток российские захватчики массово обстреляли Авдеевку, сбросили авиабомбу на Нью-Йорк и обстреляли несколько громад Донбасса.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

На Волновахском направлении повреждены 3 дома в Новоукраинке, под огнем Пречистовка и Угледар.

На Донецком направлении в течение ночи проходили обстрелы Красногоровки Марьинской громады. К утру произошел массированный артобстрел Авдеевки — объемы разрушений устанавливаем.

На Горловском направлении повреждены 3 дома в Торецке. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500 без пострадавших. В Предтечином Константиновской громады повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде поврежден дом и хозяйственное сооружение.

На Лисичанском направлении в сутки зафиксировано 5 обстрелов Лиманской общины.

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За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области 01

За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области 02
За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области 03
За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области 04
За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области 05

Автор: Анастасія Потіха
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