За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В течение суток российские захватчики массово обстреляли Авдеевку, сбросили авиабомбу на Нью-Йорк и обстреляли несколько громад Донбасса.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
На Волновахском направлении повреждены 3 дома в Новоукраинке, под огнем Пречистовка и Угледар.
На Донецком направлении в течение ночи проходили обстрелы Красногоровки Марьинской громады. К утру произошел массированный артобстрел Авдеевки — объемы разрушений устанавливаем.
На Горловском направлении повреждены 3 дома в Торецке. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500 без пострадавших. В Предтечином Константиновской громады повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде поврежден дом и хозяйственное сооружение.
На Лисичанском направлении в сутки зафиксировано 5 обстрелов Лиманской общины.
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