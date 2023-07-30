Утром оккупанты ударили дронами по Тимофеевке на Харьковщине, повреждены частные дома. ФОТО

Утром 30 июля оккупанты ударили дронами по Тимофеевке на Харьковщине.

Об этом сообщает Харковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром четыре дрона-камикадзе ударили по селу Тимофеевка Богодуховского района. В результате были повреждены несколько частных домов. По предварительным данным, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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