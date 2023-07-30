Утром оккупанты ударили дронами по Тимофеевке на Харьковщине, повреждены частные дома. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 30 июля оккупанты ударили дронами по Тимофеевке на Харьковщине.
Об этом сообщает Харковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром четыре дрона-камикадзе ударили по селу Тимофеевка Богодуховского района. В результате были повреждены несколько частных домов. По предварительным данным, без пострадавших", - говорится в сообщении.
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