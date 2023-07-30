В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Вчера, 29 июня, около 23:50 в Вознесенске Николаевской области, по улице Киевской, в районе автозаправочной станции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-210990 и Suzuki Vitara.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
В результате столкновения транспортных средств 20-летний водитель ВАЗ-210990 и двое его пассажиров в возрасте 19 и 23 года погибли, еще двое пассажиров 22 и 26 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Получил травмы и 57-летний водитель Suzuki Vitara.
Как отмечается, все травмированные были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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Треба показувати фото аварій з припиненням швидкості у автошколах, можливо на когось вплине.
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яка обстрілюється ракетами та дронами
в 23,50
ще раз, в 23,50 загинути в дтп, це як мінімум наруга над самим собою
а головне, вік загиблих та постраждалих
19----26
нагулялись, млять???
мусорів серед них не було, випадково???