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Новости Фото Происшествия
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ДТП (7441) Николаевская область (1868)

В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вчера, 29 июня, около 23:50 в Вознесенске Николаевской области, по улице Киевской, в районе автозаправочной станции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-210990 и Suzuki Vitara.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате столкновения транспортных средств 20-летний водитель ВАЗ-210990 и двое его пассажиров в возрасте 19 и 23 года погибли, еще двое пассажиров 22 и 26 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Получил травмы и 57-летний водитель Suzuki Vitara.

Как отмечается, все травмированные были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали 01
В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали 02
В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали 03
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Топ комментарии
+8
Это же как перла эта 99, что ее сложило в хлам? И это в населенном пункте и ночью. Покатались ребятки.
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30.07.2023 13:26
+8
бухие сопливые недоумки решили погонять по ночному сити , обычная история , естественный отбор , а могли бы принести пользу обществу на фронте , а так ушли в мир иной как бесполезные овощи .
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30.07.2023 13:46
+7
Знову відсутність розуміння швидкості. Знову трагедія.
Треба показувати фото аварій з припиненням швидкості у автошколах, можливо на когось вплине.
Не поспішай - тебе чекають вдома!
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30.07.2023 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Надо "жигулики" запретить .
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30.07.2023 13:14 Ответить
Подушки нема.
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30.07.2023 13:19 Ответить
Знову відсутність розуміння швидкості. Знову трагедія.
Треба показувати фото аварій з припиненням швидкості у автошколах, можливо на когось вплине.
Не поспішай - тебе чекають вдома!
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30.07.2023 13:22 Ответить
# привищенням швидкості
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30.07.2023 13:23 Ответить
мовні борошна? припинення... привищення... Ще варіанти?
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30.07.2023 13:32 Ответить
Оверлодження
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30.07.2023 13:50 Ответить
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30.07.2023 17:58 Ответить
Это же как перла эта 99, что ее сложило в хлам? И это в населенном пункте и ночью. Покатались ребятки.
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30.07.2023 13:26 Ответить
23.50 комендантська година ! машин практично немає на дорозі .
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30.07.2023 13:28 Ответить
Бо якби в Україні була автодорога або автобан з металічним відгороженням смуг зустрічного руху,то лобових зіткнень було в рази менше.Але ж щось там латають та заливають,але на це грошей нема(
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30.07.2023 13:36 Ответить
Автобан автобаном, але якщо в голові смальцю немає то ніякий автобан його не замінить.
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30.07.2023 14:31 Ответить
Не флуди! Автобана тобі не вистачає в населеному пункті де регламентована швидкість 50км
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30.07.2023 17:40 Ответить
Я не т до конкретної ситуації написав,бо лобовух море.А якщо це коло заправки,то в місті при швидкості 50 такого б не було.
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30.07.2023 18:30 Ответить
бухие сопливые недоумки решили погонять по ночному сити , обычная история , естественный отбор , а могли бы принести пользу обществу на фронте , а так ушли в мир иной как бесполезные овощи .
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30.07.2023 13:46 Ответить
Не вже мало війни ? рашисти вбивають українців,а тут самі гинуть із за дурості.
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30.07.2023 14:38 Ответить
Опосередковано і тут вина касапів з їхніми ТАЗами (гробами на колесах)
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30.07.2023 15:18 Ответить
на Миколаєвщині, де йдуть важкі бої
яка обстрілюється ракетами та дронами
в 23,50
ще раз, в 23,50 загинути в дтп, це як мінімум наруга над самим собою
а головне, вік загиблих та постраждалих
19----26
нагулялись, млять???
мусорів серед них не було, випадково???
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30.07.2023 15:47 Ответить
Езда на восьмом Семействе таза на скорости более 80км/ч - это однозначно поездка на кладбище. С 60 до 80 - в больницу.
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30.07.2023 20:09 Ответить
 
 