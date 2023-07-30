В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали. ФОТОрепортаж

Вчера, 29 июня, около 23:50 в Вознесенске Николаевской области, по улице Киевской, в районе автозаправочной станции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-210990 и Suzuki Vitara.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате столкновения транспортных средств 20-летний водитель ВАЗ-210990 и двое его пассажиров в возрасте 19 и 23 года погибли, еще двое пассажиров 22 и 26 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Получил травмы и 57-летний водитель Suzuki Vitara.

Как отмечается, все травмированные были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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