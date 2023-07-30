С монумента "Родина-мать" начали демонтировать советский герб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Советский герб из монумента "Родина-мать" уже начали демонтировать.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
"На монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Батьківщини".
Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его трезубцем. В июле 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Проектными решениями предусмотрена замена установленного на щите советского герба на трезубец.
Замену советского герба на монументе "Родина-мать" планируется осуществить до 24 августа 2023 года.
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Пожалуйста, подождите...
Я знаю достеменно що це одоробло буде знесене після нашої перемоги.
Так що "напрасни ваши труди"
А для волаючих тут все "зламати і знищити" ( шмаркатих пиз.юків ) - з розгону їб.ніться головою до Монументу (може "зруйнуєте"...). Або удавіться від люті - адже вас теж, судячи з усього зробили ще при СРСР - ненависному комуно-більшовицькому кацапсько-окупаційному режимі. Ви теж не маєте права на існування! Вішайтесь.
Щоб потомки пам'ятали історію
А то ми знову не будем пам'ятать щобуло 50 років назадназад
Хочете ввійти в історію збудуйте щось величніще Цікавіше
А то крім магазинів нічого не збудували
Ми вже проходили /ми до основания старий мир разрушим /
Те розвалили нового недостроїли
Тепер знову історія повторяється
А тепер згадуємо як нас переконували що це неможливо і якщо що то треба розбирати повністю.
Щоб не була така страшна.
В стране война, а они тетке герб меняют.....
Или идиотизм или пилеж. Или два в одном....