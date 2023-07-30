С монумента "Родина-мать" начали демонтировать советский герб. ФОТО

Советский герб из монумента "Родина-мать" уже начали демонтировать.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"На монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Батьківщини".

Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его трезубцем. В июле 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Проектными решениями предусмотрена замена установленного на щите советского герба на трезубец.

Замену советского герба на монументе "Родина-мать" планируется осуществить до 24 августа 2023 года.

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