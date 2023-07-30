РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16741 посетитель онлайн
Новости Фото Происшествия
16 555 131
герб (117) Тризуб (82) декоммунизация (622)

С монумента "Родина-мать" начали демонтировать советский герб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Советский герб из монумента "Родина-мать" уже начали демонтировать.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"На монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Батьківщини".

Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве демонтировали памятник Гагарину

Как сообщалось, в 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его трезубцем. В июле 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Проектными решениями предусмотрена замена установленного на щите советского герба на трезубец.

Замену советского герба на монументе "Родина-мать" планируется осуществить до 24 августа 2023 года.

Читайте также: Трезубец для "Батькивщины-матери" будет из европейского металла - украинский не отвечает требованиям, - Минкульт

С монумента Родина-мать начали демонтировать советский герб 01

С монумента Родина-мать начали демонтировать советский герб 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
30.07.2023 16:24
+25
Це потрібно було зробити ще у перші дні незалежності України.
показать весь комментарий
30.07.2023 16:23
+21
Просто цена чрезвычайно завышена за счёт ЗЕлёного отката. Вот вы сами т решите, зрада или нет. Во время войны.
показать весь комментарий
30.07.2023 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як би було б чудово, замість щита, хоча б тиждень, який-небудь ***** повисів би! В той час, коли головний у Гаазі...
показать весь комментарий
30.07.2023 16:59 Ответить
Зеленські примазуються до того що не створили. Пропагандистський жест монтаж українського герба на радянську скульптуру. Тільки не потрібно тут згадувати Статую Свободи в США. Ця імперська Родіна мать до України не має жодного відношення.
показать весь комментарий
30.07.2023 17:07 Ответить
А какой вариант ты бы предложил, пропагандон?
показать весь комментарий
30.07.2023 17:18 Ответить
Все?...дайте визначення терміну "все".
показать весь комментарий
30.07.2023 17:17 Ответить
было бы символично из этого металла говногерба переплавить в тризуб
показать весь комментарий
30.07.2023 17:11 Ответить
ЇЇ всю на Тризуб краще переплавити.
показать весь комментарий
30.07.2023 17:18 Ответить
У нас тоже, когда демонтировали танк с постаментом "освободителям" совки хай поднимали, что "зачем, 50 лет стоял - пусть ещё постоит", что "дорого, пусть бы за эти деньги что-нибудь построили", и т.д. а эстонцы, конечно, были 100% за снос памятника, символ оккупации, сколько бы это ни стоило. Так что таких совков везде хватает, и здесь и там..
показать весь комментарий
30.07.2023 17:16 Ответить
Весь світ засмічено русскімі виродками...
показать весь комментарий
30.07.2023 17:19 Ответить
В нас все на пів міри.
Я знаю достеменно що це одоробло буде знесене після нашої перемоги.
Так що "напрасни ваши труди"
показать весь комментарий
30.07.2023 17:19 Ответить
Монумент спланували, погодили і збудували Українці - Володимир Щербицький (Перший Секретар ЦК КПУ) і Леонід Брєжнєв (Генеральний секретар ЦК КПРС). Монумент , доречі, більший за всесвітньо відому Статую Свободи у Нью-Йорку .Досі дискутують: мабуть по зову серця чи крові творців -Українців цей Величний Монумент нашої Батьківщини - Мами- України - повернутий обличчям і зброєю (щитом і мечем) на Схід - проти нашого споконвічного ворога - московії. Ніхто і нічого тут руйнувати і "демонтовувати" не буде: прикраситься щит ТРИЗУБОМ символом наших Великих Князів - засновників Русі. Назло москалям, котрі не мають жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі, хай виють до хрипоти і поламають собі зуби від злості.
А для волаючих тут все "зламати і знищити" ( шмаркатих пиз.юків ) - з розгону їб.ніться головою до Монументу (може "зруйнуєте"...). Або удавіться від люті - адже вас теж, судячи з усього зробили ще при СРСР - ненависному комуно-більшовицькому кацапсько-окупаційному режимі. Ви теж не маєте права на існування! Вішайтесь.
показать весь комментарий
30.07.2023 17:27 Ответить
Приємно прочитати адекватний виважений коментар серед вже нанесеного багатошарового сміття коментарів всяких тут
показать весь комментарий
31.07.2023 04:02 Ответить
Було би краще з ОПи кротів кацапських прибрати! І дешевше, і користі для України було би більше. А так аби де гроші потринькати щоб на ЗСУ менше залишилося!
показать весь комментарий
30.07.2023 17:28 Ответить
Интересно в РФ. Родину- мать , в Волгограде , построили на могиле Мамая( Мамаевом кургане), против которого воевал Дмитрий Донской , как-бы против татар. А Поклонная гора в Москве , это гора , где московитская знать встречала татар , которые приезжали за данью. Кланялись , таньгу давали , коня вели за уздечку в Москву. Теперь там мемориал русской славы. Они хоть соображают где мемориалы сооружать ? На месте позора ?
показать весь комментарий
30.07.2023 17:29 Ответить
А не можна було цю совкову тітку зовсім прибрати?
показать весь комментарий
30.07.2023 17:55 Ответить
Ну ця совкова тітка,дань Памяті загиблим у другий світовій війні,а осі двадцять девять лімонів на заміну одного герба на другий,це вже занадто,коли ви вже зелені підари вдавитесь,чи чекаете коли вас удавлять.
показать весь комментарий
30.07.2023 18:17 Ответить
",дань Памяті загиблим у другий світовій війні" - всім загиблим?
показать весь комментарий
30.07.2023 18:38 Ответить
Просто потрібно залишить як збудували
Щоб потомки пам'ятали історію
А то ми знову не будем пам'ятать щобуло 50 років назадназад

Хочете ввійти в історію збудуйте щось величніще Цікавіше
А то крім магазинів нічого не збудували
Ми вже проходили /ми до основания старий мир разрушим /
Те розвалили нового недостроїли
Тепер знову історія повторяється
показать весь комментарий
30.07.2023 18:36 Ответить
Русскій?
показать весь комментарий
30.07.2023 18:39 Ответить
По-моєму, ця Баба вже давно нічого не символізує! Німці, перемогу над якими ми смакуємо, дають нам зброю для захисту від рашистів. Підірвати цього монстра направленим вибухом, та й по всьому...
показать весь комментарий
30.07.2023 18:50 Ответить
Дурного робота.Це чучєло треба демонтувати разом з совковим гербом і пустити на виготовлення воєнної техніки.
показать весь комментарий
30.07.2023 19:19 Ответить
Одобряю давно пора. Пусть служит теперь Украине.
показать весь комментарий
30.07.2023 19:28 Ответить
Шо, БЕЗПЛАТНО? Зепадлюкам це не підходить
показать весь комментарий
30.07.2023 19:36 Ответить
$ 7.5 M - за такі гроші можна виготовити все нове.
показать весь комментарий
30.07.2023 21:47 Ответить
Кайф.

А тепер згадуємо як нас переконували що це неможливо і якщо що то треба розбирати повністю.
показать весь комментарий
30.07.2023 20:43 Ответить
А зробити їй невеличку пластику не можна ?
Щоб не була така страшна.
показать весь комментарий
30.07.2023 21:44 Ответить
если оно стоит и не падает без, можно было оторвать и краской намалевать. а на остальные 28 лямов минус пара тысяч (или даже плюс, если металл продать) чего-то полезного на армию купить\сделать\накормить.
показать весь комментарий
30.07.2023 23:09 Ответить
У Зельоних більше нема проблем куди гроші дівати. Фронт забезпечений, склади завалені всім від харчів, екіпіровки до зброї та ***********. Житлом всім надано, виплати 100%, і т.д. Залишився тільки піар.
показать весь комментарий
30.07.2023 23:11 Ответить
ЗЕленым делать нечего.
В стране война, а они тетке герб меняют.....

Или идиотизм или пилеж. Или два в одном....
показать весь комментарий
31.07.2023 09:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 