30 июля россияне обстреляли Константиновскую громаду - погиб человек, двое получили ранения, - Офис ГПУ. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Константиновскую громаду – начаты досудебные расследования по фактам убийства одного и ранения двух гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает офис ГПУ.

В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 30 июля 2023 года в 14:15 армия РФ обстреляла г. Константиновку. По предварительным данным, оккупанты использовали артиллерию. От взрывов получили осколочные ранения соседи – 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. В момент обстрела пострадавшие находились дома. Парамедики оказали им помощь прямо на месте.

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В 05:30 российские войска нанесли, вероятно, ракетный удар по с. Предтечино Константиновской МТГ. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм погиб на месте. Снарядами повреждено по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России".

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