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Водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Нацполиция обнародовала информацию о том, что водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 30 июля, во время мониторинга сети Интернет, правоохранители обнаружили видео, где водитель внедорожника намеренно "подрезал" и заблокировал движение спецтранспорта. Медики транспортировали в больницу ребенка, так что каждая минута была на счету.

Как выяснилось, водителю не понравилось, что карета СМП спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время остановил спецтранспорт. В эти минуты в салоне СМП как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Лишь после уговора медиков, нарушитель разблокировал проезд кареты СМП. Полицейские Подольского управления полиции зарегистрировали событие и предоставили ориентировку по автомобилю всем нарядам полиции. При помощи аналитиков столичного главка правоохранители установили маршрут движения автомобиля.

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Около 16:00 патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, задержавшая мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения.

Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до пяти лет заключения".

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Водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан, - Нацполиция 01
Водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан, - Нацполиция 02
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Топ комментарии
+93
Мурло ублюдочне.
Така автівка хлопцям на передку була б дуже доречна.
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30.07.2023 20:06
+91
Худоба
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30.07.2023 20:03
+85
А чого це падло не на фронті, а розсікає по місту, ще й капостить?
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30.07.2023 20:05
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На своих стоит? А должен ползать с поломанными!
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30.07.2023 20:49 Ответить
пельмєнь якийсь, носа припудрив і всі пацани знайомі компанія блотна... шкода що він дещо специіфчним людям не попався котрі б запитали це шо за поведінку таку він собі дозволяє
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30.07.2023 20:51 Ответить
Чого ТЦК по селах напівінвалідів ловлять, а такі хряки на джипах розсікають і швидкі підрізають? Бурдюка в окопи,а машину на фронт нах у й!!!
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30.07.2023 20:51 Ответить
Ймовірно, тому, що у цього доброго невихованого чоловіка є кошти на адвоката ... ну і відсутня хоч якась моральність та етичні принципи.
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30.07.2023 21:02 Ответить
хто такий "напівінвалід"?
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30.07.2023 21:47 Ответить
краще пузо заблюрити а їбал.о відкрити, країна повинна знати своїх "героїв"
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30.07.2023 20:52 Ответить
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30.07.2023 20:59 Ответить
89 року, пздц кабан!

Я 90-го і вдвічі менший!

P.S. таких іродів треба в спец загони і на 0 копати окопи.

Пишу з Донецької області (:
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30.07.2023 20:57 Ответить
не кабан а свиня
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30.07.2023 21:00 Ответить
Та хіба це кабан? Він дуже бажає бути схожим на Юзіка і Сівохо. Такі вони коліровані "слуги".
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30.07.2023 21:34 Ответить
89 рік народження мені 63 а живіт менший і форма краще . ну колі ці куски сала перестануть ви... сь. я б відпи здив .
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30.07.2023 20:57 Ответить
Як кому, кому пузо перешкоджає а кому помагає - ось мені пузо помагає щоб мене вітер сильний не здув ( без пуза важив би кіло 40 а так 50 з хвостиком є а може немає хз давно не важився ).
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31.07.2023 00:08 Ответить
Таки правда , нажаль, єдине справжнє покарання могло бути онли при затриманні "порушника". Момент прогавлений очевидно, штріх наразі уникнув відповідальності.
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30.07.2023 20:58 Ответить
є відео зі швидкої
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30.07.2023 22:47 Ответить
Слухайте, чому заблюрюєте їм обличчя та не пишите прізвище та ім'я, хто та звідки , та яку посаду займає, може досить ліберальнічати!!
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30.07.2023 20:59 Ответить
Посаду добре було б озвучити,замість "йому загрожує". Тоді і мали б реальну картину,загрожує чи ні.
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30.07.2023 22:32 Ответить
Потому что из слуг урода...жидовского...
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30.07.2023 22:44 Ответить
Сергей, я з тобою не згоден. Ми ж живемо в демократичній країні. Тому, навіть, якщо хтось є «слугою», наприклад, якогось вальцмана, це не дає права ображати цю людину, як ви кажете «слугою урода жидовского».
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30.07.2023 23:22 Ответить
Щось вiд тебе дуже смердить свiнособакою роССiйською, падлото
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30.07.2023 23:26 Ответить
закон є олечка, не тупим, а питаємо гугл.
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30.07.2023 23:03 Ответить
***** пузатий. Воно вже не виліковне бо 34 ..... потрібен Закон про конфіскацію авто.
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30.07.2023 21:00 Ответить
На передок покидька!
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30.07.2023 21:03 Ответить
одорвіть йому яйця і відпустіть
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30.07.2023 21:10 Ответить
Что так жёстко,может пацан в военкомат спешил,на фронт..
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30.07.2023 22:46 Ответить
Ага, швидку зупнив, каже давайте хворого - швидше довезу.
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31.07.2023 13:38 Ответить
Викинути бидло в кювет, а кадилак на фронт, а ще краще разом з бидлом в багажнику,
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30.07.2023 21:15 Ответить
А ще дайте добряче по харі , сроку малувато.
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30.07.2023 21:15 Ответить
Авто віддати військовим. А це чудо на перездачу, бо права точно куплені.
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30.07.2023 21:17 Ответить
Ничего не меняется ! Все как и Было !
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30.07.2023 21:26 Ответить
Да ничо не меняется возле военкоматов никого нет-отлов продолжается...
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30.07.2023 22:49 Ответить
Думаю, що бійці на передовій були б дуже раді, якби їм передали такий потужний автомобіль як Cadillac Escalade (у нього навіть нічне бачення має бути). Диски викинути - бо це не для фронтових доріг і для евакуації легко поранених цілком згодиться. А жирдяй нехай пішки походить - корисно для здоров'я і безпечніше для оточуючих, адже таким дегенератам на дорогах не місце.
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30.07.2023 21:26 Ответить
а жирдяя на нари, щоб іншим не хотілось повторювати, і взагалі правила ПДР порушувавти
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30.07.2023 22:32 Ответить
Нащо блюрити його *****?. Воно вже в фейсбуці і в тукток
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30.07.2023 21:28 Ответить
можна лінк?
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30.07.2023 21:39 Ответить
Авто на фронт, підараса копати окопи!
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30.07.2023 21:29 Ответить
Рішала звичайний. Тільки калібр малуватий. Воно ніколи не буде окопи копати чи воювати за Україну
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30.07.2023 21:30 Ответить
Але для нього це шанс схуднути і зберегти здоров'я.
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30.07.2023 21:50 Ответить
А потім замотається в плєдик. І буде розказувати що він інвалід другої групи
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30.07.2023 21:32 Ответить
Розумовий інвалід явно
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30.07.2023 21:57 Ответить
Падло, впевненно стоїть.
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30.07.2023 21:35 Ответить
Нельзя. Документ у него. УБД. На колчаковских фронтах ранен.
https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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30.07.2023 21:39 Ответить
УБД- ужасный боевой дебил.
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30.07.2023 22:42 Ответить
Заспокійся москалику, і тебе вилікують. Задрав ти уже своєю писаниною.
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31.07.2023 21:08 Ответить
Кияни, якщо ви не відловите цього хряка, та не пустите його на "Royal Canin" , то завтра він знову буде перекривати дорогу швидкій, в якій можуть бути ваші рідні чи близькі. Може досить сидіти та чекати, поки хтось це зробить за вас?
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30.07.2023 21:43 Ответить
Невже вам не шкода бідних тваринок, що пропонуєте нагодувати їх таким лайном? Як вже пускати оце на корм - нехай хробаки ним займаються.
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30.07.2023 22:33 Ответить
Судячи з авто, педіку нічого не буде.
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30.07.2023 21:45 Ответить
Да у нас с этим маразмом в стране и на таврии ничего не будет...
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30.07.2023 22:40 Ответить
Якщо ти дійсно зі Сполучених Штатів, то напевно знаєш що це авто використовують наші дідусі та бабусі. ф в Україні це чомусь показник "крутізни панаєхавших з бамбасу"
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30.07.2023 22:58 Ответить
Не кажи так. Cadillac завжди був і є престижним в Америці. Це підкреслює твій соціальний статус. Мерс - то є Мерс, але Кадік це ім'я по усьому світі, особливо серед нарко-дилерів. Це дійсно крута тачка. Вона "плив"е по дорозі.
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31.07.2023 15:49 Ответить
Так , кому й кобила за наречену.
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01.08.2023 02:53 Ответить
Кобила, як кобила, але льошка тобі в саму пару.
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01.08.2023 22:18 Ответить
Надіюсь авто вже перекрасили в колір хакі для фронту. А придурка копати окопи . На більше він непридатний.
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30.07.2023 21:46 Ответить
Шановний, не журись. Авто не перефарбують і окопи копати він не буде.
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30.07.2023 21:54 Ответить
Тогда будет закапывать,как в том анекдоте:
А что Вы умеете делать?

Могу копать

А ещё?
Могу не копать.
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30.07.2023 22:39 Ответить
Транспорт на ЗСУ а підера **********. **** кончена
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30.07.2023 21:47 Ответить
Емоції випустив, забикував.. поїхав на нари до Евгена Борисова
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30.07.2023 21:49 Ответить
Авто на фронт, імбецила на розмінування. Має бути законний механізм в умовах воєнного часу.
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30.07.2023 22:00 Ответить
KA 8489 EC.
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30.07.2023 22:00 Ответить
2008 рік? Ніщєброд, який строїть з себе мажора...
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30.07.2023 22:08 Ответить
причому каділак, скоріше за все - дешевий "біток" заокеанський...
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30.07.2023 23:43 Ответить
Ща пробьём...
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30.07.2023 22:36 Ответить
Это бычье нужно отстреливать, как бешенных собак.
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30.07.2023 22:01 Ответить
Я дам Вам парабеллум(С)
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30.07.2023 22:35 Ответить
Бик звичайний
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30.07.2023 22:01 Ответить
Цього підараса треба було **********...
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30.07.2023 22:02 Ответить
а продовження яке? ця гидота відкупиться ні покарання. де кома буде?
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30.07.2023 22:02 Ответить
Таких тільки на концерт до Кобздона...
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30.07.2023 22:20 Ответить
Типичное мурло.
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30.07.2023 22:30 Ответить
Теж мабудь любий друже слуг народу? Машину в ВСУ, самого хряща на фронт під Бахмут, може там трохи мозок продує і понти повилазять…
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30.07.2023 22:30 Ответить
Очередной бык в трусиках и не на фронте- инвалид?
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30.07.2023 22:34 Ответить
А чому не бачимо лице хероя?
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30.07.2023 22:42 Ответить
Кончене себе царем доріг уявило
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30.07.2023 22:52 Ответить
Як же кумарить кількість закомплексованого бидла на дорогах України. В Європі значно менше такого рагулізму, хоча теж є. На часі якусь виховну пропаганду б проводити, що биком бути вже не модно, вихвалятись речами і зневажати оточуючих - рагулізм.
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30.07.2023 23:11 Ответить
Жирный ********. Сало из него выбить
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30.07.2023 23:12 Ответить
Таким треба просто морду бити! Іншої розмови вони просто не розуміють. Це людина із племені орків...
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30.07.2023 23:30 Ответить
какой-то сынок депутата-прокурора-судьи-министра наверное. хотя может и просто г*нд*н.
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30.07.2023 23:31 Ответить
У синка депутата/міністра був би Ескалейд 2022-2023 року, а не 2008, як у цього...
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31.07.2023 00:10 Ответить
1000% водій - прихильник ZEскота
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30.07.2023 23:34 Ответить
Конфіскація автомобіля з забороною керування ТЗ на 5 років - от яке має бути покарання.
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30.07.2023 23:48 Ответить
Судя по стойке , Ливер гнилой....
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30.07.2023 23:52 Ответить
Його б мали за їзду без номерів раніше зупинити!
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31.07.2023 00:06 Ответить
Ну явно не слесарь и не дворник. Какой-то мусор или что-то типа того😠
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31.07.2023 00:26 Ответить
Бидло треба залишити без прав і без машини..
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31.07.2023 00:27 Ответить
Це певно якийсь наркобарига.Віз кокос вОП.Поспішав Відпустять. ЗЄльониє своїх нє бросают...
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31.07.2023 06:43 Ответить
на передовую урода!

Пусть своим жирным телом танки орков блокирует!
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31.07.2023 07:36 Ответить
А чому нема прізвища, затертий номер машини.

Проте, думаю, що нічого йому не буде; максимум - штраф кілька неоподаткованих мінімумів.

Звертаюся до хакерів - попробуйте виявити й оприлюднити його дані. Країна має знати своїх покидьків.
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31.07.2023 07:57 Ответить
Такого автобидла у нас хоч сракою жуй. В кожному населенному пункті. Чим більша машина, тим паскудніше то бидло. Як правило..
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31.07.2023 08:13 Ответить
Коли людина не сповна розуму - їй співчувають, але лічать довго... в "дурдомі."
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31.07.2023 08:53 Ответить
суку ****** по асфальту протягнути
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31.07.2023 14:32 Ответить
Отправить на 5 лет санитаром в госпиталь.
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31.07.2023 19:06 Ответить
і чого такі бики не на фронті? Автомобіль конфіскувати на користь ЗСУ, бичка на передову на розмінування.
Такого ж року, як і мій син, тільки мій син зараз на передовій, а ця падаль *куражиться* по Києву
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31.07.2023 20:02 Ответить
Бидло вонюче, а коли б везли твою дитину, ти б підрізав? Верещпло б нп весь Київ
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02.08.2023 15:05 Ответить
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