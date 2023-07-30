Водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция обнародовала информацию о том, что водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 30 июля, во время мониторинга сети Интернет, правоохранители обнаружили видео, где водитель внедорожника намеренно "подрезал" и заблокировал движение спецтранспорта. Медики транспортировали в больницу ребенка, так что каждая минута была на счету.

Как выяснилось, водителю не понравилось, что карета СМП спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время остановил спецтранспорт. В эти минуты в салоне СМП как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Лишь после уговора медиков, нарушитель разблокировал проезд кареты СМП. Полицейские Подольского управления полиции зарегистрировали событие и предоставили ориентировку по автомобилю всем нарядам полиции. При помощи аналитиков столичного главка правоохранители установили маршрут движения автомобиля.

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Около 16:00 патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, задержавшая мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения.

Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до пяти лет заключения".

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