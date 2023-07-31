Маршрутка столкнулась с легковушкой в Полтавской области - погибли 2 человека, 10 - травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Полтавской области столкнулась маршрутка с автомобилем Volkswagen Tiguan, в результате ДТП погибли два человека, еще 10 получили телесные повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции в Полтавской области.
Сообщается, что авария произошла около 15.00 на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района.
"По предварительной версии следствия произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
Известно, что телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажир легкового автомобиля и еще 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу.
В полиции добавили, что в момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель.
Пожалуйста, подождите...
І так, водії маршруток більш обережніші ))) особливо коли під час руху рахують гроші та видають решту. В них якраз час - це гроші.
А ще мене плюще, що ухилянт з Польщі, щось тут варнякає.
а фотки мусорскі
завжди зроблені так, щоб не можна було побачити хто винуватий
ну тіпа, слідство встановить
а там суцільна
хто виїзав на зустріч, буде видно
і не чув ось таку муйню
а Ви точно їхали в своїй полосі???
а яка була Ваша швидкість????
а чи не могли Ви, пане водій уникнути зіткнення???
а Ви не розмовляли в цей час по телефону????
а може решту давали????
і пох...й, що ти їхав у своїй полосі
розвести водія на статтю і зірвати бабла, все!!!
у тебе нема бризовика, штраф а у того хто тобі виписує штраф, на авто, нема бризовика, зимня резина та трфснуте лобове
і що???
ти платиш а йому службова перевірка і нікуя,
і це як що ти накатаєш заяву, а ні, то так і їздять далі
ось приблизно так...
Куди вони постійно не встигають?
Люди не поспішайте вас чекають вдома!