Маршрутка столкнулась с легковушкой в Полтавской области - погибли 2 человека, 10 - травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Полтавской области столкнулась маршрутка с автомобилем Volkswagen Tiguan, в результате ДТП погибли два человека, еще 10 получили телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции в Полтавской области.

Сообщается, что авария произошла около 15.00 на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района.

"По предварительной версии следствия произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

Известно, что телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажир легкового автомобиля и еще 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции добавили, что в момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель.

Смотрите: В ДТП в Николаевской области 3 человека погибли, еще 3 пострадали. ФОТОрепортаж





