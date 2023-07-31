Россияне обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина, - Нацполиция. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Снова военные страны-агрессора обстреляли Куцурубскую громаду Очаковщины. Ранение получила 84-летняя женщина, которая пасла скот у своего дома", - написал он.

По его словам, пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Повреждена также сельхозтехника местных жителей, добавил Шайхет.

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