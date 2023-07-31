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Николаевская область (1868) обстрел (20073)

Россияне обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Снова военные страны-агрессора обстреляли Куцурубскую громаду Очаковщины. Ранение получила 84-летняя женщина, которая пасла скот у своего дома", - написал он.

По его словам, пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Повреждена также сельхозтехника местных жителей, добавил Шайхет.

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Россияне обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина, - Нацполиция 01
Россияне обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина, - Нацполиция 02
Россияне обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина, - Нацполиция 03
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Тревога...
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31.07.2023 00:10 Ответить
Блин эти уроды каждый день обстреливают Очаков и другие прибрежные села. **** можно также фигачить по селам брянской и белгородской областях???Или вера не позволяет.
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31.07.2023 09:17 Ответить
 
 