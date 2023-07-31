В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На войне России против Украины погиб актер Евгений Светличный.
Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов.
Он отметил: "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".
Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов в фейсбуке отметил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память"
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Вибачте, Сім'я та Батьки!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
Глибокі співчуття рідним.
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли":
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!