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В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На войне России против Украины погиб актер Евгений Светличный.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов.

Он отметил: "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".

Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов в фейсбуке отметил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память"

Смотрите: Во время штурма погиб украинский воин 3 Отдельной штурмовой бригады Сергей Миронюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный 01
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Топ комментарии
+49
Низький уклін Вам, Захисники України!!!
Вибачте, Сім'я та Батьки!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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31.07.2023 01:23
+33
Світла пам'ять Воїну Світла.

Глибокі співчуття рідним.
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31.07.2023 01:59
+27
Вічна пам'ять та слава Герою ! Щирі співчуття рідним та близьким.
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31.07.2023 03:54
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(((
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31.07.2023 01:21 Ответить
Низький уклін Вам, Захисники України!!!
Вибачте, Сім'я та Батьки!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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31.07.2023 01:23 Ответить
Світла пам'ять Воїну Світла.

Глибокі співчуття рідним.
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31.07.2023 01:59 Ответить
Вічна пам'ять та слава Герою ! Щирі співчуття рідним та близьким.
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31.07.2023 03:54 Ответить
R.I.P. the warrior of the light!
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31.07.2023 05:12 Ответить
R.I.P. Слава героям, смерть рашистам!
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31.07.2023 06:45 Ответить
"Я пам'ятатиму завжди той темний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли":
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31.07.2023 07:19 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Євгена до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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31.07.2023 07:44 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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31.07.2023 10:30 Ответить
Вічна пам'ять і шана Герою! 🇺🇦
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31.07.2023 16:59 Ответить
 
 