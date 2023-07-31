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обстрел (20073) пожар (5558) Харьков (6510)

Последствия ночных обстрелов Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек.

Общая площадь пожара составила около 200 кв.м", – говорится в сообщении.

На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Последствия ночных обстрелов Харькова 01
Последствия ночных обстрелов Харькова 02
Последствия ночных обстрелов Харькова 03
Последствия ночных обстрелов Харькова 04
Последствия ночных обстрелов Харькова 05
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Абы куда...
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31.07.2023 08:01 Ответить
Честь та хвала НАДЗВИЧАЙНИКАМ! Борони вас Боже! 🙏🙏🙏
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31.07.2023 10:40 Ответить
 
 