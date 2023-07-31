Последствия ночных обстрелов Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек.
Общая площадь пожара составила около 200 кв.м", – говорится в сообщении.
На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.
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Сергей Хитушко 950d6b48
показать весь комментарий31.07.2023 08:01 Ответить Мне нравится 0
Таня М
показать весь комментарий31.07.2023 10:40 Ответить Мне нравится 0
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