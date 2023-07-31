Последствия ночных обстрелов Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек.

Общая площадь пожара составила около 200 кв.м", – говорится в сообщении.

На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.









