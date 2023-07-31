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В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В грузинском порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Batumelebi.

"Демонстрация против круизного лайнера началась в Батумской гавани в 12 часов ночи по местному времени, однако полиция не допустила участников демонстрации, среди которых были общественные активисты и члены оппозиционной политической партии. Правоохранители объяснили свои действия "соображениями безопасности", - говорится в сообщении.

По информации Радио Свобода, полиция задержала несколько протестующих.

Напомним, это уже не первый протест в Батуми. 27 июля в грузинский порт прибыл из Сочи круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. Оппозиционные партии Грузии устроили протест, что заставило лайнер покинуть Батуми на два дня раньше графика.

В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих 01
В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих 02
В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих 03
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Топ комментарии
+23
Потрібно припинити кормити ціх кацапів шашликами у ресторанах і кафе - бойкот країні вбивц .
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31.07.2023 09:32
+15
Було і відео як лапті з лайнера кричали слава ***** і показували фак грузинам.
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31.07.2023 09:32
+12
Все прчинається з жополизтва.А згодом Грузія буде як Бєлорусія....
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31.07.2023 09:38
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Потрібно припинити кормити ціх кацапів шашликами у ресторанах і кафе - бойкот країні вбивц .
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31.07.2023 09:32 Ответить
Було і відео як лапті з лайнера кричали слава ***** і показували фак грузинам.
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31.07.2023 09:32 Ответить
Грузи цього заслуговують.
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31.07.2023 10:05 Ответить
Не чергового, а того ж самого.
Мазохісти рузьки свині...
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31.07.2023 09:36 Ответить
Все прчинається з жополизтва.А згодом Грузія буде як Бєлорусія....
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31.07.2023 09:38 Ответить
Свинособакам нравится Грузия. А Грузии нравятся свинособаки с их деньгами.
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31.07.2023 09:56 Ответить
Для грузинської влади гроші не пахнуть. До того ж у грузин є дуже добра альтернатива у вигляді турецьких інвестицій - Батумі, до речі, на них і піднявся. Але все одно сують ніс у рашистське лайно, телепні.
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31.07.2023 09:56 Ответить
Не тількі владі, а пересічним грузам також.
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31.07.2023 10:06 Ответить
Glavnoe , kagda na lavku vstavaite , obuv snimaite .......
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31.07.2023 10:34 Ответить
По-перше, без дозволу грузинської влади цей кораблик у жоден грузинський порт не зайшов би. По-друге, є "коктелі молотова". Ними зупиняли танки радянських військ фіни, та українські тероборонівці кацапські танки. Грузини у 2008 році цього не робили ! Тож робіть хоч зараз !!! Робіть щось крім крику !!!
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31.07.2023 11:25 Ответить
поліцаїв у Грузії набирають із кацапів та уzzькогаварящіх.
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31.07.2023 11:32 Ответить
Bloomberg: Вірменія стала четвертим за величиною експортером напівпровідників для оборонної промисловості у світі, пише Bloomberg. Експорт напівпровідників з Вірменії до Росії збільшився на 187% у 2022 році порівняно з 2021-м.
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31.07.2023 11:42 Ответить
Клоуны эти грузины. Запустили в страну сотни тысяч кацапов. А здесь протестуют против кораблика.
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31.07.2023 12:26 Ответить
Вибрали свою какая разніца, а тепер протестують
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31.07.2023 15:07 Ответить
Chtob poiasnit (ne botam rossiiskim, kotorie seiat vrajdu mejdu nashimi narodami). mechta opiat vo vlasti potomu chto sushestvuet kriminalnaia partia nazdvijenia i ego lider kriminal Saakashvili. Esli b ne oni, mi bi pereizbrali mechtu uje davno. No gruzinski narod ne xochet opiat videt vo vlasti maniakov Saakashvili. vsio, tochka. Narod za zapadnie zennosti i demokratiu.
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31.07.2023 18:49 Ответить
 
 