В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В грузинском порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Batumelebi.
"Демонстрация против круизного лайнера началась в Батумской гавани в 12 часов ночи по местному времени, однако полиция не допустила участников демонстрации, среди которых были общественные активисты и члены оппозиционной политической партии. Правоохранители объяснили свои действия "соображениями безопасности", - говорится в сообщении.
По информации Радио Свобода, полиция задержала несколько протестующих.
Напомним, это уже не первый протест в Батуми. 27 июля в грузинский порт прибыл из Сочи круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. Оппозиционные партии Грузии устроили протест, что заставило лайнер покинуть Батуми на два дня раньше графика.
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