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Рашисты устанавливают заграждения вокруг Крымского моста для защиты от морских дронов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ.

"Крымский мост дополнительно огражден специальными противодиверсионными боновыми заграждениями - на случай новых попыток Киева совершить теракт. По нашей информации, в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности.

Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина. Это как поставленная НАТО техника, так и переработанные под дроны-камикадзе гидроциклы", – пишет издание.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Крымский мост – это цель, которую нужно нейтрализовать.

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Рашисты устанавливают заграждения вокруг Крымского моста для защиты от морских дронов 01
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Топ комментарии
+18
За вашою логікою Чонгар розмінували від великого ума?
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31.07.2023 09:48
+17
Третій --- і остаточний -- удар буде нанесений ракетами.

Чекаємо встановлення goв6оũo6cького мангала над усім т.зв. кримським мостом!
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31.07.2023 09:52
+16
суттєво ускладнить задачу для морських дронів...
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31.07.2023 09:45
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Не спасе. Прохід для суден мусять лишити все одно.
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31.07.2023 09:40 Ответить
суттєво ускладнить задачу для морських дронів...
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31.07.2023 09:45 Ответить
Ракетами знесуть. Це ж не означає, шо абсолютно всі завдання мають морськими дронами виконуватись.
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31.07.2023 09:53 Ответить
точно можна ж ракетами..., якось про ракети забули, дякую що нагадав...)))
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31.07.2023 10:30 Ответить
Знаючи цю націю непросихаючих алкашів, першими самі й налітять.
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31.07.2023 09:49 Ответить
дєбіли
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31.07.2023 09:42 Ответить
За вашою логікою Чонгар розмінували від великого ума?
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31.07.2023 09:48 Ответить
А ти від великого ума розказуєш що Чонгар розмінували? Інтерв'ю подивись бійця який мав підірвати міст.
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31.07.2023 22:59 Ответить
Відосику від єрмаКОЗЕЛі повірив? Що там все від одного бійця залежало? Дійсно, зєбіли - вони як діти, казочкам вірять, аби в телевізорі дід (панас) розказав.
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31.07.2023 23:19 Ответить
Третій --- і остаточний -- удар буде нанесений ракетами.

Чекаємо встановлення goв6оũo6cького мангала над усім т.зв. кримським мостом!
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31.07.2023 09:52 Ответить
завдано https://ukr-mova.in.ua/library/antusurzhuk/zavdavatu-udaru
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31.07.2023 11:23 Ответить
Так теж можно: НАНЕ́СЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. мин. ч. до нанести.
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31.07.2023 11:35 Ответить
Началось строительство самого большого в мире "мангала" над крысячим мостом.
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31.07.2023 12:38 Ответить
Такий підхід вже був у історії, коли загородхували протоки ланцюгами, але ворог переносив суда сушею. Тому кримським партизанам вночі можна перетащити ці дрони кількадесят метрів сушею - не такі вони вже і великі, коли підпливуть чи пошкодити загородження біля берегу перед самою атакою - зробивши шпарину для дронів. Щоб забезпечити судноплавство ворог не закриє всю протоку і саме у цьому проході і буде чекати дрони і не буде готовий до того, що вони пропливуть біля берега
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31.07.2023 09:57 Ответить
та якраз таки вони достатньо великі

https://edition.cnn.com/2023/07/30/europe/ukraine-drones-black-sea-intl/index.html
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31.07.2023 10:12 Ответить
Одразу з на відео видно поряд з дроном людину. Перетягне як кожного дня тягають моторні лодки.
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31.07.2023 10:15 Ответить
Останні версії безпілотника, які бачив CNN, важать до 1000 кілограмів (2200 фунтів), з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів (661 фунтів), радіусом дії 800 кілометрів (500 миль) і максимальною швидкістю 80 км/год (50). миль/год).
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31.07.2023 10:17 Ответить
Радянська лодка важить під 200 кілограмів і її легко таскають по берегу. Піднатужаться кілька людей, перетащать і тону. Партизани добре фізично підготовлені)
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31.07.2023 10:27 Ответить
може сам долучишся, умнік?
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31.07.2023 10:47 Ответить
Нехай витрачають гроші на встановлення загороджень, на ремонти мосту, на охорону. Ці ресурси вже не підуть на війну.
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31.07.2023 09:58 Ответить
Кацапи якось готуються,щось роблять.
А що робили ми перед вторгненням.
Для мене зрозуміло хто не лох,а хто лох
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31.07.2023 10:03 Ответить
Ну це тепер , після півтора року війни , вони почали там щось робити ,, а до цього теж - смажили шашлики .
Їхній міст , як бачимо - виявився беззахисним ,, попри те що кацапня трубила на весь світ що він охороняється так , що мовляв - до нього муха не пролетить .
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31.07.2023 10:12 Ответить
На всяку дію є протидія , закони фізики не обдуриш .
Тут теж , умільці щось вигадають , немає сумнівів . Наприклад - один дрон підривом робить прохід в цьому " паркані " , інший зразу за ним через прохід слідує далі до мосту ,, або ж ще щось .
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31.07.2023 10:05 Ответить
ага
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31.07.2023 10:16 Ответить
да да. Как раз так как с минными полями на юге. Придумаем что-то. Своими телами и конечностями разминируем - и вперед.
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01.08.2023 00:42 Ответить
Поможет это или нет, не известно. Но по крайней мере учатся на своих ошибках. А у нас за то есть "зе-марафон", где все хорошо и прекрасно и война вот-вот закончится...
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31.07.2023 10:31 Ответить
В рашистів - одна ізвіліна на всіх...
В Одесі вже готують ПІДводні дрони...
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31.07.2023 10:31 Ответить
Читаю коментарі і сотий раз переконуюсь чому ми такий "мудрий" нарід і вибрали владу "по телевізору". Умільці вигадають, партизани пересунуть дрони вночі по суші... дописи рівня дитячого садочка.
Можна посміятись, потішити себе але якщо вони це змонтують то про застосування морських дронів щодо кримського мосту можна забути. Так лишаться діри для судноплавства але вони будуть невеликі і посиленно патрулюватись.
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31.07.2023 10:42 Ответить
Ну да, ну да ... "все в говне, а я в белом" Знакомый типаж "умняка".
Подобные "заграждения" уничтожаются. Просто представь себе что такое 300 кг. взрывчатки в одном морском дроне. Для сравнения: в снаряде 150 мм. б/ч - 15/25 кг. Т.е. это взрыв как 10 снарядов 150 мм. И что там останется от тех бонов? Просто потребуется несколько лишних дронов для атаки.
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31.07.2023 11:03 Ответить
звичайно, все "унічтожаєтся" по методиці Арестовича-Буданова - два тижні війни і ми в Криму, чи не так??? По твоїй метииці то все просто - ніби пустити танкову роту на прорив мінних загороджень, вони ж "унічтожаются лєгко", далі за нею піде ще дві. Ну подумаєш треба буде лишніх 1-2 танкових роти...
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31.07.2023 11:13 Ответить
Свои лозунги и обидки оставь для бабушек у подъезда. Адекватные люди понимают где необходимая во время войны пропаганда, а где суровая правда войны.
В каких подвортнях вас учат сравнивать теплое с мягким? Причем тут "танки и минные поля"? Мы говорим о возможности подрыва бона морским дроном-камикадзе.
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31.07.2023 11:41 Ответить
В фсб есть специальный отдел, состоящий из профессиональных комментаторов. Которые вышколены на то, чтобы извратить, нивелировать, оболгать и т.д. Они профессионально обучены, чтобы их "комментарий" был похож на правду, но его конечная цель - нивелировать комментируемую информацию и сделать ее якобы несущественной, пустяковой, недостойной внимания и т.д.
Этот товарищ - один из них.
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31.07.2023 12:16 Ответить
Не думаю. Просто недалекий "диванный эксперт" и не более того. Таких тут 90%. Глупо предполагать, что все будут досконально разбираться в тактике, стратегии и ТТХ военной техники.
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31.07.2023 12:32 Ответить
якщо вірити тобі "рузькомовний" то на "єдиному марафоні" одні агенти ФСБ. Бо ніхто так як вони не перекручують правду та стан речей в цій війні та в державі вцілому. А попередньому "рузькомовному" дописувачу - " я нє абіжаюсь"
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31.07.2023 12:33 Ответить
Сударь доверяет "единому марафону"!? И да, что мало примеров, лживой официальной пропаганды? Чего один арестович стоит со своим трепом!
Извините, но пропаганду я не смотрю и не слушаю ни российскую, ни украинскую.
А насчет агентов фсб, то задайтесь вопросом, "а что если это, а именно что 'вся медийная верхушка, все сотрудники оп являются подставными агентами влияния - все окажется правдой?' - что тогда"?
Довiряю я тiльки власному розуму. Вiн не зрадить.
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31.07.2023 12:45 Ответить
это хомячки. Не обращайте внимания, тут таких тупых 73%. То чмобики смешные, то шахеды, то минные поля на юге. Пока ракета на голову не прилетит - будут ржать дальше. Абортный материал 95го квартала. Наследственность тяжелая.
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01.08.2023 00:45 Ответить
І що, перший дрон розносить загорожу, а другий ціль.
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31.07.2023 10:52 Ответить
Ночью, при паршивой видимости так четко управлять дронами невозможно.
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31.07.2023 11:58 Ответить
При прорыве поплавков первым ударом, второй дрон просто раздвинет оборванные звенья и проплывет
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31.07.2023 12:40 Ответить
да и мины на юге 1ым ударом проходятся. Или не?
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01.08.2023 00:46 Ответить
Камера нічного бачення від 600грн на OLX) Хоча звісно у військових інша техніка, значно краща.
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31.07.2023 13:19 Ответить
В те боновые заграждения как раз налить топлива, и пока не выгорит, ничего с ним не сделают.
Мост дополнительно укрепится. Или ослабнет.
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31.07.2023 12:55 Ответить
Найкращий дрон - це захоплене ще в Туреччині російське вантажне судно. Капітан якого має перебувати під контролем і відповідати по зв'язку те, що потрібно.
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31.07.2023 15:21 Ответить
 
 