Рашисты устанавливают заграждения вокруг Крымского моста для защиты от морских дронов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ.
"Крымский мост дополнительно огражден специальными противодиверсионными боновыми заграждениями - на случай новых попыток Киева совершить теракт. По нашей информации, в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности.
Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина. Это как поставленная НАТО техника, так и переработанные под дроны-камикадзе гидроциклы", – пишет издание.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Крымский мост – это цель, которую нужно нейтрализовать.
Пожалуйста, подождите...
Чекаємо встановлення goв6оũo6cького мангала над усім т.зв. кримським мостом!
https://edition.cnn.com/2023/07/30/europe/ukraine-drones-black-sea-intl/index.html
А що робили ми перед вторгненням.
Для мене зрозуміло хто не лох,а хто лох
Їхній міст , як бачимо - виявився беззахисним ,, попри те що кацапня трубила на весь світ що він охороняється так , що мовляв - до нього муха не пролетить .
Тут теж , умільці щось вигадають , немає сумнівів . Наприклад - один дрон підривом робить прохід в цьому " паркані " , інший зразу за ним через прохід слідує далі до мосту ,, або ж ще щось .
В Одесі вже готують ПІДводні дрони...
Можна посміятись, потішити себе але якщо вони це змонтують то про застосування морських дронів щодо кримського мосту можна забути. Так лишаться діри для судноплавства але вони будуть невеликі і посиленно патрулюватись.
Подобные "заграждения" уничтожаются. Просто представь себе что такое 300 кг. взрывчатки в одном морском дроне. Для сравнения: в снаряде 150 мм. б/ч - 15/25 кг. Т.е. это взрыв как 10 снарядов 150 мм. И что там останется от тех бонов? Просто потребуется несколько лишних дронов для атаки.
В каких подвортнях вас учат сравнивать теплое с мягким? Причем тут "танки и минные поля"? Мы говорим о возможности подрыва бона морским дроном-камикадзе.
Этот товарищ - один из них.
Извините, но пропаганду я не смотрю и не слушаю ни российскую, ни украинскую.
А насчет агентов фсб, то задайтесь вопросом, "а что если это, а именно что 'вся медийная верхушка, все сотрудники оп являются подставными агентами влияния - все окажется правдой?' - что тогда"?
Довiряю я тiльки власному розуму. Вiн не зрадить.
Мост дополнительно укрепится. Или ослабнет.