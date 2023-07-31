Рашисты устанавливают заграждения вокруг Крымского моста для защиты от морских дронов. ФОТО

Российские захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ.

"Крымский мост дополнительно огражден специальными противодиверсионными боновыми заграждениями - на случай новых попыток Киева совершить теракт. По нашей информации, в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности.

Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина. Это как поставленная НАТО техника, так и переработанные под дроны-камикадзе гидроциклы", – пишет издание.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Крымский мост – это цель, которую нужно нейтрализовать.

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