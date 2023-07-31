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Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

60-летний работник коммунального предприятия погиб в результате утренних обстрелов Херсона. Еще двое его коллег получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, около 8:20 оккупанты нанесли удар по Херсону.

"В результате обстрела центра погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия. Еще двое его коллег – тракторист и рабочий получили ранения. Данные уточняются. Предварительно обстрел произошел из ствольной артиллерии. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Александр Прокудин позже уточнил, что мужчины, 46 и 43 года, в результате обстрела получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что утром россияне нанесли удар по центру Херсона, погиб мужчина.

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Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения 01
Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения 02

Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения 03
Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения 04
Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения 05
Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения 06
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Може це для когось - вже будні, але хочу сказати - оце ваш наступ? Це сидить якась криса і підказує, як діяти, щоб ворог закріпився і загородився... для отмазки глаз Заходу й Америки десь там бахнути... тихенько. Щось нам потрібне... А їм нічого не потрібне. Ви що думаєте вони вам мости залишать? Це вам зараз потрібно зробити все, щоб вони сюди вже не лізли... для захисту цивільних - В ПЕРШУ ЧЕРГУ.
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31.07.2023 10:23 Ответить
Як знайти зрадників у своїх рядах? Ну .. на прикладі Херсону... 1) хто давав команду розмінувати місцевість і не підривати мости; 2) чому гроші пішли на дороги і коронні виплати замість укріпити кордони; 3) чому в окупації херсонцям прекратили нараховувати соцвиплати і пенсії - ЛДНР справно платили усі 8 років і люди мали і мають виплати і від Росії, в від України; 4) чому Херсон з 6 жовтня по 11 листопада 2022року знаходився без електрики, газу, води і каналізації. 5) Чому дають зараз обстрілювати це місто? Це така помста його жителям? Комусь треба кошти, зАмки віддавати, А не хочеться??
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31.07.2023 10:52 Ответить
 
 