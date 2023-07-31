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Последствия вражеских ударов по Купянщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты в очередной раз обстреляли Купянщину Харьковской области, прокуроры зафиксировали последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 31 июля около 1:00 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Большой Бурлук Купянского района. По предварительной информации, ракета С-300. Поврежден жилой дом.

Вчера около 19:00 ВС РФ обстреляли село Подолы. Повреждены частные домовладения.

Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вооруженной злости РФ.

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Последствия вражеских ударов по Купянщине 01
Последствия вражеских ударов по Купянщине 02

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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