Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора в прифронтовых районах Запорожской области. Мужчина передавал россиянам информацию о дислокации и перемещении Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года, скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.
"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники", - говорится в сообщении.
Преподаватель передавал координаты объектов Сил обороны представителю российской спецслужбы через мессенджер. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора во время попытки передачи разведданных агрессору.
По месту жительства злоумышленника обнаружено:
мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ;
4 сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые;
три рации;
оптические приборы слежения за удаленными объектами.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).
Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
а три пистолета для похода на москву
10років дали. Якби був повнолітнім отримав би 15.
рабсія його чомусь не хоче на обмін...
ТРИ пістолєта отєчественних
і НУЛЬ мозгов
явно схибленний збоченець як і пірожин - на числі три
борец за справєдлівость фулі
Вивезти цю потвору за місто, в безлюдне місце, прив'язати до дерева скотчем і передати координати (його ж каналом) як місце розташування Хаймарсів. Якщо виживе, то навіть не уявляю на що воно перетвориться. Якщо дуже далеко москалі вцілять, скоординувати координати. Робити все це на його очах. )
тому - poзчавити гниду москальcку 😡