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Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора в прифронтовых районах Запорожской области. Мужчина передавал россиянам информацию о дислокации и перемещении Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года, скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники", - говорится в сообщении.

Преподаватель передавал координаты объектов Сил обороны представителю российской спецслужбы через мессенджер. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Смотрите: Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский "Солнцепек", 13 танков и 8 артиллерийских систем. ВИДЕО

Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора во время попытки передачи разведданных агрессору.

По месту жительства злоумышленника обнаружено:

мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ;
4 сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые;
три рации;
оптические приборы слежения за удаленными объектами.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: СБУ задержала предателя, который шпионил за украинской ПВО в Кировоградской области, россияне обещали устроить его в ФСБ. ФОТО

Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 01
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 02
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 03
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 04
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 05
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 06
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 07
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Топ комментарии
+28
Ще один прокацапський ждун, скільки їх ще по Україні! Женіть цю тварину на мінне поле, хоч якась користь буде, а то 10 років утримувати за наші податки.
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31.07.2023 10:14
+13
Або ж його батьки 'прієхалі асваівать новиє зємлі' десь з території кацапстану в часи совка. Скільки кацапів таким чином було переселено в Україну - не злічити...
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31.07.2023 10:46
+8
Повинен зауважити що це зовсім не стара людина яка точно не може ностальгувати за часами СРСР, чи якось бути заохоченою Московією (т.з. "роССією") своїм професійним розвитком, а може бути зацікавленою рашистами практично лише заробітком грошей. Отакі люди й є прикладом тих які згодні й рідну мати продати аби мати з цього відповідний прибуток, а якісь почуття, наявність честі та совісті для них пустий звук!!!
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31.07.2023 10:37
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Ще один прокацапський ждун, скільки їх ще по Україні! Женіть цю тварину на мінне поле, хоч якась користь буде, а то 10 років утримувати за наші податки.
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31.07.2023 10:14 Ответить
очередной "борец за специфичную справедливость пирожина"
а три пистолета для похода на москву
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31.07.2023 11:19 Ответить
За 30 лет наивно думать что можно изжить то что складывалось веками со времен Переяславской рады…клятва руССкому царю в вечной дружбе и преданности
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31.07.2023 12:17 Ответить
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31.07.2023 10:15 Ответить
Готовий "шахед"......
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31.07.2023 10:18 Ответить
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31.07.2023 10:25 Ответить
Поскубати бороду живцем, а потім кинути до вовків.
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31.07.2023 10:32 Ответить
А до чого тут борода у наявності котрої по фото впевненості зовсім не має?! Та чи не занадто це легко йому минеться у пащах вовків бо час то є дуже велика кара, особливо час втрачений у житті на перебування у колонії чи в'язниці!!!
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31.07.2023 10:39 Ответить
Вот…мразей надо знать в лицо а не блюрить.Когда это закончится.
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31.07.2023 12:22 Ответить
Повинен зауважити що це зовсім не стара людина яка точно не може ностальгувати за часами СРСР, чи якось бути заохоченою Московією (т.з. "роССією") своїм професійним розвитком, а може бути зацікавленою рашистами практично лише заробітком грошей. Отакі люди й є прикладом тих які згодні й рідну мати продати аби мати з цього відповідний прибуток, а якісь почуття, наявність честі та совісті для них пустий звук!!!
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31.07.2023 10:37 Ответить
Або ж його батьки 'прієхалі асваівать новиє зємлі' десь з території кацапстану в часи совка. Скільки кацапів таким чином було переселено в Україну - не злічити...
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31.07.2023 10:46 Ответить
и это правда, а украинцев отправила Украина осваивать оркостан, и даже никто не задумался о судьбе украинцев. бросили их там на произвол судьбы.
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31.07.2023 10:52 Ответить
У Золкина вийшло інтерв'ю з неповнолітніми 16 років з Бахмуту. За його наводкою 50 загиблих наших солдат. Каже батьки нейтральні а він з дитинства захоплювався рабсією...
10років дали. Якби був повнолітнім отримав би 15.
рабсія його чомусь не хоче на обмін...
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31.07.2023 13:10 Ответить
Не дивує(((
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31.07.2023 11:02 Ответить
ТРИ бінокля імпортних
ТРИ пістолєта отєчественних
і НУЛЬ мозгов
явно схибленний збоченець як і пірожин - на числі три
борец за справєдлівость фулі
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31.07.2023 11:23 Ответить
Повторюся.
Вивезти цю потвору за місто, в безлюдне місце, прив'язати до дерева скотчем і передати координати (його ж каналом) як місце розташування Хаймарсів. Якщо виживе, то навіть не уявляю на що воно перетвориться. Якщо дуже далеко москалі вцілять, скоординувати координати. Робити все це на його очах. )
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31.07.2023 11:08 Ответить
Прєпод? Мабуть теж "русскоязьічная челюсть" і лекції не міг вести українською. Всю подібну *издоту треба шерстити
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31.07.2023 11:09 Ответить
таке чмо до лєкцій ще не доросло, просто вів уроки.... витягти всю інформацію, можливо є спільники і на утілізацію, 12 років, то смішно.
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31.07.2023 11:26 Ответить
пишуть що викладач місцевого ПТУ (я хз в пту лекції чи уроки?)
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31.07.2023 13:06 Ответить
пту, це майже та сама школа, з набуттям професії. які там можуть бути лекції? хібо що, як правильно гайку крутити, в яку сторону...
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31.07.2023 14:13 Ответить
То все одно цей навчальний процес якось називається. Лекції в універі, уроки в школі, в пту - заняття мабуть. Я не вчився в пту, не знаю.
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31.07.2023 16:19 Ответить
якщо вчився в універі, повинен розуміти все керуючись логікою, якщо 9 класів цпш, то все впереді...
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31.07.2023 16:29 Ответить
Якось не виникало питання, як у них там в пту і технарях))) і друзів звідти не маю
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31.07.2023 16:53 Ответить
добре озброєний, безумовно, планував використати ту зброю проти українців 😠
тому - poзчавити гниду москальcку 😡
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31.07.2023 11:34 Ответить
>>Пока он под стражей.>> Pochemu nje rasstreljen???
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31.07.2023 12:28 Ответить
Предатель - преподаватель информацию передаватель!
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31.07.2023 12:34 Ответить
Закинути на потрібну хату, де з нього спитають як з гада і посадять на списа. Або виб'ють зуби, щоб солодше смоктав і не вкусив за прутня, відтрахають подвійною тягою, і нехай кукурікає півником біля параші.
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31.07.2023 13:28 Ответить
Ну, чому він не загинув при спробі втечі?
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31.07.2023 13:41 Ответить
 
 