Последствия ракетных ударов по Кривому Рогу: предварительно, 1 человек погиб, 15 – пострадали. ФОТОрепортаж

В результате удара по Кривому Рогу Днепропетровской области 1 человек погиб, 15 - пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Утром 31 июля россияне нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда, где произошло разрушение с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 м кв. , пока пожар локализован", - отмечают спасатели.

Также сообщается, что спасен ребенок 2013 года рождения. Погиб 1 человек и пострадали 15 человек. Проводится тушение очага пожара с привлечением коленчатого подъемника, осуществляется поквартирный обход, проводится эвакуация населения, уточняется масштаб разрушения. Установлена палатка для оказания психологической помощи людям.

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Также произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа. Пострадали 3 человека.

Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 ед. техники, из них от ГСЧС 85 человек (в том числе 2 психолога) и 22 ед. техники.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажку. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку. 1 человек погиб, под завалами могут быть люди.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.

В свою очередь, Воздушные силы заявляли об угрозе применения баллистики.

"Внимание! Днепропетровская область - угроза применения баллистического вооружения!", - говорилось в сообщении.