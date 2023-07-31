Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов. ФОТОрепортаж

Утром 31 июля войска РФ нанесли авиаудары по поселку Нью-Йорк на Донетчине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.













"На этих фото - наглядная картина того, как россияне стирают с земной поверхности наши города и поселки. Смт Нью-Йорк сегодня утром в течение десяти минут - с 08.35 по 08.45 - подверглось 4 авиаударам - россияне сбросили на поселок авиационные бомбы ФАБ 500. Разрушены -интернат и 46 домов на пяти улицах – Кооперативной, Железной, Заводской, Гужвы и Береговой", – информирует глава региона.

По его словам, благодаря тому, что подавляющее большинство населения оттуда уехало, такой сокрушительный удар обошелся без жертв.

"Хорошо, что люди понимают: когда мы говорим "эвакуация спасает жизнь" – это не просто слова, а руководство к действию", – резюмировал Кириленко.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажку. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку. 1 человек погиб, под завалами могут быть люди.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.

За прошедшие сутки территория Донбасса также находилась под вражеским огнем.

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