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обстрел (20085) Донецкая область (7122)

Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 31 июля войска РФ нанесли авиаудары по поселку Нью-Йорк на Донетчине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов 01
Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов 02
Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов 03
Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов 04
Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов 05
Утром рашисты сбросили авиационные бомбы ФАБ 500 на Нью-Йорк Донецкой области. Разрушены школа-интернат и 46 домов 06

"На этих фото - наглядная картина того, как россияне стирают с земной поверхности наши города и поселки. Смт Нью-Йорк сегодня утром в течение десяти минут - с 08.35 по 08.45 - подверглось 4 авиаударам - россияне сбросили на поселок авиационные бомбы ФАБ 500. Разрушены -интернат и 46 домов на пяти улицах – Кооперативной, Железной, Заводской, Гужвы и Береговой", – информирует глава региона.

По его словам, благодаря тому, что подавляющее большинство населения оттуда уехало, такой сокрушительный удар обошелся без жертв.

"Хорошо, что люди понимают: когда мы говорим "эвакуация спасает жизнь" – это не просто слова, а руководство к действию", – резюмировал Кириленко.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажку. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку. 1 человек погиб, под завалами могут быть люди.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.

За прошедшие сутки территория Донбасса также находилась под вражеским огнем.

Смотрите также: Удар по Кривому Рогу: Двое погибших. 25 человек, в том числе 4 детей, травмированы. ФОТОрепортаж
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Байден, Нью-Йорк ********, швидше давай Ф-16
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31.07.2023 11:50 Ответить
Зразу подумав що Америку бомбанули..
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31.07.2023 11:53 Ответить
Коли наші визволятимуть Токмак то звертатимося до Пентагону, ПоТокмак в небезпеці
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31.07.2023 12:25 Ответить
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31.07.2023 12:09 Ответить
Граматичні помилки: "на Нью-Йорк на Донеччині" Щоб уникнути двох "на" - треба писати, " на Нью-Йорк Донецької області!
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31.07.2023 12:09 Ответить
Які граматичні помилки?

То вам, кацапам, воно вухо ріже.
Все життя казали - на землі за такою назвою ...

І розумники обісцяні повилазили (теж кацапи) типу - членкиня та послиця.
Срань...
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31.07.2023 14:51 Ответить
Ну що тут скажеш, кацапня нас знищує ,а ми як малолітні сцикуни у відповідь каміння в мацковські вікна кидаємо . Якщо це взагалі ми.
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31.07.2023 12:17 Ответить
Вся вина цього села у назві, я так розумію? Мокшанське бидло тішиться...
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31.07.2023 12:26 Ответить
Та в цих потвор винуваті всі міста та села України, вони зрівняли із землею десятки, якщо не сотні містечок.
Але скабєєви, кисєльови, симоньян із особливою насолодою будуть повідомляти про знищення Нью-Йорку на Донеччині.
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31.07.2023 12:40 Ответить
 
 