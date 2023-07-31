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мошенничество (1127) СБУ (18663) криптовалюта (81)

Ликвидирована сеть "черных обменников", проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Кибердепартамент Службы безопасности Украины заблокировал масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем, включая Юmoney.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что деятельность подпольных конвертационных центров была приостановлена в четырех регионах страны. Через каждый из этих центров ежемесячно "проходил" более одного миллиона долларов.

"Делочки пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmоnеу, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну", - отмечают в СБУ.

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Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов правоохранители обнаружили почти 60 млн в гривневом эквиваленте и оборудования, использованного в незаконной деятельности.

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Одному из участников сделки объявлено подозрение по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности", - добавили СБУ.

Ликвидирована сеть черных обменников, проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ 01

Ликвидирована сеть черных обменников, проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ 02

Ликвидирована сеть черных обменников, проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ 03

Ликвидирована сеть черных обменников, проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ 04
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Топ комментарии
+3
На эти бабки можно снять 2 новых сезона телесериала про паровознюка
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31.07.2023 13:11
+3
Пока гроші не прихватизовані - віддайте на лікування й реабілітацію хлопців!!
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31.07.2023 13:13
+3
Та ви шо! а як же квартал?
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31.07.2023 13:16
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На эти бабки можно снять 2 новых сезона телесериала про паровознюка
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31.07.2023 13:11 Ответить
Ще і на фінансування марафону залишиться
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31.07.2023 13:18 Ответить
PayPal не постраждав ?
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31.07.2023 13:12 Ответить
Пока гроші не прихватизовані - віддайте на лікування й реабілітацію хлопців!!
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31.07.2023 13:13 Ответить
Та ви шо! а як же квартал?
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31.07.2023 13:16 Ответить
Кому війна, а кому мать рідна ...
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31.07.2023 13:21 Ответить
Це і до війни було. Обмін валют в інеті був завжди.
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31.07.2023 14:02 Ответить
і шо поганого в тому, що гроші текли в Україну? - вони ж не з України їх виводили
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31.07.2023 14:23 Ответить
А обменникам всё ещё нельзя показывать курс? Ах, да: а то паника начнётся...

Меня реально ржач пробил, когда валютчикам запретили вывешивать курсы валют))
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31.07.2023 13:21 Ответить
ну хоч поржали
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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31.07.2023 13:33 Ответить
БЕБ пропустило ЛОМБАРДИ організовани злочинних угрупувань під глибоко законспірованим прикриттям ДЕПУТАТІВ усіх рівнів котрі, як паутина діють на усій території України та повязані між собою "смотрящими" і котрі теж відмивають кошти та золото для спецслужб та легалізують кошти в інтересах спецслужб країни-агресора.

ЗОЛОТО, ПЛАТИНУ і СРІБЛО в УКРАЇНІ має скуповувати лише ДЕРЖАВНІ ЛОМБАРДИ, а не злочинно-барижні угрупування, котрі ретельно приховують їх облік та отриману МАРЖУ...!!!
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31.07.2023 13:42 Ответить
60 млн то добре, але затриманий лише один фігурант ??
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31.07.2023 14:05 Ответить
В фейсбуке и телеге куча групп и объявлений о переводе денег приват-сбербанк и типа того. Было бы желание, отследить кто в Украине принимает и отправляет эти переводы - элементарно
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31.07.2023 15:16 Ответить
 
 