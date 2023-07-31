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Глава МИД Хорватии Радман прибыл в Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман посетил Гостомель в Киевской области.
Об этом он написал в Твиттере , передает Цензор.НЕТ.
"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ - Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга"", - сообщил министр правительства Хорватии.
По его словам, чрезвычайно важно обеспечить бесперебойность работы ключевых заведений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детского сада.
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