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Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского похитили российские оккупанты из Херсонского художественного музея им. Алексея Шовкуненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице музея.

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что россияне вывезли три картины: "Буря идет", "Вид Одессы в лунную ночь" и "Море".

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские оккупанты украли в Украине десятки тысяч художественных произведений и исторических экспонатов, включая предметы античности. По подсчету издания The New York Times ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой.

Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского 01
Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского 02
Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского 03
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Топ комментарии
+13
Вони це роблять з тих часів коли ще називались монголо-татарами і приходили під прапорами Батия...
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31.07.2023 13:41
+9
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31.07.2023 13:34
+6
"Коли чорт та москаль що вкрали, - то поминай, як звали" (с)

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31.07.2023 13:41
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31.07.2023 13:34 Ответить
"Мой дрон Масква шаталь"
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31.07.2023 13:43 Ответить
В чём новость - они всё тырят.
Они и Ласточкино гнездо отломают и увезут.
Они вывозят всё, зная, что придётся сдрыснуть из Крыма.
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31.07.2023 13:36 Ответить
Чхати, вони коштують менше чим 3 життя українців. А те що в них все крадене - від мови, до герба, прапора, земель - це знають всі
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31.07.2023 13:40 Ответить
"Коли чорт та москаль що вкрали, - то поминай, як звали" (с)

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31.07.2023 13:41 Ответить
Вони це роблять з тих часів коли ще називались монголо-татарами і приходили під прапорами Батия...
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31.07.2023 13:41 Ответить
а кто мешал из заблоговременно эвакуировать?
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31.07.2023 13:51 Ответить
Перешкодили 73% ще у 2019 році ...
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31.07.2023 13:55 Ответить
а бурлаки на волге где ?
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31.07.2023 13:54 Ответить
То Ріпин малював
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01.08.2023 18:50 Ответить
нехай Ткаченка, ручна собачонка Бєні, сама розраховується за вкрадене за її співпраці з окупантом, бо нічого, с.ка, не зробило... навіть, якщо це буде те, що воно, чмошне, вкрало з українського бюджету... от би зустріти та й набити морду цій чи іншій особині з зеленої "еліти"-недоторканої
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31.07.2023 14:00 Ответить
В этом вся их бандитская сущность. Всегда убивали, мародерствовали, грабили, насиловали... То же самое творили и в Литве с первых лет оккупаций 1940 и 1945 гг. Наши музеи и частные коллекции разграбили и вывезли. Часть их без зазрения совести "красуется" в их музеях... Еще при Горбачеве и Ельцине Литва ставила вопрос о возвращении похищенных художественных ценностей. Но безрезультатно. Проклятые орки.🤬
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31.07.2023 14:33 Ответить
ЗеЛоха і Ткаченка на каштан.
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31.07.2023 14:58 Ответить
Чому не сидять відповідальні за культурну спадщину України? Де вони були в перші дні повномасштабного вторгнення?
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31.07.2023 15:42 Ответить
Які експонати ми "евакуювали" з російських музеїв? Чому це не відбувається?

Які заводи ми "евакуювали" з російської території, які машини-автом ми "евакуювали", які магазини та склади, яких дітей ми "евакуювали", яке наповнення квартир та приватних будинків росіян ми "евакуювали" в Україну?

Росіяни з цієї війни виходять з прибутком награбованого, а ми на руїні.
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31.07.2023 16:09 Ответить
Кацапня всё тырит, шо может. А у меня вопрос к так вовремя здрыснувшему ,,министру" культуры. Почему не эвакуировали наше культурное достояние? ЗЕвлада целый год знали,шо русня нападёт и саботировали всё шо могли. ЗЕвлада работает на ***** и кацапов против Украины и украинцев. У Зеленского руки в крови украинцев не меньше, чем у *****. Зеленский должен сесть на скамью подсудимых в Гааге вместе с ****** и Бульбофюрером. И пусть не забудет прихватить с собой Дерьмака
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01.08.2023 21:07 Ответить
 
 