Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского похитили российские оккупанты из Херсонского художественного музея им. Алексея Шовкуненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице музея.
"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", - говорится в сообщении.
В музее отметили, что россияне вывезли три картины: "Буря идет", "Вид Одессы в лунную ночь" и "Море".
Как сообщал Цензор.НЕТ, российские оккупанты украли в Украине десятки тысяч художественных произведений и исторических экспонатов, включая предметы античности. По подсчету издания The New York Times ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой.
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Они и Ласточкино гнездо отломают и увезут.
Они вывозят всё, зная, что придётся сдрыснуть из Крыма.
Які заводи ми "евакуювали" з російської території, які машини-автом ми "евакуювали", які магазини та склади, яких дітей ми "евакуювали", яке наповнення квартир та приватних будинків росіян ми "евакуювали" в Україну?
Росіяни з цієї війни виходять з прибутком награбованого, а ми на руїні.