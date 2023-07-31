Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали гимназию в Белозерке на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за обстрела в образовательном заведении повреждена стена и выбиты окна. Также пострадали и окрестные жилые дома и хозяйственные постройки.

Раненых и погибших среди гражданского населения нет.

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