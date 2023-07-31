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Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты атаковали гимназию в Белозерке на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за обстрела в образовательном заведении повреждена стена и выбиты окна. Также пострадали и окрестные жилые дома и хозяйственные постройки.

Раненых и погибших среди гражданского населения нет.

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Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области 01
Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области 02
Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области 03
Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области 04
Рашисты атаковали гимназию в Белозерке Херсонской области 05
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Гімназія же ж магла пєрвой напасть на мірових защітніков свабоди!
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31.07.2023 14:34 Ответить
 
 