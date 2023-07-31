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Ликвидировано 3 новых канала побега "уклонистов" за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности заблокировала еще 3 схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники регулярно подыскивали желающих скрыться за границу на основании поддельных документов.

Такие "услуги" дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма колебалась в зависимости от местожительства клиента и срочности его выезда в зарубежную страну.

"Так, в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам выехать за границу под видом волонтеров.

Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 01
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 02
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 03
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 04
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 05
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 06

Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Путь" как водителей гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

На Львовщине задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции.

За деньги он "гарантировал" военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового "удостоверения" участника общественной организации, перевозящего гумпомощь.

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В Ривненской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством "уклонистов" на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

В настоящее время организаторам преступной деятельности поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
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Топ комментарии
+17
Не підфартило хлопцям.

А от були б вони з СН чи з Кварталу-95 - зараз купались би у Середземному морі, витрачали бабло, на яке Притула "купив супутник" чи Рєзніков яйця.
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31.07.2023 14:13
+11
А конфискованное имущество передавать под съёмочные павильоны сериала "Ингулец"
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31.07.2023 14:25
+8
Андрій Юсов 31 травня підтвердив журналістам, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав свій письмовий дозвіл на виїзд депутата Трубіцина з України. За його словами, ГУР це зробило на прохання однієї силової структури "в рамках міжвідомчої взаємодії".

Тобто придумали, якусь гуманітарку для ССО, для цього знайшли депутата під слідством, зробили йому документи - та випустили

І це все законно?

Теж саме що в цьому випадку...

Проте затримань у випадку депутата, чомусь не відбувається

Хоча схема таж - підробка документів, для "кліента"

просто виконавці, це представники ССО та ГУР
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31.07.2023 14:23
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Правила форума Совет форумчан
Головне, оцих ОПАРИШІВ не згубити, але ЦРУ знає набагато більше!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4059778.html
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31.07.2023 14:11 Ответить
Ну і добре, бикування влади щодо союзників розпочате ще 21му році, не кажучи про Вільнюс, що схоже таки став «останньою краплею», врешті решт до цього і мало привести.
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31.07.2023 14:27 Ответить
Не підфартило хлопцям.

А от були б вони з СН чи з Кварталу-95 - зараз купались би у Середземному морі, витрачали бабло, на яке Притула "купив супутник" чи Рєзніков яйця.
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31.07.2023 14:13 Ответить
Служба безпеки заблокувала ще 3 схеми незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України Джерело: https://censor.net/ua/p3434435

Вот это был бы правильный заголовок статьи даже с юридической точки зрения. Потому что "уклонистом" считается особа, которая прошла медкомиссию в ТЦК СП, получила мобпредписание и не явилась в указанное время в ТЦК для отправки в войска

А так - да: незаконное пересечение границы и не более. По сути статья ни о чём
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31.07.2023 14:18 Ответить
Тогда еще надо добавить

Что выезд "забыли" запретить

Нигде не сказано, что выезд запрещен, даже президент подписал текст "можуть бути обмежені"

т.е. для разбирательств в суде - по факту президент ничего не ограничил, и виновные будут "винтики", конкретные пограничиники, которые дают отказ

КМУ в постанове также не запретил, только уточнил кому разрешен выезд, в дополнении что гарантирует Конституция
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31.07.2023 14:29 Ответить
Служба безпеки заблокувала виїзд громадян призовного віку рабів за межі України
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31.07.2023 15:15 Ответить
Пожиттєве організаторам і по 15 років усьому сприяючому ланцюжку, тоді такса виросте в раз 10, а відповідно і кількість ухилянтів зменшиться. Можна за повернення в Україну щось цікаве придумати на законодавчому рівні (типу незаконно виїхав, анулювали водійське посвідчення).
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31.07.2023 14:19 Ответить
Да сразу гражданства лишать с конфискацией имущества, чего мелочиться
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31.07.2023 14:21 Ответить
Непогана ідея
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31.07.2023 14:23 Ответить
А конфискованное имущество передавать под съёмочные павильоны сериала "Ингулец"
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31.07.2023 14:25 Ответить
" ...такса виросте в раз 10, а відповідно і кількість ухилянтів зменшиться"

Погранцы быстрее будут становиться миллионерами, а не "кількість ухилянтів зменшиться"!
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31.07.2023 14:49 Ответить
Андрій Юсов 31 травня підтвердив журналістам, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав свій письмовий дозвіл на виїзд депутата Трубіцина з України. За його словами, ГУР це зробило на прохання однієї силової структури "в рамках міжвідомчої взаємодії".

Тобто придумали, якусь гуманітарку для ССО, для цього знайшли депутата під слідством, зробили йому документи - та випустили

І це все законно?

Теж саме що в цьому випадку...

Проте затримань у випадку депутата, чомусь не відбувається

Хоча схема таж - підробка документів, для "кліента"

просто виконавці, це представники ССО та ГУР
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31.07.2023 14:23 Ответить
Прибрали конкурентів? 🤭
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31.07.2023 14:29 Ответить
Хоч він і свій для "слуги народа"

проте безкоштовно ніхто ризикувати не буде

якщо "свої" заплатили без проблем 15млн, як заставу для суда

то без проблем "свої" могли оплатити "послуги" благодійного фонда, ССО, та ГУР

краще хай тікає, а то ще розкаже, те чого не потрібно знати

також, це узгоджується з політикою, як позбавити країну від корупціонерів

"Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.
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31.07.2023 14:39 Ответить
Я пожартував) а ви про якусь антикорупційну політику «відпустити всіх з миром». Це сильно жорстоко для корупціонерів, вони ж весь час будуть жити в відчуттям «якось все просто, де розплата».))) це ж катування!)))
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31.07.2023 14:45 Ответить
То тож господарі життя.. А це так
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31.07.2023 14:31 Ответить
Тоесть у нас коррупция на всех уровнях,все ее используют в свое удовольствие и в своих интересах, ну так смысл существования такого ублюдского общества и страны в целом где кругом коррупция,взятнечество,кумовство и другая ахинея? Если такое общество выживет то это будет еще за счастье, а то оно прогнило с низов и до верхов.
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31.07.2023 14:34 Ответить
Ета другоє
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01.08.2023 11:16 Ответить
КИРИЛЛ ВЕРЕС о 30 убитых россиян за 20 минут, контрнаступлении и закончится ли война в 2023 году

https://youtu.be/sVOduwQfCr8
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31.07.2023 14:33 Ответить
Цікаво, якби в 2014 році оголосили воєнний стан, куди би "рвонув" Зеленський - на фронт по повістці чи за кордон манівцем?!
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31.07.2023 14:34 Ответить
А при чем тут зелень? Если каждый сам за себя отвечает? Если зелень откосил,убежал бы и так дальше то это повод делать так же другим? Тоесть другие такого же ума?
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31.07.2023 14:40 Ответить
Так ни в 2014-м ни в 2018-м при введении военного положения никто границы не закрывал. Каждый отвечает за себя
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31.07.2023 14:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MUR6mC9pTAk&ab_channel=skrypin.ua

по закону і зараз ніхто кордони не закривав.
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01.08.2023 05:35 Ответить
Думав Верховну зраду, кабмін і митницю накрили
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31.07.2023 14:42 Ответить
А Мажоров в центре Киева. Наловить-- попа болеть Будет? КЛОУНЫ!
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31.07.2023 15:40 Ответить
До повномасштабного вторгнення чим займалася СБУ? Чи баканов это другое?
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31.07.2023 16:08 Ответить
Тем временем чиновники и депутаты беспрепятственно шляэются через границу. СБУ спит на посту
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31.07.2023 16:39 Ответить
А вони точно "ухилянти" ? Є якісь докази того, що їм належним чином були вручені повістки? Чи що вони розшукуються на підставі судового рішення?
Якщо ні, то це, швидше за все "вільні люди вільної країни", яким, можливо, просто треба годувати свої сім'ї.
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31.07.2023 18:32 Ответить
це сцикуни, які не збираються захищати свою країну від ворогів. не хочуть - висилати геть, позбавляти громадянства та конфіскація майна. \
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01.08.2023 21:42 Ответить
Тільки ж не треба забувати про те, що захистом України не переймалися, в першу чергу ті 12 млн, котрі забили болт на вибори-2019, просто не прийшли на дільниці. На додачу до тих 13 млн, котрі проголосували за руїну-Зеленського.
А мантра про "сцикунів" то таке - лірика.
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01.08.2023 23:08 Ответить
 
 