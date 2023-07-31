Ликвидировано 3 новых канала побега "уклонистов" за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности заблокировала еще 3 схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленники регулярно подыскивали желающих скрыться за границу на основании поддельных документов.
Такие "услуги" дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма колебалась в зависимости от местожительства клиента и срочности его выезда в зарубежную страну.
"Так, в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам выехать за границу под видом волонтеров.
Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Путь" как водителей гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.
Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.
На Львовщине задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции.
За деньги он "гарантировал" военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового "удостоверения" участника общественной организации, перевозящего гумпомощь.
В Ривненской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством "уклонистов" на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.
В настоящее время организаторам преступной деятельности поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4059778.html
А от були б вони з СН чи з Кварталу-95 - зараз купались би у Середземному морі, витрачали бабло, на яке Притула "купив супутник" чи Рєзніков яйця.
Вот это был бы правильный заголовок статьи даже с юридической точки зрения. Потому что "уклонистом" считается особа, которая прошла медкомиссию в ТЦК СП, получила мобпредписание и не явилась в указанное время в ТЦК для отправки в войска
А так - да: незаконное пересечение границы и не более. По сути статья ни о чём
Что выезд "забыли" запретить
Нигде не сказано, что выезд запрещен, даже президент подписал текст "можуть бути обмежені"
т.е. для разбирательств в суде - по факту президент ничего не ограничил, и виновные будут "винтики", конкретные пограничиники, которые дают отказ
КМУ в постанове также не запретил, только уточнил кому разрешен выезд, в дополнении что гарантирует Конституция
громадян призовного вікурабів за межі України
Погранцы быстрее будут становиться миллионерами, а не "кількість ухилянтів зменшиться"!
Тобто придумали, якусь гуманітарку для ССО, для цього знайшли депутата під слідством, зробили йому документи - та випустили
І це все законно?
Теж саме що в цьому випадку...
Проте затримань у випадку депутата, чомусь не відбувається
Хоча схема таж - підробка документів, для "кліента"
просто виконавці, це представники ССО та ГУР
проте безкоштовно ніхто ризикувати не буде
якщо "свої" заплатили без проблем 15млн, як заставу для суда
то без проблем "свої" могли оплатити "послуги" благодійного фонда, ССО, та ГУР
краще хай тікає, а то ще розкаже, те чого не потрібно знати
також, це узгоджується з політикою, як позбавити країну від корупціонерів
"Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.
https://youtu.be/sVOduwQfCr8
по закону і зараз ніхто кордони не закривав.
Якщо ні, то це, швидше за все "вільні люди вільної країни", яким, можливо, просто треба годувати свої сім'ї.
А мантра про "сцикунів" то таке - лірика.