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13 лет за решеткой проведет пособник оккупантов из Купянска, который хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил еще один предатель, сотрудничавший с агрессором во время оккупации части территории Харьковщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов. После временного захвата города он перешел на сторону врага и устроился в оккупационную "полицию". Впоследствии оккупанты предложили ему возглавить хлебокомбинат для организации массового вывоза зерна с территории региона в Россию.

"Находясь на "должности", он передал в РФ несколько "пробных" партий и подготовил к отправке в РФ почти 700 тонн украинской пшеницы.

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Однако вывезти зерно он не успел - после освобождения Харьковщины сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и задержали его во время стабилизационных мероприятий", - сообщили в СБУ.

По материалам украинской спецслужбы суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Предателю дали 13 лет тюрьмы.

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13 лет за решеткой проведет пособник оккупантов из Купянска, который хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна, - СБУ 01
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це какаяразница.
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31.07.2023 17:12 Ответить
700 це + - 11 вагонів зерна.
Присудили 13 років.

2020 рік.
Зі складів Державного агентства резерву України (Держрезерву) зникли 2700 вагонів із зерном.

НЕ ПОКАРАНИЙ НІХТО, бо крали свої для влади.
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31.07.2023 17:18 Ответить
довгоносик з'їв
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01.08.2023 06:03 Ответить
То же зелені криси з'їли то не рахується..
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01.08.2023 18:25 Ответить
Є вирок.

Де прізвище/ім'я? Чому розмазана пика?

Адже циганів показуєте навіть коли просто затримуєте з підозрою на кишенькове злодійство.
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31.07.2023 17:36 Ответить
Дахотьпаржом черговий, чекав на парад ********* на Хрещатику і бабло від вкраденого майна, акакаяразніца …
оце і є оте саме, насєлєніє зкацаплене московітами та ригоАналами в Україні за 30 років, яке будувало «власний бізнес з КОПАНКИ в городі за сараєм», «ліш би мір» в очах прутіна …
Толку для України з нього УЖЕ не буде, хіба в в нардепи, в слуги до безумної і катлєти, вони таких призначають в Комітети з нацбезпеки…, або до Шмигаля, члєном… якимось!!
Пильнуймо Україну від Полтавських піксельних пройдох!!
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31.07.2023 19:53 Ответить
а зрадникам, які наводять координати ворогу дають 7 років.
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31.07.2023 21:28 Ответить
 
 