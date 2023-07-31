13 лет за решеткой проведет пособник оккупантов из Купянска, который хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил еще один предатель, сотрудничавший с агрессором во время оккупации части территории Харьковщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов. После временного захвата города он перешел на сторону врага и устроился в оккупационную "полицию". Впоследствии оккупанты предложили ему возглавить хлебокомбинат для организации массового вывоза зерна с территории региона в Россию.

"Находясь на "должности", он передал в РФ несколько "пробных" партий и подготовил к отправке в РФ почти 700 тонн украинской пшеницы.

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Однако вывезти зерно он не успел - после освобождения Харьковщины сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и задержали его во время стабилизационных мероприятий", - сообщили в СБУ.



По материалам украинской спецслужбы суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Предателю дали 13 лет тюрьмы.

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