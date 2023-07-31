Стефанчук и глава МИД Хорватии Грилич-Радман обсудили военную помощь Украине. ФОТО

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грилич-Радман обсудили увеличение военной помощи для Украины, послевоенное восстановление и реализацию украинской "формулы мира".

Об этом говорится в сообщении Стефанчука на фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Стефанчук поблагодарил Хорватию за финансовую, гуманитарную, оборонную помощь. Также он отметил, что для Украины очень важно продолжение именно военной поддержки.

"Среди вопросов, поднятых во время встречи, реализация "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Благодарен Хорватии за готовность приобщиться к реализации инициативы", - подчеркнул он.

Кроме того, Стефанчук сообщил, что во время встречи с Грилич-Радманом обсуждался вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В частности, он поблагодарил правительство Хорватии за поддержку Украины на пути к членству в НАТО.

"Напоследок - восстановление Украины. Украина приветствует готовность Хорватии присоединиться к процессу восстановления и разминирования территории Украины. Ведь у Хорватии есть собственный, уникальный опыт ликвидации последствий войны на собственной территории", - резюмировал Стефанчук.

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Напомним, Украина и Хорватия во время визита хорватского министра иностранных дел Гордона Гирлича-Радмана договорились об экспорте украинского зерна через хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.