Последствия атаки "шахедов" на Харьков. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 августа враг атаковал город Харьков беспилотниками.

Об этом собщает ГСЧС України, информирует Цензор.НЕТ.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей", - говорится в сообщении.

Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

Также смотрите: Последствия ночных обстрелов Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













