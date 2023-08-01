Последствия атаки "шахедов" на Харьков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В ночь на 1 августа враг атаковал город Харьков беспилотниками.
Об этом собщает ГСЧС України, информирует Цензор.НЕТ.
Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей", - говорится в сообщении.
Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.
Топ комментарии
+11 Ярослав Рябченко
показать весь комментарий01.08.2023 07:52
+10 Павло Бубенко 9e42f340
показать весь комментарий01.08.2023 07:42
+8 Gregory Mihelson
показать весь комментарий01.08.2023 08:03
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павло Бубенко 9e42f340
показать весь комментарий01.08.2023 07:42 Ответить Мне нравится 10
Gregory Mihelson
показать весь комментарий01.08.2023 08:03 Ответить Мне нравится 8
✘
Игорь Матвеев 4ee89144
показать весь комментарий01.08.2023 08:34 Ответить Мне нравится 1
✘
Goga Gruzin
показать весь комментарий01.08.2023 09:14 Ответить Мне нравится 1
Garrik aefcac85
показать весь комментарий01.08.2023 09:11 Ответить Мне нравится 0
Goga Gruzin
показать весь комментарий01.08.2023 09:17 Ответить Мне нравится 0
Ярослав Рябченко
показать весь комментарий01.08.2023 07:52 Ответить Мне нравится 11
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...