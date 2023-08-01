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беспилотник (2077) Харьков (6510) ГСЧС (4482)

Последствия атаки "шахедов" на Харьков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В ночь на 1 августа враг атаковал город Харьков беспилотниками.

Об этом собщает  ГСЧС України, информирует Цензор.НЕТ.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей", - говорится в сообщении.

Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

Также смотрите: Последствия ночных обстрелов Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Последствия атаки шахедов на Харьков 07
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Топ комментарии
+11
"ми могли би збільшити гроші на виробництво безпілотників, але тоді м б не змогли купувати яйця по 17 грн., а це дуже важливо для нас" здається якось так він казав
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01.08.2023 07:52
+10
Чому так - від атаки рашистських безпілотників руйнуються цілі поверхи будівель, а від атаки українських на москву - лише шибки вилітають у їхньому "сіті"?
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01.08.2023 07:42
+8
А тому що думати треба мізками(якщо вони є), коли йдеш на вибори!
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01.08.2023 08:03
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Чому так - від атаки рашистських безпілотників руйнуються цілі поверхи будівель, а від атаки українських на москву - лише шибки вилітають у їхньому "сіті"?
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01.08.2023 07:42 Ответить
А тому що думати треба мізками(якщо вони є), коли йдеш на вибори!
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01.08.2023 08:03 Ответить
Тому що при владі самі знаєте хто.
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01.08.2023 08:34 Ответить
Не можна писати нічого. На зміні нице закомплексоване чмо, яке обсирається, навіть, від краплини правди.
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01.08.2023 09:14 Ответить
А ты уверен что в мацкве были украинские, а не фсб-шные дроны?
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01.08.2023 09:11 Ответить
Навіть дурному зрозуміло, що ті дешеві китайські іграшки далі сусіднього кварталу долетіти не здатні. Кацапи знов замислили якусь підлість і шукають привід.
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01.08.2023 09:17 Ответить
"ми могли би збільшити гроші на виробництво безпілотників, але тоді м б не змогли купувати яйця по 17 грн., а це дуже важливо для нас" здається якось так він казав
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01.08.2023 07:52 Ответить
 
 