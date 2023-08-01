Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Три столичных депутата и один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще одна – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. Один из депутатов даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Депутатам инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Ймовірно ці депутати з партії Кличка, яку земавпи дескридетують усіма можливими засобами.
Усі їхні депутатські думи лише щодо власної кишені
за просто так. интересно, тут - будет?
чи 33???
чи 333 ?????
Проти них використали юридичний колапс, для їх дискредитації. І нічого більше.
Ми, депутати фракції «Європейська Солідарність» у Київраді, вважаємо переслідування наших колег-військовослужбовців ЗСУ спробою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження ВЦА.
Сьогодні, до річниці призначення Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська.
Пред'явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду.
Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва.
Тобто звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула і ці військовослужбовці отримали НАКАЗ командира відбути у розпорядження ВЦА Києва. І цей наказ виконувався, бо не був скасований до їхнього переведення в інший батальйон 29 березня 2023 року.
Прикметно також, що саме ДБР, співробітники якого за добу до повномасштабного вторгнення спалили всі документи і звалили з Києва в район Личаківського суду Львова, не бачить тих депутатів місцевих рад і колишніх чиновників влади, які реально ні дня не служили в ЗСУ, а звинувачує в «ухилянні від військової служби» реальних військовослужбовців-добровольців!
Ухилянти переслідують добровольців?
Запобіжний захід, який обрала прокуратура, є відверто знущальним - арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов'язків та участь у сесіях Київради.
Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами «Європейської Солідарності» і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності.
Тому на нашу думку головна мета влади - руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА.
Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні.
Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов'язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних.
Ухилянти переслідують добровольців?"