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Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Три столичных депутата и один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще одна – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. Один из депутатов даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Депутатам инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

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Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора 01
Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора 02
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Топ комментарии
+10
Не для того ці у@обки в депутати йшли, щоби Батьківщину захищати. Нема дурних.
Усі їхні депутатські думи лише щодо власної кишені
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01.08.2023 10:03
+8
Без допомоги з боку керівництва цих частин, або навіть тих хто вище за посадою їм не вдалось би подібне оформлення, тож глибше треба копати, інакше це побороти не вдастся!!!
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01.08.2023 10:02
+8
Не підлягають тільки депутати ВР, всі інші обов'язково
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01.08.2023 10:11
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З'якої фракції ці "діячі" ?
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01.08.2023 09:57 Ответить
Свідєтєлі Єгови
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01.08.2023 11:11 Ответить
Тоб то Зєгови.
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01.08.2023 13:52 Ответить
як Вам зручніше))
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02.08.2023 11:19 Ответить
Тільки трьох?
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01.08.2023 09:59 Ответить
Ось це і є справжні поцрєотичні дупатати...
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01.08.2023 10:00 Ответить
Служи салага, как дед служил! А дед на службу х#й ложил!
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01.08.2023 10:00 Ответить
Ну взагалі то, депутати ВР та міських рад не підлягають мобілізації.
Ймовірно ці депутати з партії Кличка, яку земавпи дескридетують усіма можливими засобами.
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01.08.2023 10:02 Ответить
Вони були у складі ТрО, зараз у ній в Києві великої потреби не має, тому зрозуміло чому саме вони це робили, але отримувати гроші за те у чому безпосередньо не приймаєш участь то злочин. Тож звинувачують не в ухилянні від служби, а у невиконанні покладених обов'язків та отриманні грошової винагороди на яку не мають право!!!
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01.08.2023 10:05 Ответить
Мобилизации в ВСУ не подлежат. Но многие депутаты, чиновники числятся в ТрО и получают за это не малые деньги ничего не делая.
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01.08.2023 10:09 Ответить
Не підлягають тільки депутати ВР, всі інші обов'язково
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01.08.2023 10:11 Ответить
Без допомоги з боку керівництва цих частин, або навіть тих хто вище за посадою їм не вдалось би подібне оформлення, тож глибше треба копати, інакше це побороти не вдастся!!!
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01.08.2023 10:02 Ответить
Не для того ці у@обки в депутати йшли, щоби Батьківщину захищати. Нема дурних.
Усі їхні депутатські думи лише щодо власної кишені
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01.08.2023 10:03 Ответить
Депутати КМДА можуть тільки їздити в нетверезому стані на мерседесах та рипатися на правоохоронців з кулаками, а служити в ЗСУ вони не будуть!
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01.08.2023 10:09 Ответить
дык привыкли что депутатам (в том числе) можно нихрена не делать и получать бабло и плюшки с госбюджета, а тут - военное положение и статья. там какому-то военному пять лет дали за просто так. интересно, тут - будет?
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01.08.2023 10:16 Ответить
заочник, цього разу військовослужбовець - звична справа для Иліти, особливо якщо ти - зебіл
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01.08.2023 10:25 Ответить
ще побачите, "бійці" з Монако отримають колись після війни ордени і їм дадуть посвідчення УБД. Запамятайте мої слова.
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01.08.2023 10:46 Ответить
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01.08.2023 10:27 Ответить
У нас явное деление на касты,высшая каста имеет бронь и не собирается воевать,низшая сражается и погибает,вопрос в том - депутат мисьрады и его помощник низшая каста или высшая,как податкивец,прокурор,судья,таможенник или низшая,как простой работяга.
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01.08.2023 10:38 Ответить
Коротко - Но ясн
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01.08.2023 10:45 Ответить
3???
чи 33???
чи 333 ?????
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01.08.2023 10:44 Ответить
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01.08.2023 10:50 Ответить
Як культурно, папери, розмови.... А чому ж їх не скрутили, немов маніяка на місці злочину, не закинули в буса незламності і не відвезли в ТЦК? Як в Одесі наприклад.
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01.08.2023 11:01 Ответить
хоч би ти розібрався... ці депутати - добровольці, записались в 206-тий тербат ще зранку 24/02.22р. і воювали під Києвом. З тербату не звільняють, вони продовжують числитись чинними воїнами ЗСУ.
Проти них використали юридичний колапс, для їх дискредитації. І нічого більше.
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01.08.2023 19:29 Ответить
Мій коментар мав на увазі, відмінність у врученні підозр "ухилянтам" депутатам, перед камерами і простим громадянам. А їх партійна приналежність, то вже інше.
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01.08.2023 19:39 Ответить
тоді згоден
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01.08.2023 22:22 Ответить
Зрозуміло. Це також видно по тому, що робить цю тягомотіну Зе-прокуратора зі "100 % своїм" генпрокурором
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02.08.2023 14:15 Ответить
Це війскомати допомогають Зелі воювати з Кличко ?
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01.08.2023 11:10 Ответить
Остальные на фронте? Или их не приглашали?
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01.08.2023 11:10 Ответить
Навибирали ***..ь... Їжте.
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01.08.2023 11:13 Ответить
"Зазначається, що вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. Один з депутатів навіть отримував грошове забезпечення із частини, де нібито проходив службу". Джерело: https://censor.net/ua/p3434612 Отже не Кличкові депутати і не ЄС чи Голосу.
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01.08.2023 11:42 Ответить
двоє депутатів Київради з Євросолідарності, один з Удару.
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01.08.2023 18:54 Ответить
Ухилянти переслідують добровольців
Ми, депутати фракції «Європейська Солідарність» у Київраді, вважаємо переслідування наших колег-військовослужбовців ЗСУ спробою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження ВЦА.
Сьогодні, до річниці призначення Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська.
Пред'явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду.
Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва.
Тобто звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула і ці військовослужбовці отримали НАКАЗ командира відбути у розпорядження ВЦА Києва. І цей наказ виконувався, бо не був скасований до їхнього переведення в інший батальйон 29 березня 2023 року.
Прикметно також, що саме ДБР, співробітники якого за добу до повномасштабного вторгнення спалили всі документи і звалили з Києва в район Личаківського суду Львова, не бачить тих депутатів місцевих рад і колишніх чиновників влади, які реально ні дня не служили в ЗСУ, а звинувачує в «ухилянні від військової служби» реальних військовослужбовців-добровольців!
Ухилянти переслідують добровольців?
Запобіжний захід, який обрала прокуратура, є відверто знущальним - арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов'язків та участь у сесіях Київради.
Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами «Європейської Солідарності» і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності.
Тому на нашу думку головна мета влади - руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА.
Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні.
Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов'язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних.
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01.08.2023 18:57 Ответить
юридичні роз'яснення безпідставності звинувачень - перші дві хвилини цього відео
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01.08.2023 19:17 Ответить
Дякую за пояснення. Звинувачують " в «ухилянні від військової служби» реальних військовослужбовців-добровольців!
Ухилянти переслідують добровольців?"
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01.08.2023 22:19 Ответить
 
 