Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Три столичных депутата и один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще одна – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. Один из депутатов даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Депутатам инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

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