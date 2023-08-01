Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За прошедшие сутки российские оккупанты сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк и нанесли удар ракетами С-300 по Краматорску.
Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В результате бомбардировки в Нью-Йорке разрушены 2 многоквартирных и 31 частный дом, а также школа. Люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали.
По Краматорску враг ударил тремя ракетами С-300, повреждено админздание и промышленные помещения.
В результате артиллерийского обстрела в селе Зоряное Марьинской ТГ погибли двое жителей, 34 и 38 лет. Также ранение получила 40-летняя женщина. Разрушен частный дом.
В селе Веселое под удар с ЗРК "С-300" попало фермерское хозяйство, люди не пострадали.
Топ комментарии
+3 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий01.08.2023 10:59
+2 5 копійок
показать весь комментарий01.08.2023 10:51
+2 Ben23
показать весь комментарий01.08.2023 10:53
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- Правильно! Давно пара! А то слишком распоясались эти америкосы!
По іншим селам же ж не через назви били, правда ж?
Злі язикиПушилін верещить, що наші почали рух з Майорська у бік Горловки.
Може і не бреше - ХЗ!
- Слышал! Так наши тут же атамстили - сбросили бомбы на Нью-Йорк!