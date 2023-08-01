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Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

донеччина

За прошедшие сутки российские оккупанты сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк и нанесли удар ракетами С-300 по Краматорску.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате бомбардировки в Нью-Йорке разрушены 2 многоквартирных и 31 частный дом, а также школа. Люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали.

По Краматорску враг ударил тремя ракетами С-300, повреждено админздание и промышленные помещения.

В результате артиллерийского обстрела в селе Зоряное Марьинской ТГ погибли двое жителей, 34 и 38 лет. Также ранение получила 40-летняя женщина. Разрушен частный дом.

В селе Веселое под удар с ЗРК "С-300" попало фермерское хозяйство, люди не пострадали.

Смотрите: Сутки на Донетчине: под огнем Угледар и Красногоровка, Авдеевка подверглась танковым обстрелам. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 01
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 02
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 03
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 04
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 05
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 06
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Топ комментарии
+3
Майбутній підручник з історії мокшанських болот . Ми ваєвалі со всєм Нато . Ані бамбілі Москву , а наша доблесная армия Нью йорк .
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01.08.2023 10:59
+2
Лапті уявляють що ******** Штати.
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01.08.2023 10:51
+2
Тупі російські виродки. Просто бомбардують село через назву. Ну не придурки? Дісталися нам сусіди-дикуни
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01.08.2023 10:53
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Лапті уявляють що ******** Штати.
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01.08.2023 10:51 Ответить
- Вы слышали? Наши вчера Нью-Йорк бамбили!
- Правильно! Давно пара! А то слишком распоясались эти америкосы!
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01.08.2023 11:09 Ответить
Тупі російські виродки. Просто бомбардують село через назву. Ну не придурки? Дісталися нам сусіди-дикуни
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01.08.2023 10:53 Ответить
Не через назву - просто тому, що можуть.

По іншим селам же ж не через назви били, правда ж?
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01.08.2023 10:56 Ответить
Я згоден з тим, що є багато видів та сортів кацапської тупості
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01.08.2023 10:58 Ответить
Злі язики Пушилін верещить, що наші почали рух з Майорська у бік Горловки.

Може і не бреше - ХЗ!
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01.08.2023 10:54 Ответить
Щоб почати рух з Майорська , треба спочатку до нього дійти .
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01.08.2023 12:40 Ответить
Майбутній підручник з історії мокшанських болот . Ми ваєвалі со всєм Нато . Ані бамбілі Москву , а наша доблесная армия Нью йорк .
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01.08.2023 10:59 Ответить
- Слышал? Хахлы, выпалняя указания американцев, паслали беспилотники на Маскву!
- Слышал! Так наши тут же атамстили - сбросили бомбы на Нью-Йорк!
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01.08.2023 11:19 Ответить
Це не той
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01.08.2023 11:02 Ответить
Хто дамбіт бамбас?
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01.08.2023 11:03 Ответить
це мабуть у адмінів таке почуття гумору: наш дрон залетів у вікно москва-сіті, а поруч: кацапи скинули 6 авіа-бомб на Нью-Йорк, типу, відчуйте різницю...
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01.08.2023 11:22 Ответить
Фото разрушенных небоскребов в кацапском понимании
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01.08.2023 12:16 Ответить
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01.08.2023 14:44 Ответить
 
 